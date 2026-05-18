Drake rompe récords en Spotify con su trilogía de álbumes

Drake ha vuelto a poner patas arriba el mundo del streaming tras el lanzamiento simultáneo de sus tres nuevos trabajos de estudio, una ambiciosa trilogía formada por Iceman, Maid of Honour y Habibti. El movimiento, poco habitual incluso en una industria acostumbrada a las sorpresas, ha desencadenado una auténtica avalancha de reproducciones y una nueva oleada de récords en plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music durante 2026.

El impacto ha sido tal que, en cuestión de horas, el rapero canadiense se ha consolidado como el protagonista musical del año en las plataformas digitales. Alrededor de estos tres lanzamientos se han batido marcas históricas de escuchas en 24 horas, se han registrado saturaciones puntuales en servicios de música y se ha reabierto el debate sobre hasta dónde puede estirarse el dominio de Drake en las listas y en la cultura pop.

Un lanzamiento triple que sacude las plataformas de streaming

El 15 de mayo, Drake decidió publicar de una sola vez sus álbumes número nueve, diez y once: Iceman, Maid of Honour y Habibti. La estrategia, arriesgada sobre el papel, se ha demostrado tremendamente eficaz, generando un pico de actividad que ha puesto a prueba la resistencia de las principales plataformas de streaming a nivel global.

La respuesta de los seguidores fue inmediata: millones de usuarios se conectaron al mismo tiempo para escuchar los nuevos discos, lo que provocó incidencias técnicas en servicios como Spotify, YouTube y Apple Music. En el caso de Spotify, la compañía se vio obligada a emitir un mensaje público pidiendo calma mientras sus equipos técnicos trabajaban para estabilizar las conexiones y resolver los fallos de acceso.

Este aluvión de reproducciones supuso también un aumento extraordinario del 1100% en los oyentes simultáneos de Drake, un salto que refleja el interés global que sigue despertando el artista. A nivel de industria, el caso se está estudiando como ejemplo de cómo un lanzamiento cuidadosamente planificado puede concentrar la atención del público mundial en apenas unas horas.

En España y en el resto de Europa, el estreno se dejó notar especialmente en las listas de éxitos de Spotify y Apple Music, donde las canciones de la trilogía se adueñaron de los primeros puestos, desplazando temporalmente a otros lanzamientos destacados del año.

Récords históricos en Spotify en 2026

Si hay una plataforma en la que el impacto de Drake ha sido especialmente visible, esa es Spotify. Tras el estreno de la trilogía, Drake se convirtió en el artista más escuchado en un solo día de 2026, una marca que consolida su peso en el ecosistema del streaming y que vuelve a situarlo como referencia frente a otros grandes nombres de la música internacional.

El disco central del proyecto, Iceman, también firmó una actuación sobresaliente: logró el mayor debut de streaming en 24 horas para un álbum de hip-hop en Amazon Music durante 2026 y, al mismo tiempo, fue el álbum más reproducido del año en un solo día dentro de Spotify. A esta cifra se sumó el rendimiento de su single estrella, Make Them Cry, que se convirtió en la canción con más escuchas diarias de 2026 hasta la fecha.

De forma simultánea, el resto de temas del álbum inundaron las listas. En el top 10 diario de Spotify, las posiciones quedaron prácticamente copadas por canciones de Iceman, dejando escaso margen para otros artistas. Piezas como Make Them Cry, Dust o Ran to Atlanta se alternaron en los puestos de honor, recordando el efecto dominó que ya provocaron trabajos anteriores del canadiense como Scorpion.

Desde la propia Spotify se subrayó el carácter excepcional de la jornada: la compañía destacó que, el 15 de mayo, Drake lideró de forma simultánea las categorías de artista, álbum y canción más escuchados del día. Este triple dominio en un único día refuerza la idea de que el rapero sigue siendo uno de los grandes motores de tráfico dentro del servicio.

Iceman y su dominio en Amazon Music y Apple Music

El fenómeno no se limitó a Spotify. En Amazon Music, Iceman firmó un registro difícil de repetir: marcó el mayor debut de streaming en 24 horas para un álbum de hip-hop en la plataforma en lo que va de 2026. Además, si se suman las cifras de los tres discos, la trilogía se convirtió en el estreno global más importante en sus primeras 24 horas para cualquier artista en Amazon durante este año.

En Apple Music, Iceman alcanzó el número uno en 79 países, entre ellos mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Francia, además de territorios donde el hip-hop internacional ha ido ganando terreno, como Sudáfrica o la China continental. Este comportamiento muestra cómo el nombre de Drake funciona como un auténtico fenómeno global que trasciende fronteras y escenas locales.

Los otros dos proyectos de la trilogía también contribuyeron a reforzar su presencia internacional. Maid of Honour se coló en el Top 10 de Apple Music en 75 países, mientras que Habibti hizo lo propio en 58 territorios, consolidando así un despliegue simultáneo en buena parte del mapa musical. En el contexto europeo, ambas entregas se situaron entre las recomendaciones destacadas y las listas de tendencias, ocupando espacios prioritarios en las páginas de inicio de las plataformas.

Este rendimiento coordinado en varias aplicaciones refuerza la idea de que Drake no solo lidera en una única plataforma, sino que concentra un volumen de oyentes significativo en todo el ecosistema del streaming, algo poco habitual incluso entre los artistas de primera línea.

Una trilogía con tres caras muy distintas

Más allá de las cifras, la nueva etapa discográfica del canadiense se apoya en un concepto claro: tres discos distintos que muestran facetas complementarias de su sonido. Iceman, con 18 cortes, funciona como la pieza central del proyecto, tanto a nivel narrativo como musical.

Este álbum incluye el sencillo What Did I Miss y destaca por reunir de nuevo a Drake con Future, una de las asociaciones creativas más celebradas de los últimos años dentro del rap y el trap. También participan colaboradores habituales como 21 Savage y nuevas incorporaciones como Molly Santana, lo que da lugar a una mezcla de estilos que se mueve entre el rap más directo, los estribillos melódicos y los ritmos pensados para dominar las playlists globales.

Maid of Honour, con 14 temas, apuesta por un enfoque más diverso y experimental. En él aparecen figuras como Central Cee, Sexyy Red, Popcaan, Stunna Sandy e Iconic Savvy, construyendo un mapa sonoro que recorre desde sonidos cercanos al drill británico hasta influencias del dancehall y el trap contemporáneo. La canción Which One se perfila como uno de los cortes con más recorrido comercial del proyecto.

El cierre de la trilogía llega con Habibti, el disco más breve de los tres, compuesto por 11 pistas. Drake vuelve a coincidir aquí con Sexyy Red e incorpora colaboraciones con Partynextdoor y Loe Shimmy, apostando por atmósferas más intimistas, melodías suaves y letras que alternan confesiones personales con las habituales referencias a su entorno mediático y a la competición en el hip-hop.

En conjunto, la trilogía funciona como una especie de mapa actualizado del universo musical de Drake, donde conviven los sonidos que lo hicieron masivo con nuevos giros pensados para mantener su relevancia en un mercado extremadamente cambiante.

Una campaña de marketing a la altura del fenómeno

La dimensión del lanzamiento no se entiende sin la campaña previa. La promoción de Iceman comenzó ya en 2025 con una serie de acciones llamativas en Toronto, ciudad de origen del artista. El gesto más comentado fue la instalación de un enorme bloque de hielo en pleno centro urbano, una pieza que actuó como reclamo y como incógnita para los seguidores.

La intervención acabó generando debate público. Por motivos de seguridad, los bomberos de la ciudad se vieron obligados a retirar la estructura, que había atraído a numerosos curiosos. Antes de su retirada, un creador de contenido local, conocido como Kishka, localizó en el interior una carpeta oculta que contenía la fecha definitiva de estreno de Iceman, fijada para el 15 de mayo.

El hallazgo se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los momentos clave de la campaña, reforzando la narrativa de misterio en torno al proyecto. Como recompensa, el equipo de Drake habría compensado al streamer con 50.000 dólares, una cifra que no tardó en circular por redes sociales y medios especializados.

Este tipo de acciones se inscribe en una tendencia cada vez más frecuente en la industria: usar elementos físicos y experiencias en el mundo real para generar conversación digital, algo que encaja particularmente bien con artistas de gran alcance global como Drake.

Competencia, homenajes y correcciones de cifras

Mientras los nuevos discos se disparaban en reproducciones, Iceman protagonizaba otro debate paralelo: el álbum logró alrededor de 140 millones de streams en su debut, lo que lo situó entre los estrenos más potentes de la historia de Spotify y el más destacado de 2026 hasta el momento. Estos datos, verificados por la propia plataforma, lo colocaron también dentro del top de lanzamientos históricos del servicio.

El tirón del álbum fue tal que todas las canciones de Iceman se hicieron hueco en lo más alto de las listas, dejando apenas espacio a otros trabajos recientes. La portada del disco, que incluye un guiño visual a Michael Jackson, añadió otra capa de lectura al éxito: por un lado, funcionaba como homenaje; por otro, subrayaba que Drake comenzaba a superar algunas de las marcas dejadas por la estrella del pop en el terreno de los números uno y el impacto comercial.

Esa relación simbólica con Jackson no es nueva. En los últimos años, Drake ha ido acumulando números uno en Estados Unidos hasta alcanzar los 13, una cifra que lo sitúa muy cerca de las marcas de algunas de las grandes leyendas de la música. Con el rendimiento de la nueva trilogía, la posibilidad de que termine superando varios de esos hitos ya no parece descabellada.

El estreno también despertó reacciones en otros fandoms. Parte de la comunidad seguidora de BTS señaló que su tema SWIM habría llegado a los 14,64 millones de reproducciones en su primer día, un dato que habría superado las cifras iniciales de algunos sencillos de Drake. Este intercambio de estadísticas llevó a Spotify a ajustar y matizar parte de su comunicación pública, afinando las categorías y los tipos de récord que se estaban celebrando.

En uno de los giros más comentados, Drake llegó a mencionar a BTS en una de sus nuevas canciones, algo que muchos interpretaron como un gesto de respeto en medio de la rivalidad por las cifras de streaming. El episodio ilustra cómo, en la escena actual, las comparaciones entre artistas se producen en tiempo real y se alimentan tanto de datos de plataforma como de las conversaciones en redes sociales.

Rumbo a los récords de Jay-Z y Michael Jackson

Más allá de las escuchas diarias y los picos de popularidad, el lanzamiento triple coloca a Drake en una posición privilegiada para seguir escalando en los grandes rankings históricos. Si cualquiera de los tres discos consigue el número uno en el Billboard 200, el artista sumará 15 álbumes en lo más alto de esta lista de referencia.

Este hito tendría una lectura especial en el terreno del hip-hop, ya que permitiría a Drake romper el empate que mantiene con Jay-Z como el rapero con más discos número uno en la historia del Billboard 200. En la práctica, se traduciría en un cambio de guardia simbólico entre dos generaciones que han marcado el género.

Las proyecciones también sugieren otro posible logro llamativo: existe la opción de que los tres álbumes ocupen simultáneamente los tres primeros puestos de la lista. Un escenario así recordaría a una marca que solo Michael Jackson consiguió en su día, aunque en el caso de Drake el matiz sería que lo haría con tres discos publicados el mismo día.

Si estas previsiones se materializan, el canadiense no solo reforzaría su liderazgo en la era del streaming, sino que pasaría a inscribirse de pleno derecho en la conversación sobre los artistas más influyentes de las últimas décadas, tanto en términos de impacto cultural como de resultados comerciales.

Reacciones del público y ecos del conflicto con Kendrick Lamar

Desde la publicación de la trilogía, el nombre de Drake no ha abandonado las tendencias en redes sociales. En plataformas como X, Instagram o TikTok, los usuarios han dedicado miles de publicaciones a comentar las letras, los guiños y las indirectas presentes en los nuevos temas, así como a debatir sobre el enfoque sonoro de cada álbum.

Parte de esa conversación se ha centrado en las referencias y dardos dirigidos a varios rivales del hip-hop, una constante en la discografía de Drake que cobra especial relevancia tras su mediático enfrentamiento con Kendrick Lamar en 2024. Muchos oyentes han interpretado ciertos versos como continuaciones veladas de aquel cruce de declaraciones y canciones.

En Europa, los nuevos trabajos han alimentado tanto las playlists de novedades como los debates entre aficionados al rap. En España, por ejemplo, no han tardado en aparecer análisis detallados en canales de YouTube y podcasts especializados, desgranando barras, contextos y supuestas alusiones a otros artistas de la escena internacional.

Más allá de los conflictos, la sensación general entre crítica y público es que, con esta trilogía, Drake ha querido reafirmar su posición en la cima del rap comercial, demostrando que sigue siendo capaz de generar conversación, cifras récord y una presencia constante en la agenda cultural.

Tras este lanzamiento múltiple, el mapa del streaming en 2026 queda claramente marcado por la huella de Drake: entre récords diarios en Spotify, debuts masivos en Amazon Music y Apple Music, y una trilogía que combina estrategia, narrativa y volumen de contenido, el canadiense refuerza su papel como uno de los grandes nombres de la música actual, con una influencia que se deja sentir tanto en las listas globales como en el día a día de los oyentes en España y el resto de Europa.