El experimento de llevar una tienda de aplicaciones alternativa a los iPhone europeos se ha quedado sin recorrido antes de lo que muchos esperaban. Setapp Mobile, la plataforma de MacPaw que nació al calor de la Ley de Mercados Digitales (DMA), ha confirmado que apagará sus servidores en todos los países de la Unión Europea y que las apps distribuidas a través de su sistema dejarán de estar operativas.

Esta decisión supone un golpe para quienes veían en la DMA el punto de partida de una auténtica apertura del ecosistema iOS en Europa. El caso de cierre de Setapp Mobile en la UE se ha convertido, además, en el centro de un pulso político y empresarial entre Apple y la Comisión Europea, que se acusan mutuamente de frenar la competencia real frente a la App Store.

Cómo nació Setapp Mobile y qué ofrecía a los usuarios europeos

Setapp Mobile fue la apuesta de la desarrolladora ucraniana MacPaw para aprovechar el nuevo contexto regulatorio que introdujo la DMA. Tras la obligación impuesta a Apple de permitir tiendas de aplicaciones de terceros en la UE a partir de marzo de 2024, la compañía decidió trasladar a iOS el modelo de catálogo por suscripción que ya explotaba en macOS con Setapp Desktop.

El servicio arrancó en 2024 primero como beta limitada en primavera y más tarde como beta abierta en torno a septiembre. El acceso estaba restringido a usuarios de iPhone cuya Apple ID estuviera asociada a un país de la Unión Europea, de modo que se concibió desde el primer día como una propuesta específicamente europea para sortear el monopolio de la App Store.

La oferta se basaba en un modelo de suscripción única cercano a los 9,99 dólares al mes, que daba acceso a un catálogo de aplicaciones para iOS de algo más de 50 títulos seleccionados. No había anuncios, ni compras integradas adicionales dentro de las apps incluidas, y la filosofía era clara: priorizar calidad frente a cantidad en lugar de intentar competir con los millones de títulos del escaparate oficial de Apple.

En este sentido, Setapp Mobile se presentó como una de las primeras tiendas alternativas reales para iPhone en la UE, al nivel de iniciativas como Epic Games Store, AltStore PAL o Aptoide iOS. Su objetivo era funcionar como un escaparate curado para desarrolladores y una vía sencilla para que los usuarios europeos probaran otra forma de instalar y gestionar software en sus dispositivos.

Fecha del cierre y qué ocurrirá con las aplicaciones y los datos

MacPaw ha puesto día y hora al final del proyecto: Setapp Mobile dejará de funcionar el lunes 16 de febrero de 2026. A partir de ese momento, la tienda dejará de estar disponible en los iPhone y iPad de la Unión Europea y el servicio se dará por terminado por completo, no será simplemente una retirada de una app más.

Según ha detallado la compañía en su página de soporte y en declaraciones a medios como The Verge, TechCrunch, MacRumors y 9to5Mac, una vez se produzca el apagón las aplicaciones instaladas a través de Setapp Mobile dejarán de funcionar. El sistema de licencias y distribución dependía íntegramente de la plataforma, de modo que al desaparecer la infraestructura, las apps perderán acceso a la verificación necesaria.

La recomendación de MacPaw a los usuarios es clara: quienes tengan información relevante en apps obtenidas mediante la tienda deben exportar o transferir sus datos antes de la fecha límite, ya sea migrando a versiones disponibles en la App Store, contratando suscripciones individuales cuando existan o buscando soluciones equivalentes en otros servicios. Una vez se cierre el grifo, la plataforma no ofrecerá mecanismos para recuperar contenido.

La empresa ha insistido en que el cese afecta únicamente a la tienda alternativa para iOS en la UE. El servicio Setapp Desktop para macOS —que ofrece un catálogo similar de aplicaciones de escritorio bajo suscripción— seguirá activo, al igual que otros productos de la marca, que no se ven arrastrados por esta decisión sobre el negocio móvil.

Las razones del cierre: un modelo no viable bajo las reglas actuales

En sus comunicados públicos, MacPaw no señala a un único culpable, pero el mensaje es bastante transparente: las “condiciones comerciales complejas y aún en evolución” que Apple aplica en Europa han hecho que el proyecto no encaje con el modelo de negocio actual de Setapp. En resumen, la tienda no resulta sostenible con la estructura de costes y márgenes que necesita para mantenerse a flote.

La compañía explica que, dentro del marco de la DMA, Apple obliga a quienes quieran operar tiendas alternativas o acogerse a sus nuevos términos a aceptar contratos actualizados con nuevas tarifas y requisitos técnicos. Entre estas medidas destaca la polémica Tarifa de Tecnología Central, que cobra 0,50 euros por cada primera instalación anual de una app a partir del millón de descargas en los últimos doce meses.

Apple defendió estos cambios en 2024 como una forma de adaptar su modelo a la normativa europea y esquivar sanciones adicionales. Sin embargo, para buena parte del sector, el resultado ha sido un sistema aún más enrevesado, difícil de prever y cargado de incertidumbre. MacPaw ha calificado directamente este entorno de “no viable” para una plataforma basada en una cuota mensual relativamente ajustada por usuario.

Más allá de las tarifas, la empresa denuncia requisitos técnicos exigentes, procesos de aprobación complicados y una falta de estabilidad regulatoria que impiden planificar con un mínimo de tranquilidad. El hecho de que las reglas sigan cambiando y sean poco claras en algunos puntos ha dificultado levantar un negocio sólido alrededor de una tienda alternativa en territorio comunitario.

Apple se defiende y señala a Bruselas

Mientras MacPaw anunciaba el cierre de Setapp Mobile, Apple y la Comisión Europea quedaban enzarzadas en un cruce de acusaciones sobre quién es realmente responsable del fiasco. Bruselas ha abierto una investigación sobre el cierre y, según adelantaba Bloomberg, sospecha que el gigante de Cupertino no se está ajustando del todo al espíritu de la DMA ni está permitiendo una alternativa real a su App Store.

La reacción de Apple ha sido tajante. En un comunicado, la compañía ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad en el cierre de Setapp Mobile en la UE y ha acusado a la Comisión de aplicar “prácticas dilatorias” para retrasar la aprobación de los cambios propuestos para la App Store y el nuevo sistema de tarifas. Según su versión, presentaron en octubre un plan formal de cumplimiento y aún no habrían recibido respuesta.

En palabras de la propia Apple, la CE estaría usando estas demoras para “engañar al público, cambiar las reglas del juego y atacar injustamente a una empresa estadounidense con investigaciones onerosas y multas gravosas”. Además, la compañía sostiene que “no existe una demanda real de tiendas alternativas” en la Unión Europea y cuestiona que el cierre de Setapp Mobile pueda atribuirse a sus decisiones.

La Comisión, por su parte, se prepara para afirmar que Apple no ha realizado cambios suficientes para abordar la complejidad de sus términos comerciales, lo que reabre la discusión sobre si la compañía está cumpliendo simplemente la letra de la DMA o si está desvirtuando su objetivo de fomentar la competencia efectiva en el ecosistema iOS.

Un mercado que no despega: hábitos de usuario y adopción limitada

El entorno regulatorio y las tarifas no son el único escollo que ha encontrado Setapp Mobile. El cierre también pone sobre la mesa la dificultad real de cambiar los hábitos de los usuarios de iPhone en Europa. Aunque la DMA abrió la puerta a tiendas de terceros, el grueso de propietarios de un dispositivo iOS sigue recurriendo casi exclusivamente a la App Store.

Lo que ocurre en Android desde hace años se repite aquí: pese a que existen mercados alternativos a Google Play, la comodidad, la inercia y la sensación de seguridad hacen que la mayor parte de la gente prefiera seguir dentro del canal oficial. En el caso de iOS, esas inercias son aún más fuertes, porque el ecosistema ha sido históricamente más cerrado y porque los procesos para confiar en una tienda externa no son tan directos como pulsar “descargar” en la App Store.

En este contexto, Setapp Mobile ha tenido que luchar contra varias barreras de adopción: un catálogo intencionadamente reducido frente al gigantesco repertorio de Apple, la necesidad de explicar paso a paso cómo instalar y otorgar permisos a una tienda alternativa, y la percepción, bastante extendida, de que salir del cauce oficial puede ser engorroso o incluso arriesgado para la seguridad del dispositivo.

El resultado es un servicio que, pese a contar con un público fiel, no ha logrado consolidar una base de suscriptores lo bastante amplia en la UE como para compensar los costes de operar bajo las condiciones actuales. La combinación de tarifas, requisitos técnicos y falta de masa crítica ha acabado dejando sin margen a la plataforma.

Impacto para los usuarios de iPhone en España y en el resto de la UE

Para quienes utilizaban Setapp Mobile en España y en otros países comunitarios, el cierre implica la pérdida de una de las pocas alternativas reales a la App Store que se habían materializado tras la entrada en vigor de la DMA. Muchos usuarios se habían acostumbrado a pagar una única cuota para acceder a un conjunto de apps de pago, sin anuncios ni compras in-app adicionales.

A partir de la fecha de cierre, estos usuarios tendrán que pagar por separado por las aplicaciones que antes formaban parte del paquete, siempre que esas apps existan en la App Store o en otros canales oficiales. En algunos casos, determinados títulos podrían no tener presencia fuera de Setapp Mobile, lo que obligará a buscar herramientas similares dentro del catálogo de Apple o en otras tiendas alternativas que sigan operativas.

Para los desarrolladores europeos, en especial estudios pequeños y startups de software, el adiós de Setapp Mobile supone perder un escaparate donde era más sencillo destacar sin competir contra millones de propuestas. El modelo de catálogo curado y pago por suscripción ofrecía una vía diferente de monetización y visibilidad frente a la jungla de la tienda oficial.

La sensación general que deja el episodio es poco alentadora: al menos de momento, la App Store continúa siendo el canal prácticamente imprescindible para llegar al grueso de la base de usuarios de iOS en Europa. Que una de las primeras tiendas impulsadas por la DMA no haya logrado sostenerse alimenta las dudas sobre si el marco actual realmente facilita la aparición de alternativas viables.

El papel de la DMA y el debate regulatorio en Europa

El caso Setapp se ha convertido en un ejemplo de las tensiones que genera la Ley de Mercados Digitales. Sobre el papel, la norma buscaba aumentar la interoperabilidad y la competencia, obligando a gigantes como Apple a abrir sus ecosistemas y a permitir que terceros compitieran en igualdad de condiciones.

En la práctica, la experiencia demuestra que la apertura legal es solo el primer paso. Las reacciones de los grandes actores, las estructuras de tarifas que diseñan y la forma en que interpretan los requisitos regulatorios pueden mitigar considerablemente el efecto buscado por el legislador. El cierre de Setapp Mobile ha reavivado el debate sobre si la DMA necesita ajustes adicionales o una aplicación más estricta.

Fuentes comunitarias citadas por medios como Bloomberg apuntan a que la Comisión Europea está revisando con detenimiento los términos comerciales de Apple en la UE, en particular su complejidad y el posible efecto disuasorio sobre la aparición de competidores. La investigación sobre la retirada de Setapp Mobile servirá, previsiblemente, para alimentar nuevas discusiones sobre sanciones y cambios obligatorios.

Mientras tanto, Apple insiste en que ha cumplido con las exigencias legales y que el problema reside en la falta de demanda real de tiendas alternativas. Entre tanto ruido, el caso aporta munición a ambas partes: quienes defienden que el ecosistema ya es suficientemente abierto, y quienes sostienen que, bajo la apariencia de cumplimiento, se mantienen barreras de entrada difíciles de salvar.

Lecciones para founders y startups que operan en la UE

Para emprendedores y founders que trabajan en productos digitales en Europa, lo ocurrido con Setapp Mobile funciona casi como un manual de lo que puede salir mal en mercados muy regulados y dominados por pocos actores. La principal enseñanza es que no basta con que una ley permita competir: el modelo de negocio debe contemplar escenarios de tarifas cambiantes, requisitos técnicos estrictos y decisiones unilaterales de plataformas dominantes.

Quienes se planteen lanzar nuevas tiendas, servicios o capas de distribución sobre iOS tendrán que medir cuidadosamente los riesgos regulatorios y comerciales. Negociar con plataformas como Apple, adaptarse con rapidez a cambios de política y mantener colchones financieros que permitan aguantar periodos de incertidumbre serán, en muchos casos, condiciones imprescindibles para sobrevivir.

Este episodio también refuerza la idea de que conviene diversificar los canales de distribución y no depender únicamente de un único gatekeeper. Para muchas startups europeas puede resultar más realista apostar por estrategias multiplataforma, fortalecer la comunidad alrededor de sus productos y combinar presencia en tiendas oficiales con canales directos o servicios en la nube, antes que asumir el peso de sostener un marketplace propio bajo las reglas actuales.

Aunque otras tiendas como Epic Games Store, AltStore PAL o Aptoide iOS y desarrolladores que abren su propia app store siguen operativas en la Unión Europea, comparten buena parte de los retos que han llevado a MacPaw a tirar la toalla: lidiar con la estructura de tarifas de Apple, cumplir con requisitos técnicos complejos y, sobre todo, convencer a una masa de usuarios muy acostumbrada a no salir de la App Store.

El nuevo rumbo de MacPaw tras el adiós a Setapp Mobile

Pese al traspié en el terreno móvil, MacPaw no tiene intención de retirarse de la escena del software. La compañía ha avanzado que redirigirá recursos hacia proyectos que considera más sostenibles, con especial foco en el entorno de escritorio y en soluciones de inteligencia artificial integradas en macOS, donde su dependencia de Apple es menor en términos de distribución.

El CEO de la empresa, Oleksandr Kosovan, ha mencionado planes para seguir reforzando Setapp Desktop y desarrollar nuevas herramientas, entre ellas un asistente de inteligencia artificial nativo para Mac denominado Eney. La estrategia pasa por apuntalar las áreas de negocio en las que la compañía ya ha demostrado tracción y donde siente que tiene más margen para innovar sin estar tan condicionada por cambios externos.

En sus declaraciones, Kosovan ha reconocido que Setapp Mobile fue un “proyecto audaz y revolucionario” pensado para “crear un nuevo ecosistema de aplicaciones donde desarrolladores y usuarios pudieran prosperar”. Aunque el servicio no ha alcanzado la escala necesaria para continuar, el directivo se ha mostrado orgulloso de lo logrado durante aproximadamente dos años de operación en la UE y de las lecciones obtenidas.

El hueco que deja la plataforma en el ya de por sí reducido mercado de tiendas alternativas para iPhone en Europa tendrá que ser cubierto, si acaso, por otros actores con mayor músculo financiero o dispuestos a asumir riesgos más elevados. Mientras tanto, los usuarios de iOS en España y el resto de la Unión se quedarán, una vez más, con la App Store como referencia casi obligada.

El cierre de Setapp Mobile cristaliza la tensión entre una normativa europea que pretende abrir el tablero y un ecosistema dominado por Apple, en el que las condiciones económicas, técnicas y de adopción hacen muy complicado que una alternativa de cierto tamaño prospere. Para usuarios, desarrolladores y reguladores, el caso actúa como recordatorio de que cambiar las reglas es solo el inicio: lograr que surjan y se mantengan opciones reales fuera del canal oficial sigue siendo una tarea pendiente en el mercado de aplicaciones móviles de la Unión Europea.