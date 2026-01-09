Si tienes un iPhone desde hace tiempo, probablemente has oído mil veces eso de “apágalo y vuelve a encenderlo” cuando algo falla. Pero en el día a día se mezclan conceptos: reiniciar, reinicio forzado, restablecer, restaurar, hard reset, soft reset… y al final uno no tiene claro qué hace realmente cada cosa ni cuál es la opción adecuada en cada situación.

De hecho, muchos usuarios dan por hecho que forzar el reinicio es “mejor” que apagar y encender, o que restaurar el iPhone desde cero una vez al año lo deja como nuevo mágicamente. Sin embargo, cuando entran en juego tarjetas de Apple Pay, Apple Watch, copias de seguridad, eSIM y configuraciones de red, ya no es tan sencillo. Vamos a ordenar todas estas ideas con calma para que tengas claro qué botón tocar en cada caso… y qué riesgos asumes. Vamos allá con las diferencias reales entre restaurar, reiniciar y forzar reinicio en iPhone.

Reiniciar, reinicio forzado, restablecer y restaurar: qué significa realmente cada uno

Lo primero es dejar claros los términos, porque muchas confusiones vienen de mezclar el vocabulario de forma incorrecta, sobre todo cuando se entremezclan las palabras en inglés y en castellano (soft reset, hard reset, restore, reset, etc.).

En el lenguaje coloquial se habla de reinicio normal y reinicio forzado. En la práctica, en ambos casos el iPhone se apaga y se vuelve a encender, pero la manera de llegar a ese apagado cambia. Cuando lo apagas desde los Ajustes o con el deslizador de “Deslizar para apagar”, el sistema se cierra de forma ordenada. Cuando haces un reinicio forzado con una combinación de botones, cortas el funcionamiento del sistema de manera brusca, algo parecido a desenchufar un ordenador.

En la documentación técnica y en muchas webs verás los términos soft reset y hard reset. Aquí es donde suele haber lío: a veces llaman soft reset al reinicio forzado, y hard reset a la restauración completa de fábrica. De forma más clara para el usuario de a pie, podríamos quedarnos con tres grandes niveles:

1. Reinicio (apagado y encendido): el iPhone se apaga, los procesos se detienen con normalidad y después inicias de nuevo iOS. Es el equivalente a reiniciar un ordenador de forma estándar, sin borrar nada.

2. Reinicio forzado: se usa la combinación de botones para forzar el reinicio en tu iPhone inmediato cuando el iPhone no responde, la pantalla está congelada o el sistema no obedece. No borra datos, pero corta en seco los procesos en marcha.

3. Restablecer / Restaurar: aquí entramos ya en terreno de ajustes y datos. Apple distingue entre restablecer ajustes (solo configuración) y borrar todo el contenido y los ajustes (restablecimiento de fábrica, lo que solemos llamar restaurar el iPhone). En el primer caso no pierdes tus archivos, en el segundo sí.

Un detalle interesante que muchos usuarios descubren tarde es que reiniciar forzando no es lo mismo que apagar y encender “a mano”. Hay situaciones en las que apagar completamente el iPhone, dejarlo unos segundos y volver a encenderlo soluciona problemas que no se arreglan ni con mil reinicios forzados. Esto se nota, por ejemplo, en errores raros de cobertura, roaming o conexión de datos.

Cuándo tiene sentido apretar el botón de reiniciar… y qué puedes esperar

En el día a día, el reinicio es tu primera herramienta de “primeros auxilios” cuando algo se comporta de forma extraña: apps que se cierran, la batería que parece drenarse más de lo normal, pequeños fallos gráficos, notificaciones que no llegan bien, etc. Es rápido, no borra nada y en muchos casos limpia procesos que se han quedado atascados en segundo plano.

Lo habitual es que un reinicio normal (apagar y encender) sea suficiente. Sin embargo, cuando el iPhone se queda completamente congelado, ni reacciona al botón lateral ni funciona la pantalla táctil, es cuando entra en juego el reinicio forzado. Lo que haces ahí es decirle al teléfono: “corta todo y arranca de cero”.

Hay casos curiosos en los que se ve la diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, un usuario que viaja con roaming activado puede encontrarse con que el iPhone no pilla ni señal ni 3G, incluso tras forzar el reinicio varias veces y elegir manualmente operadores en Ajustes. Sin embargo, al apagarlo por completo y volverlo a encender de forma normal, de repente recupera señal al instante. Es una demostración clara de que, a veces, un apagado completo resetea mejor ciertos módulos (como el módem de red) que el reinicio forzado.

Como norma general, puedes seguir esta lógica muy simple: si el iPhone todavía responde, apágalo y enciéndelo; si está bloqueado o no reacciona, usa el reinicio forzado; y si los problemas persisten después de eso, ya toca pensar en restablecer ajustes o incluso restaurar el sistema.

Cómo apagar y encender tu iPhone (métodos normales y rápidos)

Apagar un iPhone no tiene mucho misterio, pero Apple ha ido cambiando la forma de hacerlo según ha ido eliminando el botón Home y añadiendo Face ID. Además, hay varias maneras, por si los botones no funcionan bien o prefieres tirar de ajustes.

En los iPhone con Face ID (iPhone X y posteriores, incluyendo modelos como los 11, 12, 13, 14, SE de 2.ª y 3.ª generación, etc.), puedes apagarlo así:

Pulsa y suelta el botón de subir volumen .

. Pulsa y suelta el botón de bajar volumen.

Mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca la pantalla con el control deslizante de apagado.

hasta que aparezca la pantalla con el control deslizante de apagado. Desliza donde pone “Deslizar para apagar”.

Si tienes un iPhone con botón Home físico (modelos antiguos como iPhone 6s, SE 1.ª gen. y similares, o el SE 2020/2022 aunque combinen conceptos), el método clásico es todavía más directo: mantén pulsado el botón lateral o superior (según modelo) hasta que aparezca el deslizador, y apaga.

Existe también un método “rápido” en los iPhone con Face ID: mantener al mismo tiempo el botón lateral y uno de volumen hasta que salga la pantalla de apagado. Es cómodo si se te olvidan las pulsaciones de subir y bajar volumen por separado, pero conviene no mantenerlos demasiado tiempo porque esa misma combinación sirve para activar la llamada de emergencia.

Por último, si los botones no van finos o están rotos, siempre puedes usar el menú del sistema: entra en Ajustes > General > Apagar y desliza. Este método hace exactamente lo mismo, solo que todo se gestiona por software.

Cómo hacer un reinicio forzado en cada modelo de iPhone

El reinicio forzado es el “plan B” cuando el iPhone está bloqueado, la pantalla no responde o el sistema está tan colgado que ni siquiera puedes mostrar el deslizador de apagado. La clave está en que cada generación de iPhone tiene su propia combinación de botones, y si te equivocas de secuencia, simplemente no pasará nada.

En los iPhone más recientes (desde iPhone 8 y 8 Plus, pasando por iPhone X, Xs, Xr, las familias 11, 12, 13, 14 y los SE modernos) el proceso es este:

Pulsa y suelta rápidamente el botón de subir volumen (un toque, sin dejarlo pulsado).

(un toque, sin dejarlo pulsado). Pulsa y suelta rápidamente el botón de bajar volumen.

Mantén pulsado el botón lateral de encendido/bloqueo.

de encendido/bloqueo. Ignora la pantalla de apagar si aparece y sigue manteniendo el botón lateral hasta ver el logo de Apple.

Cuando veas la manzana, suelta el botón y espera a que el iPhone arranque.

Esta secuencia tiene que hacerse con cierta rapidez: subir, bajar, mantener lateral. Si vas demasiado lento entre pasos, puede que no funcione. Es un sistema pensado para distinguir claramente un reinicio forzado de un simple intento de apagar el teléfono.

En el caso de forzar reinicio iPhone 7 y 7 Plus, Apple cambió el botón Home a uno de estado sólido que depende del software, así que para forzar el reinicio se dejó de usarlo. El procedimiento en esta generación es:

Mantén pulsado el botón de bajar volumen .

. Al mismo tiempo, mantén pulsado el botón lateral de encendido/bloqueo.

No sueltes ninguno de los dos hasta que veas el logo de Apple en la pantalla.

Si tu iPhone es un 6s, 6s Plus, el primer iPhone SE o modelos anteriores, aquí sí entra en juego el clásico botón Home mecánico. La maniobra es muy sencilla y casi todo el mundo que ha tenido un iPhone de esa época la ha usado alguna vez:

Mantén pulsado el botón de encendido (en el lateral o arriba, según el modelo).

(en el lateral o arriba, según el modelo). Al mismo tiempo, mantén pulsado el botón Home físico.

Cuando aparezca la manzana de Apple, suelta ambos y deja que el sistema arranque.

En todos estos casos, lo que se consigue es reiniciar el dispositivo sin pasar por los menús, cortando por lo sano cualquier proceso colgado. No se borra ni una sola foto, app o archivo; simplemente se reinicia iOS. Si tras esto el iPhone sigue sin arrancar bien, se queda en el logo o muestra la pantalla con el icono del cable y un ordenador, ya estamos ante algo más serio que puede requerir restaurar el sistema con ayuda de un Mac o un PC.

Restablecer el iPhone: ajustes, red, eSIM y más sin borrar tus datos

Además de reiniciar, iOS ofrece varias opciones de restablecer partes concretas del sistema sin necesidad de borrar tus fotos, apps o documentos. Estas funciones están pensadas para solucionar problemas persistentes de configuración, redes, privacidad, etc., sin tener que irte directamente al borrado total.

Todo se gestiona desde Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Restablecer. Ahí encontrarás varios tipos de reset, cada uno con un impacto distinto en tu configuración:

Cómo restablecer los ajustes de tu iPhone : borra o resetea todos los ajustes del sistema (red, teclado, localización, privacidad, disposición de pantalla de inicio, etc.) y también elimina las tarjetas de Apple Pay . Eso sí, no borra ninguna foto, app o archivo personal. Es útil cuando el iPhone se comporta raro a nivel de configuración, pero no quieres perder tus datos.

: borra o resetea todos los ajustes del sistema (red, teclado, localización, privacidad, disposición de pantalla de inicio, etc.) y también . Eso sí, no borra ninguna foto, app o archivo personal. Es útil cuando el iPhone se comporta raro a nivel de configuración, pero no quieres perder tus datos. Restablecer ajustes de red : elimina todas las redes Wi‑Fi guardadas, contraseñas almacenadas, ajustes de datos móviles y configuraciones VPN no instaladas por un perfil corporativo. También restablece el nombre del dispositivo a “iPhone” y desconfía de nuevo de los certificados que marcaste como de confianza.

: elimina todas las redes Wi‑Fi guardadas, contraseñas almacenadas, ajustes de datos móviles y configuraciones VPN no instaladas por un perfil corporativo. También y desconfía de nuevo de los certificados que marcaste como de confianza. Eliminar todas las eSIM : borra todas las tarjetas eSIM almacenadas en el dispositivo, de modo que tendrás que configurar de nuevo tu línea móvil (o insertar una SIM física) para tener servicio.

: borra todas las tarjetas eSIM almacenadas en el dispositivo, de modo que tendrás que móvil (o insertar una SIM física) para tener servicio. Restablecer diccionario del teclado : elimina las palabras que el sistema ha ido aprendiendo cuando rechazabas las sugerencias del corrector. Es útil cuando el teclado se ha “viciado” a escribir algo que no quieres.

: elimina las palabras que el sistema ha ido aprendiendo cuando rechazabas las sugerencias del corrector. Es útil cuando el teclado se ha “viciado” a escribir algo que no quieres. Restablecer estilo de escritura a mano : vuelve a los valores por defecto en lo relativo a la escritura manual.

: vuelve a los valores por defecto en lo relativo a la escritura manual. Restablecer pantalla de inicio : devuelve la disposición original de las apps de Apple en la pantalla de inicio, eliminando carpetas y orden personalizado, aunque tus apps siguen instaladas.

: devuelve la en la pantalla de inicio, eliminando carpetas y orden personalizado, aunque tus apps siguen instaladas. Restablecer localización y privacidad: borra las decisiones que has ido tomando sobre qué apps pueden acceder a la ubicación, cámara, micrófono, contactos, etc., y vuelve a pedirte permisos desde cero.

Si estás intentando arreglar un fallo y restablecer el iPhone no lo arregla, siempre puedes recuperar tus ajustes previos restaurando una copia de seguridad que hicieras antes de tocar nada. Por eso es recomendable guardar copia antes de ir metiendo mano en este tipo de opciones avanzadas.

Restablecimiento de fábrica y restaurar el sistema: cuando toca “borrón y cuenta nueva”

Cuando el reinicio, el reinicio forzado y los restablecimientos parciales no son suficientes, el siguiente nivel es el restablecimiento de fábrica o restauración completa. Aquí ya hablamos de borrar contenido, así que hay que ir con mucha más precaución y tener sí o sí una copia de seguridad reciente.

Un restablecimiento de fábrica en iOS implica borrar todas tus apps, datos, fotos y ajustes y dejar el dispositivo como estaba recién sacado de la caja. Es la medida más drástica, pero también la manera más limpia de eliminar errores profundos de sistema, fallos tras actualizaciones complicadas, perfiles de configuración conflictivos o restos de configuraciones viejas acumuladas durante años.

Antes de lanzarte, conviene cumplir una pequeña lista de comprobaciones:

Hacer copia de seguridad ya sea en iCloud, en un Mac o en un PC, para no perder tus datos.

ya sea en iCloud, en un Mac o en un PC, para no perder tus datos. Cerrar sesión en tu ID de Apple y desactivar Buscar mi iPhone, sobre todo si vas a vender o regalar el dispositivo.

y desactivar Buscar mi iPhone, sobre todo si vas a vender o regalar el dispositivo. Asegurarte de tener a mano las contraseñas importantes (Apple ID, cuentas de correo, etc.).

Para borrar el iPhone desde los propios ajustes, el camino es: Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar todo el contenido y los ajustes. El sistema te pedirá confirmar, introducir el código del dispositivo, y en unos minutos tendrás el iPhone listo como si fuera nuevo para configurarlo desde cero o restaurar una copia.

Si no recuerdas el código de bloqueo, el tema se complica un poco y tendrás que recurrir a opciones externas como iTunes/Finder, Buscar mi iPhone (Find My) o herramientas de terceros para poner el dispositivo en modo recuperación o DFU y restaurarlo. En todos estos casos, hay un denominador común: se borran todos los datos del dispositivo. Por eso es tan importante no confiarse y mantener siempre alguna copia de seguridad al día.

Copias de seguridad: iCloud, ordenador y herramientas de terceros

Todo lo anterior tiene sentido de verdad solo si tienes claro de dónde vas a recuperar tus datos después de un restablecimiento de fábrica o una restauración. Apple ofrece dos métodos principales: copias de seguridad en la nube con iCloud y copias locales en Mac o PC (tradicionalmente con iTunes, y ahora también con Finder en macOS).

Con iCloud, la copia se hace por Internet. El sistema puede realizar copias automáticas cuando el iPhone está cargando, bloqueado y conectado a Wi‑Fi. Tienes 5 GB gratuitos por defecto, ampliables hasta 2 TB con planes de pago. Es cómodo porque no necesitas conectar cables y puedes restaurar la copia al configurar el iPhone nuevo o tras borrar el tuyo y así mantener tu iPhone seguro y rápido.

Las copias en ordenador dependen del espacio disponible en tu disco duro. Conectas el iPhone con un cable, abres iTunes o Finder y eliges la opción de hacer copia de seguridad. Puedes incluso marcar la casilla de cifrar la copia para guardar también contraseñas y otros datos sensibles. Es un sistema rápido para grandes volúmenes de datos, siempre que tengas el cable a mano.

Existen también herramientas de terceros que permiten hacer copias de seguridad más selectivas, eligiendo tipos concretos de datos (por ejemplo, solo fotos y WhatsApp). Suelen ser útiles si no quieres restaurar una copia completa y prefieres algo más a la carta, aunque en estos casos ya sales del ecosistema 100 % oficial de Apple.

Un punto que genera muchas dudas es si restaurar desde una copia “limpia” elimina restos de basura o si, por el contrario, arrastras los mismos errores de siempre. A nivel práctico, si el problema es puramente de software y no se debe a una app concreta que reinstales, restaurar como nuevo y luego volver a bajar tus apps manualmente suele ser la forma más “pura” de empezar de cero. Si restauras desde una copia, en muchos casos recuperarás también tus pequeños fallos cotidianos, aunque esto no es una ciencia exacta.

Restablecer un iPhone sin código: modo recuperación, iTunes/Finder y Buscar

Cuando has olvidado el código o el dispositivo está tan bloqueado que no te deja introducirlo, las opciones pasan por poner el iPhone en modo recuperación o utilizar Buscar mi iPhone para borrarlo a distancia. De nuevo, el objetivo es el mismo: borrar y restaurar, con la consecuencia inevitable de perder el contenido si no tienes copia previa.

Con Buscar mi iPhone, puedes entrar en la web de iCloud, iniciar sesión con tu ID de Apple, ir a la sección “Buscar”, elegir tu dispositivo en la lista y pulsar en “Borrar iPhone”. El sistema lo dejará de fábrica y, una vez borrado, podrás configurarlo de nuevo con tus credenciales (siempre que recuerdes la contraseña del Apple ID, porque la activación seguirá vinculada a tu cuenta).

Si prefieres el método tradicional con iTunes o Finder, tendrás que conectar el iPhone al ordenador y ponerlo en modo recuperación. Los pasos para entrar en ese modo son muy similares a los del reinicio forzado, pero manteniendo los botones hasta que aparezca la pantalla del modo recuperación (el icono del cable y un ordenador) en lugar del simple logo de Apple. Una vez dentro, el ordenador te ofrecerá Restaurar el dispositivo, descargará el firmware y lo reinstalará desde cero.

En determinados escenarios, se puede llegar incluso al modo DFU, una especie de modo de bajo nivel pensado para restauraciones más profundas cuando el sistema está muy dañado. Es una maniobra algo más delicada y, salvo que sepas lo que haces o sigas una guía fiable paso a paso, no es recomendable liarse con ello porque la combinación de botones es más estricta.

Lo más importante que debes tener en mente en cualquiera de estos métodos es que el restablecimiento completo borra el contenido. Si el teléfono contiene información crítica que no está en ninguna copia de seguridad, quizá tengas que valorar opciones profesionales de recuperación de datos antes de proceder.

Conocer bien la diferencia entre reiniciar, forzar reinicio, restablecer y restaurar te ahorra sustos y tiempo perdido: un reinicio normal suele bastar para pequeños fallos, el reinicio forzado saca de apuros cuando el iPhone se queda tieso, los restablecimientos parciales afinan la configuración sin tocar tus archivos y la restauración completa queda como el último cartucho cuando persisten los problemas o quieres dejar el dispositivo como salido de fábrica, eso sí, siempre con una buena copia de seguridad hecha antes de tocar nada.