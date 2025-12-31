Una parte de los propietarios del iPhone 17 Pro y 17 Pro Max se está encontrando con un comportamiento tan curioso como molesto: al poner el teléfono a cargar, los altavoces emiten un ligero zumbido o ruido tipo «radio antigua» que no debería estar ahí. Aunque el sonido es tenue y muchos ni siquiera lo perciben, quienes lo han detectado aseguran que, una vez te fijas, cuesta mucho ignorarlo.

Este fallo ha encendido las alarmas en foros de usuarios, Reddit y comunidades de soporte de Apple, donde se acumulan testimonios de personas que describen el mismo patrón: un chisporroteo o siseo que aparece principalmente al cargar el dispositivo, a veces incluso con el volumen al mínimo o totalmente silenciado. Apple, por su parte, ya estaría investigando el problema a nivel interno, pero las actualizaciones de iOS publicadas hasta ahora no lo han resuelto.

Qué tipo de ruido escuchan los usuarios

Los afectados hablan de un sonido estático, como interferencias de un viejo transistor que sale sobre todo del altavoz inferior del iPhone 17 Pro. En muchos casos hay que acercar mucho el oído al altavoz para apreciarlo bien, pero en entornos silenciosos resulta evidente y puede llegar a ser muy molesto para quienes son más sensibles a este tipo de ruidos.

Algunos usuarios señalan que el ruido aparece cuando se reproduce audio y se baja el volumen casi al mínimo, mientras que otros lo notan incluso sin que haya música, vídeos ni ningún otro sonido en reproducción. Hay testimonios que aseguran que el zumbido se oye simplemente dejando el teléfono en la mesa, con la pantalla encendida y conectado al cargador.

En los casos más llamativos, el chisporroteo se hace patente al desplazarse por páginas web o redes sociales mientras el dispositivo está cargando, como si cada interacción con la interfaz incrementara un poco las interferencias en el sistema de audio. En algunos testimonios aislados, el ruido incluso se habría manifestado esporádicamente sin que el iPhone estuviera conectado a la corriente, aunque la mayoría de quejas lo vinculan claramente al proceso de carga.

Relación directa con la carga del iPhone

Un patrón se repite prácticamente en todos los relatos: desenchufar el iPhone hace que el ruido cese de inmediato. En cuanto se desconecta el cable o se retira el teléfono de la base MagSafe, el chisporroteo desaparece; al volver a conectar el dispositivo, el ruido retorna al instante o tras unos segundos.

En bastantes casos, la intensidad del sonido parece variar según el estado de la batería y la actividad del sistema. Hay quienes aseguran que el ruido se vuelve más evidente cuando el porcentaje de carga se acerca al 100 %, o cuando se realiza alguna tarea que exige más recursos, como moverse por redes sociales o abrir aplicaciones pesadas. También se ha comentado un ligero empeoramiento de la calidad de sonido durante la carga, con una mínima distorsión que no aparece cuando el iPhone está funcionando solo con batería.

Algunos testimonios apuntan a que el problema se nota más con determinados cargadores de mayor potencia o ciertas tomas de corriente. Cambiar de adaptador o enchufe ha reducido el ruido en algunos casos, lo que refuerza la teoría de que estamos ante una interferencia eléctrica ligada a la forma en que el teléfono gestiona la entrada de energía.

USB‑C frente a MagSafe: ¿por qué parece afectar más a la carga por cable?

Los informes recopilados muestran que el problema se manifiesta con mayor claridad cuando el iPhone 17 Pro o 17 Pro Max se carga mediante cable USB‑C. Con esta modalidad, el sonido estático suele ser más audible, especialmente con cargadores potentes que suministran mayor intensidad de corriente.

En cambio, cuando se recurre a carga inalámbrica MagSafe, una parte de los usuarios asegura que el ruido desaparece por completo o se vuelve prácticamente imperceptible. Esta diferencia ha llevado a pensar que el contacto físico del puerto USB‑C podría estar introduciendo algún tipo de interferencia electromagnética en el circuito de audio, mientras que el campo magnético usado por MagSafe operaría a frecuencias que no afectan tanto a los altavoces.

También se han recogido quejas vinculadas a cargadores oficiales y de terceros, tanto certificados (MFi) como no certificados, e incluso con accesorios MagSafe. Esto sugiere que no se trata de un fallo puntual de un lote de adaptadores, sino de cómo el propio teléfono gestiona la alimentación y la señal interna durante la carga.

Un problema que no parece aislado a unas pocas unidades

El debate en foros especializados, comunidades de Apple y hilos de Reddit deja claro que no hablamos de un caso aislado. Desde los primeros días tras el lanzamiento de los modelos Pro y Pro Max, se han ido sumando aportaciones de usuarios de distintas regiones, incluyendo Europa y España, con descripciones muy similares del fallo.

Varios clientes que optaron por cambiar su iPhone por otra unidad nueva se han encontrado con la misma situación: el dispositivo de reemplazo reproduce exactamente el mismo tipo de ruido al cargar. Esto hace pensar que el origen del problema podría estar en el diseño del producto o en su configuración de software, más que en un defecto puntual de fabricación de un pequeño lote.

Incluso se han llegado a comentar casos en los que unidades de exposición en tiendas habrían mostrado el mismo comportamiento. No obstante, no todos los iPhone 17 Pro y Pro Max reproducen el fallo: muchos usuarios indican que sus dispositivos funcionan con total normalidad, y algunos medios tecnológicos que han analizado el terminal en profundidad no han logrado reproducir el problema, lo que abre la puerta a que factores ambientales o de uso específicos influyan en su aparición.

Qué está haciendo Apple: soporte, diagnósticos y posible solución de software

En la esfera pública Apple se mantiene, por ahora, en su habitual silencio prudente sobre este tipo de incidencias. La compañía no ha publicado notas oficiales ni comunicados específicos sobre el zumbido de los altavoces del iPhone 17 Pro al cargar.

Sin embargo, los relatos de usuarios que han contactado con el servicio de soporte técnico de Apple, tanto por teléfono como en Genius Bar, dibujan un escenario algo más tranquilizador. En muchos casos, los técnicos han realizado pruebas de hardware sin detectar fallos en los componentes, y han sugerido que la causa puede estar en el software, probablemente en la gestión de energía o en el procesamiento de audio.

Varios usuarios explican que sus incidencias han sido escaladas a los ingenieros de Apple, quienes habrían solicitado grabaciones del ruido, información detallada del cargador utilizado, número de serie y versión de iOS. En al menos un caso, un representante de soporte confirmó que el asunto se había remitido al equipo de desarrollo y que se estaba trabajando en una corrección mediante actualización.

A pesar de ello, las distintas revisiones de iOS 26.x lanzadas hasta ahora no parecen haber solucionado el problema de forma generalizada. Hay testimonios de usuarios que, tras actualizar, siguen escuchando exactamente el mismo ruido, mientras que otros aseguran que se ha reducido ligeramente o cuesta más reproducirlo. Esa disparidad apunta a que Apple estaría afinando el sistema, pero aún no habría dado con una solución definitiva aplicable a todos los escenarios.

Experiencias al tramitar cambios y reparaciones

Una parte de los propietarios, especialmente quienes se encontraban todavía dentro del plazo de devolución o sustitución del dispositivo, ha optado por solicitar un cambio de unidad. En algunos casos, la nueva unidad presenta el mismo síntoma, lo que refuerza la idea de que no es un simple problema de una remesa defectuosa.

En las visitas a tiendas Apple y servicios técnicos autorizados, los diagnósticos de hardware suelen salir limpios, sin registrar anomalías en la parte de audio ni en el sistema de carga. Esto, unido a que el ruido a menudo es sutil y difícil de reproducir en un entorno ruidoso como una tienda, complica que los técnicos puedan «capturar» el fallo en el momento.

Aun así, Apple estaría ofreciendo, según relatan distintos usuarios, dos caminos: esperar a una futura actualización de software o cambiar el dispositivo por otro nuevo. De momento no hay constancia de un programa de sustitución oficial ni de reconocimiento público del problema, por lo que la gestión se está haciendo caso por caso.

Documentar el problema: clave para presionar a Apple

Los propios usuarios están jugando un papel importante a la hora de visibilizar y documentar este comportamiento. Muchos han compartido grabaciones del ruido en foros y redes, lo que ha permitido comprobar que, aunque la intensidad varía, el patrón sonoro es muy similar entre dispositivos.

Si el problema se reproduce en tu iPhone 17 Pro o Pro Max, es recomendable grabar pequeños clips de audio o vídeo en un entorno silencioso, acercando el micrófono a los altavoces mientras el teléfono está cargando. Estas evidencias resultan útiles tanto para enseñar el fallo en la tienda o al soporte remoto de Apple como para comparar si la situación mejora tras futuras actualizaciones de iOS.

Apple dispone de formularios oficiales de feedback en línea donde se puede describir la incidencia, adjuntar detalles del modelo, número de serie, versión de software, cargador y cable utilizados. Esta recopilación sistemática de datos ayuda a los ingenieros a identificar patrones comunes y priorizar el desarrollo de parches. Mantener abierta una incidencia con el soporte de Apple desde España u otros países europeos también sirve para que la compañía tenga constancia de cuántos usuarios se ven afectados.