Dispositivo para el hogar con pantalla de Apple filtrado en iOS 26

Después de años de rumores sueltos sobre un supuesto HomePod con pantalla para el hogar, una filtración de una versión interna de iOS 26 ha puesto por fin algo de orden en todas las piezas. En ese software aparecen referencias muy concretas a un nuevo dispositivo doméstico con pantalla, pensado para convertirse en el centro de control de la casa conectada dentro del ecosistema Apple.

En el código se identifica este producto con el nombre en clave J490 y referencias a un “Home Hub” o “HomePad”, dejando claro que no estamos ante un simple altavoz ni ante un iPad más. La idea es un híbrido entre pantalla inteligente y altavoz con Siri, diseñado para colocarse en el salón, la cocina o el recibidor y gestionar desde ahí la domótica, las videollamadas y buena parte del contenido digital del hogar.

Un híbrido entre iPad, HomePod y Apple TV como centro de domótica

La información extraída del código de iOS 26 apunta a que Apple lleva varios años trabajando en este dispositivo con pantalla y altavoz integrado, que actuaría como cerebro visible del hogar inteligente. Su función sería centralizar el control de luces, enchufes, persianas, cámaras, termostatos y otros accesorios compatibles con HomeKit y Matter, además de ofrecer acceso rápido a apps, widgets y contenido multimedia.

El concepto se sitúa claramente en la misma liga que los Amazon Echo Show o los Nest Hub de Google, pero con la particularidad de estar profundamente ligado al ecosistema de Apple: integración con iPhone, iPad y Mac, soporte para FaceTime, uso intensivo de Siri y acceso directo a servicios como Apple Music o Apple TV+. En la práctica se trataría de una mezcla entre un iPad pequeño, un Apple TV y un HomePod en un solo aparato.

En cuanto al formato físico, las distintas filtraciones mencionan una pantalla de alrededor de siete pulgadas, con biseles algo más gruesos que los de un iPad. El altavoz estaría integrado en la base o en la parte trasera, aunque aquí aún hay cierto margen de duda. Algunas fuentes incluso plantean un soporte que permitiría montarlo en la pared o colocarlo sobre una base con altavoz, para adaptarse mejor a diferentes estancias de la casa.

En el apartado de software, todo encaja con la idea de un sistema derivado de tvOS, conocido internamente como homeOS. Este sistema ofrecería compatibilidad con widgets, un acceso directo a la app Casa y a las automatizaciones de HomeKit, además del control por voz mediante Siri. La interfaz estaría pensada para consultarse de un vistazo desde cierta distancia, como sucede hoy con el Apple TV en un televisor.

Cámara 1080p, Face ID y perfiles personalizados para toda la familia

Uno de los elementos más destacados del dispositivo J490 es la cámara frontal integrada con resolución 1080p. Según lo que se ha podido ver en el código, estaría pensada tanto para videollamadas FaceTime en alta definición como para monitorización básica del hogar, algo que lo acercaría al terreno de las cámaras fijas de interior.

El módulo de cámara sería además ultra gran angular y compatible con Center Stage, la función que encuadra y sigue automáticamente a las personas durante una videollamada. Esto permitiría conversar desde el sofá o la mesa de la cocina sin tener que colocarse justo delante del dispositivo, algo que encaja bastante bien con el uso diario en casa.

Más allá de la cámara en sí, lo realmente llamativo es la presencia de un sistema de identificación biométrica avanzado basado en Face ID. No se limitaría a desbloquear el equipo, sino que aprovecharía el reconocimiento facial y los sensores de presencia para saber quién está delante del dispositivo o entra en la habitación, adaptando el contenido de manera automática.

El hub podría cambiar de perfil al detectar el rostro de cada miembro de la familia .

. Cada usuario dispondría de sus propias apps, fondos, contactos favoritos y recomendaciones .

. Face ID serviría también como capa extra de seguridad para ajustes de domótica sensibles, compras o accesos restringidos.

Apple estaría probando internamente la precisión de este reconocimiento facial en diversos escenarios domésticos, lo que encaja con la idea de que la personalización por usuario y el cambio automático de perfil son dos de los grandes reclamos del producto. La combinación de cámara, Face ID y sensores de presencia podría permitir incluso automatizaciones contextuales, como encender ciertas luces o mostrar determinados widgets en función de quién se acerque.

Apple Intelligence, nueva Siri y chip A18 como base del dispositivo

Otro de los puntos clave que desvela la filtración de iOS 26 es el procesador que utilizaría este hub con pantalla. Las referencias internas hablan de un chip A18, el mismo rango de SoC que equipan los iPhone más recientes. No se trata tanto de ofrecer potencia para juegos, sino de garantizar el rendimiento necesario para las funciones de inteligencia artificial y el procesamiento local de órdenes.

Ese chip A18 permitiría que la pantalla inteligente sea compatible con Apple Intelligence, la nueva capa de IA de la compañía. En este dispositivo las funciones podrían ser algo más limitadas que en un iPhone o un Mac, pero suficientes para tareas como generar automatizaciones avanzadas, ofrecer sugerencias contextuales o entender mejor el lenguaje natural a la hora de controlar la casa.

La otra pieza fundamental será la nueva Siri que Apple planea desplegar con iOS 26.4. Diversas informaciones apuntan a que la compañía ha decidido apoyarse en tecnología del estilo de Google Gemini, ejecutada en servidores propios con chips Apple Silicon para mantener su enfoque en privacidad. El acuerdo con Google estaría valorado en una cantidad muy elevada, precisamente para no depender de la marca del buscador a nivel de cara al usuario.

En la práctica, esto significaría que este hub con pantalla estaría muy por encima de los HomePod actuales en comprensión de órdenes complejas, conversaciones encadenadas y gestión simultánea de varios dispositivos domésticos. La idea es que no haya que repetir cada instrucción ni pelearse con comandos rígidos, sino poder hablar con el asistente de una forma más natural, ya sea desde la propia pantalla o a distancia desde otra habitación.

El lanzamiento de esta nueva Siri se perfila como una condición necesaria para que el J490 vea la luz. Las filtraciones apuntan a que, mientras la versión mejorada del asistente no esté lista, Apple seguirá posponiendo la presentación del hub doméstico, algo que explicaría por qué no ha llegado aún pese a los rumores que circulan desde hace años.

Nombre en el aire: HomePad, Home Hub o HomePod con pantalla

Uno de los aspectos que sigue sin estar claro es cómo terminará llamándose comercialmente este dispositivo. En el código interno aparecen menciones a J490 y referencias al concepto de Home Hub, mientras que en distintos informes se han barajado nombres como HomePad, HomeTV, iDisplay o el más descriptivo HomePod con pantalla.

No sería extraño que Apple mantuviera el nombre en clave hasta prácticamente el final del desarrollo y solo decidiera la marca comercial en el momento de ultimar la campaña de lanzamiento. Si el objetivo es reforzar la familia HomePod, tiene lógica una denominación que incluya ese término; si en cambio se quiere subrayar que es una nueva categoría de producto en el hogar, es posible que opte por algo como Home Hub o HomePad.

Sea cual sea el nombre, todo indica que pasará a formar parte de la estrategia de Apple Home y HomeKit como central de accesorios más visible que un simple Apple TV colocado detrás del televisor. La presencia de la pantalla permitiría ver de manera permanente el estado de luces, sensores, cámaras o escenas, algo que ahora mismo obliga a recurrir al iPhone o al iPad.

En mercados como España y otros países europeos, donde la adopción de domótica basada en HomeKit ha ido más lenta que en Estados Unidos, un dispositivo de este tipo podría servir como puerta de entrada para usuarios que se ven abrumados por hubs propietarios y apps de terceros. Tener un panel fijo en la cocina o el salón ayuda a que la familia entera utilice la domótica sin depender del móvil de una sola persona.

El accesorio J229: una posible cámara de seguridad o timbre inteligente

La filtración de iOS 26 no se limita al J490. En el mismo código aparecen referencias a otro dispositivo identificado como J229, descrito como un accesorio inteligente dotado de sensores de presencia, micrófono y capacidad de captura de imagen, similar a un timbre inteligente con vídeo. No figura como un equipo de computación independiente, lo que sugiere que funcionaría como complemento del hub con pantalla y de otros dispositivos de Apple.

Integración directa con la app Casa y el ecosistema Apple Home, sin necesidad de apps adicionales.

Detección de sonidos de alarma y otros eventos acústicos , algo heredado de lo que ya ofrecen los HomePod actuales.

, algo heredado de lo que ya ofrecen los HomePod actuales. Uso combinado de sensores de presencia y reconocimiento facial para automatizar notificaciones, encendidos de luces o grabación de vídeo .

. Enfoque fuerte en privacidad, cifrado de extremo a extremo y procesamiento local siempre que sea posible, en línea con la política habitual de la compañía.

Diversas fuentes sitúan el lanzamiento de este accesorio en el mismo horizonte temporal que el hub con pantalla, es decir, alrededor de la primavera de 2026. La combinación de ambos productos permitiría a Apple presentar una propuesta de seguridad doméstica más completa, donde ver quién llama a la puerta o revisar las cámaras desde un panel grande en el salón tendría bastante más sentido que hacerlo solo desde el móvil.

Producción, ventana de lanzamiento y papel de BYD

En lo relativo a fechas, las filtraciones coinciden en que Apple ha ido retrasando varias veces la llegada de este dispositivo. Durante un tiempo se barajó un lanzamiento en 2025, pero los ajustes internos ligados a la nueva Siri y a Apple Intelligence habrían ido desplazando el calendario hasta situarlo ya en 2026.

El escenario que va ganando fuerza es el de una presentación en primavera de 2026, ligada a iOS 26.4 y a la activación oficial de la nueva Siri con IA. Otra posibilidad sería anunciarlo algo más tarde, en la WWDC, ya en el contexto de iOS 27, aprovechando la cita con desarrolladores para explicar en detalle cómo pueden integrar sus apps y servicios en la pantalla del hub.

En paralelo, distintos informes de la cadena de suministro señalan que Apple estaría colaborando con BYD como socio principal de fabricación, con parte del ensamblaje realizándose en Vietnam. BYD es más conocida en Europa por su presencia en el mercado del coche eléctrico, donde compite con Tesla, pero también dispone de una sólida capacidad industrial en electrónica de consumo.

Este movimiento encaja con la estrategia de la compañía de diversificar la producción fuera de las plantas chinas tradicionales y repartir la fabricación de nuevos productos en distintos países de Asia. De cara a los consumidores europeos, incluida España, este reparto podría ayudar a mitigar problemas de suministro en el caso de tensiones geopolíticas o cuellos de botella logísticos como los que ya se han vivido en otros lanzamientos.

Si se cumplen los plazos que maneja la industria, 2026 será un año especialmente relevante para la domótica de Apple: además del J490 y el accesorio J229, se han visto referencias a un nuevo HomePod mini con chip S10 y a una segunda generación de AirTag con mejoras en localización, lo que reforzaría todavía más el ecosistema doméstico.

Impacto en el hogar conectado en España y Europa

Hasta ahora, quienes han querido montar un hogar inteligente con Apple han tenido que apoyarse en HomeKit, la app Casa y un Apple TV o un HomePod como central. El sistema funciona razonablemente bien y ofrece ventajas en privacidad, pero carece de una pantalla fija que muestre de un vistazo el estado de la casa y permita interactuar sin sacar el móvil del bolsillo.

Con este nuevo hub con pantalla, Apple cubriría precisamente ese hueco: un panel siempre encendido en el salón o la cocina que unifique el control de luces, sensores, cámaras, escenas y rutinas. En pisos habituales en España, donde muchas veces no sobra el espacio, podría convertirse en el “mando a distancia” de la casa, visible y accesible para toda la familia.

Al integrar un altavoz de cierta calidad, este dispositivo también haría de reproductor de música, radio, podcasts o vídeo ligero, muy en la línea de lo que ya ofrecen los Amazon Echo Show. Seguir una receta en vídeo mientras se cocina, ver quién llama al timbre o lanzar una videollamada rápida a familiares serían usos bastante naturales en el día a día.

Todo ello se apoyaría en la base ya creada con HomeKit, que durante años ha ofrecido un lenguaje común para bombillas, enchufes, cámaras, sensores o termostatos. Más que inventar la domótica desde cero, el hub aprovecharía esos cimientos para presentarlos de forma más clara y accesible, apoyándose en Apple Intelligence y en la nueva Siri para simplificar la configuración y la gestión de automatizaciones.

Con lo que se conoce hasta ahora —pantalla de unas siete pulgadas, cámara 1080p con Center Stage, Face ID y perfiles personalizados, chip A18, compatibilidad con Apple Intelligence y la nueva Siri, posible accesorio J229 y una ventana de lanzamiento situada en la primavera de 2026—, el dispositivo para el hogar con pantalla filtrado en iOS 26 se perfila como la pieza que faltaba en la estrategia doméstica de Apple. Falta por ver el nombre definitivo, el diseño final y, sobre todo, el precio y la disponibilidad en mercados como España y el resto de Europa, pero las señales que llegan tanto del software interno como de la cadena de suministro apuntan a que la compañía se está preparando para competir de tú a tú con las propuestas de Amazon y Google en el salón de casa.