Los anuncios de IA de Google impulsan las descargas de DuckDuckGo en iPhone

Los recientes anuncios de Google en su evento I/O han provocado una reacción inesperada entre los usuarios de smartphones. Tras presentar una integración profunda de la inteligencia artificial en su motor de búsqueda, DuckDuckGo ha registrado un aumento notable y sostenido en sus descargas dentro de Estados Unidos, especialmente en la plataforma iOS de Apple.

El cambio de estrategia de Google busca transformar por completo la experiencia de navegación tradicional mediante el uso de resúmenes generativos. Sin embargo, esta modificación estructural ha generado descontento en un sector de usuarios que prefiere resultados directos y sin la intermediación de algoritmos basados en modelos de lenguaje artificiales. Muchos usuarios quieren controlar las fuentes desde las que reciben la información, rechazando que una inteligencia artificial sea la que elija dónde informarse.

Crecimiento acelerado en dispositivos iPhone

Según los datos proporcionados por la compañía a los medios, las descargas de DuckDuckGo en dispositivos iOS en territorio estadounidense se elevaron un 33% semana a semana. Este crecimiento supera ampliamente el incremento global del 18,1% en otras plataformas, lo que demuestra un interés específico de los usuarios de iPhone por alternativas tradicionales.

Además de la instalación de la aplicación móvil, el tráfico hacia la versión web que excluye la inteligencia artificial experimentó un alza del 22,7%. La dirección web noai.duckduckgo.com se ha convertido en el refugio principal para quienes buscan mantener una experiencia de navegación limpia y libre de funciones automatizadas.

Un fenómeno centrado en el mercado estadounidense

Los datos reflejan que este comportamiento se mantuvo e incluso se aceleró durante el fin de semana del Memorial Day, un periodo donde el tráfico de internet suele disminuir. El repunte concentrado en Estados Unidos coincide de forma directa con la disponibilidad inicial de las nuevas herramientas que Google ha desplegado de manera prioritaria en ese mercado.

Aunque el buscador alternativo también experimenta con funciones asistidas por IA, su postura se basa en mantener estas herramientas como opciones estrictamente voluntarias. La transparencia al permitir desactivar estas funciones parece ser el factor clave para atraer a los usuarios que se sienten abrumados por los cambios de la competencia.