Los nuevos Apple TV, HomePod mini y iPad 12, ¿para cuándo?

Tras la reciente semana de anuncios de Apple en este inicio de marzo, donde el iPad Air con chip M4 y el nuevo MacBook Neo han sido los protagonistas, el catálogo de la compañía aún tiene pendientes renovaciones clave. Los últimos reportes de la cadena de suministro indican que el iPad 12, el HomePod mini 2 y un nuevo Apple TV 4K están en la rampa de salida, diseñados específicamente para exprimir el potencial de Apple Intelligence.

iPad 12: Potencia para la IA y lanzamiento en la segunda mitad de 2026

El modelo de entrada, el iPad 12, ha sido el gran ausente de los eventos de esta semana. Aunque el diseño exterior se mantendrá fiel a la estética actual con pantalla de 10,9 pulgadas, nosotros esperamos una renovación cromática con tonos más saturados en Azul, Rosa y Verde menta.

Bajo el capó, el salto al chip A18 (o incluso el A19 según fuentes de la cadena de montaje) y los 8 GB de RAM es la clave para Apple Intelligence. Esta potencia permitirá ejecutar herramientas de redacción y edición fotográfica avanzada directamente en el dispositivo. Tras no aparecer en el «product blitz» de marzo, los analistas sitúan ahora su lanzamiento para el otoño de 2026, buscando alinearse con la campaña de «Vuelta al Cole» o el evento de los nuevos iPhone.

HomePod mini 2: Siri 2.0 y disponibilidad para mediados de año

La segunda generación del HomePod mini (código B525) mantendrá su formato esférico con malla sin costuras. Las novedades estéticas serán sutiles: una superficie táctil superior más brillante y colores unificados con el iPhone 16, destacando los acabados Medianoche y Blanco estrella.

La verdadera revolución reside en el chip S10. Gracias a Apple Intelligence, Siri podrá procesar comandos de domótica de forma local y privada. Los retrasos actuales en el desarrollo de la nueva Siri sugieren que Apple presentará este dispositivo durante la WWDC 2026 en junio, con una puesta a la venta estimada para julio o agosto de 2026, una vez que el software esté plenamente optimizado.

Apple TV 4K (2026): El centro de juegos llegará antes de que acabe el año

El Apple TV conservará su chasis minimalista en negro, pero su interior recibirá el chip A18. Este procesador habilitará el Ray Tracing por hardware para juegos de Apple Arcade y convertirá al dispositivo en el nodo central de la casa inteligente. El Siri Remote recibirá una sutil revisión ergonómica manteniendo el estándar USB-C.

La importancia de Apple Intelligence aquí será diferencial, permitiendo búsquedas semánticas complejas en la televisión. Al igual que el iPad de entrada, el nuevo Apple TV 4K apunta ahora a un lanzamiento en el último trimestre de 2026. El objetivo de Apple es que este dispositivo sea el escaparate perfecto para las nuevas funciones de Siri que se desplegarán junto a iOS 27.