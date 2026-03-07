Los planes de Apple para un HomePod con pantalla llevan tiempo dando vueltas, pero las últimas filtraciones apuntan a que el dispositivo no llegará tan pronto como muchos esperaban. La compañía estaría afinando no solo el hardware, sino sobre todo el software inteligente que lo acompañará, lo que retrasaría su desembarco en el mercado hasta bien entrado el próximo año.

Este nuevo altavoz inteligente con panel integrado se enmarca en la estrategia de los de Cupertino para reforzar su presencia en el hogar conectado. Tras reorientar recursos del cancelado Apple Car hacia productos domésticos, Apple quiere un centro neurálgico en casa que combine sonido, pantalla y una Siri mucho más capaz, impulsada por Apple Intelligence.

Lanzamiento del HomePod con pantalla: un otoño más lejano de lo previsto

Los informes más recientes señalan que el HomePod con pantalla no vería la luz hasta el otoño, alejándose de las previsiones iniciales que lo situaban en la primera mitad del año. Distintas fuentes de la cadena de suministros apuntan a una ventana entre la segunda mitad de septiembre y las primeras semanas de diciembre, coincidiendo con la época tradicional de grandes anuncios de hardware de Apple.

En el calendario de productos de la marca, tendría sentido que este altavoz debutase junto a nuevos iPhone de gama alta y otros dispositivos clave, aprovechando el tirón mediático y comercial de esa temporada. No se descarta que comparta protagonismo con novedades en la familia iPhone o con alguna renovación de Mac, como ya ha ocurrido otras veces en octubre o noviembre.

El retraso no estaría tanto en el diseño físico como en la parte de software. Apple habría priorizado tener lista la nueva generación de Siri basada en Apple Intelligence antes de lanzar un altavoz que depende claramente del control por voz y de funciones avanzadas de IA. Ajustar tiempos de desarrollo de esa “Siri 2.0” habría obligado a mover la fecha de comercialización del HomePod con pantalla más allá de lo previsto.

Mientras tanto, se espera que en los próximos meses vayan apareciendo filtraciones más detalladas sobre prototipos, especificaciones y pruebas internas, algo habitual cuando la producción se acerca y empiezan a circular componentes y unidades de prueba por la cadena de montaje.

Diseño y modelos: dos versiones de HomePod con pantalla

La familia actual de altavoces de Apple se compone del HomePod y el HomePod mini, ambos centrados en el audio y control táctil superior, sin pantalla como tal. El nuevo modelo rompería esa dinámica con una apuesta clara por la interacción visual y nuevas funciones pensadas para la casa.

Según diversas filtraciones, Apple trabaja en dos variantes del mismo dispositivo, con hardware prácticamente idéntico pero distinto formato de uso. Por un lado, habría un HomePod con pantalla de sobremesa, identificado internamente como J490, pensado para colocarse en mesas, estanterías o escritorios. Por otro, una versión destinada a instalarse en la pared, conocida como J491, que funcionaría como panel fijo de control del hogar en cocinas, recibidores o pasillos.

La versión de sobremesa integraría una base con altavoz similar al diseño de un HomePod actual, sobre la que se montaría una pantalla de tamaño reducido. En el caso del modelo mural, se trataría del mismo conjunto de componentes pero adaptado a un formato más plano, preparado para sujetarse a la pared y ofrecer una interfaz siempre visible para gestionar luces, escenas, cámaras u otros accesorios domóticos.

En cuanto a colores y acabados, las filtraciones apuntan a que Apple seguiría su línea habitual, con opciones como blanco y gris espacial y el uso de la tradicional malla de tela acústica que ya se ve en los HomePod actuales. No se descarta que más adelante se amplíe la paleta, pero en un primer momento la estrategia sería conservadora para mantener coherencia estética con el resto de la gama.

Pantalla de 7 pulgadas, interfaz y sistema operativo

El elemento diferenciador de este dispositivo será una pantalla LCD de 7 pulgadas, que en el modelo de sobremesa se integrará en un formato más bien cuadrado. Esta elección de proporciones abre la puerta a que Apple reutilice buena parte de la interfaz de usuario ya diseñada para el Apple Watch, adaptándola a un panel más grande.

La compañía habría optado por paneles LCD suministrados por Tianma Microelectronics, un proveedor chino especializado en soluciones más económicas que las pantallas de gama alta de Apple. Esta decisión busca contener costes y poder ofrecer un producto con un precio más competitivo sin renunciar a una experiencia visual solvente para widgets, controles y contenido básico.

En la práctica, la interfaz del HomePod con pantalla se parecería bastante al modo StandBy del iPhone: esferas personalizables, widgets con información rápida, acceso a controles del hogar inteligente, reproducción de fotos y contenidos que se puedan disfrutar a cierta distancia. El objetivo es que, de un vistazo, el usuario pueda ver la hora, el tiempo, próximas citas o el estado de la casa sin tener que tocar nada.

Varias referencias internas señalan que el sistema operativo que movería este altavoz se denomina homeOS, una plataforma que aprovecharía el trabajo previo de tvOS y watchOS. Apple lo categoriza como un accesorio AirPlay —en algunos documentos bajo el nombre de “HomeAccessory”—, lo que encajaría con su función como receptor de contenidos enviados desde iPhone, iPad o Mac.

Funciones previstas y papel de Siri

Más allá del diseño, el punto clave del proyecto está en las funciones. El HomePod con pantalla nacería como un centro multimedia y de control domótico. Apple Music será una de las aplicaciones protagonistas, con carátulas, listas y controles accesibles directamente en el panel, y se espera compatibilidad total con AirPlay para enviar fotos, vídeos y audio, similar a lo que ya se puede hacer con un Apple TV 4K.

Por ahora no está claro si el dispositivo contará con su propia tienda de apps o si las aplicaciones se gestionarán desde el iPhone, pero sí se da por hecho que integrará las herramientas básicas del ecosistema Apple: música, podcasts, widgets, relojes, fotos y todo el control de HomeKit y Matter para el hogar conectado.

En el terreno de la asistencia de voz, Siri será una pieza imprescindible. Apple trabaja en una interfaz de Siri más visual, con opciones que van desde un icono inspirado en el Finder animado hasta la representación mediante un Memoji configurable. En una pantalla de este tipo, el asistente dejaría de ser solo una onda de colores para convertirse en una presencia más clara y contextual.

El uso de Apple Intelligence permitiría un manejo casi total del dispositivo mediante comandos naturales. La idea es que el usuario pueda encadenar acciones complejas entre distintas apps con una sola frase, como pedir que busque la última foto de un viaje concreto en el iPhone y la envíe a un contacto determinado, o que encienda las luces del salón, ponga música suave y muestre un temporizador de cocina, todo en la misma orden.

Aun así, la pantalla seguirá siendo táctil y ofrecerá un manejo cómodo con las manos, con iconos y menús inspirados en las interfaces del Apple TV y el Apple Watch. De ese modo, el usuario podrá alternar sin problema entre la interacción por voz y la navegación directa según le convenga en cada momento.

Sonido y hardware interno del HomePod con pantalla

En el apartado de audio, las filtraciones coinciden en que el nuevo modelo ofrecerá un nivel sonoro al menos equiparable al HomePod actual. Se espera sonido de alta fidelidad, con audio espacial, buenos graves y un volumen suficiente para llenar estancias de tamaño medio, manteniendo la filosofía acústica de la gama.

Para garantizar un reconocimiento de voz fiable incluso a volumen alto, Apple integraría una matriz generosa de micrófonos, pensada tanto para interactuar con Siri desde distintos puntos de la habitación como para realizar llamadas o videollamadas en manos libres con claridad razonable.

La gran incógnita es el procesador. Todo apunta a que, por exigencias de Apple Intelligence, el altavoz montará al menos un chip a la altura del A18, el mismo que se utiliza en la gama iPhone más reciente. No se descarta que Apple recurra a un SoC ligeramente anterior, como el A17 Pro, para ajustar costes, pero en cualquier caso estaríamos ante un salto importante respecto a los chips de los HomePod actuales.

Disponer de un procesador de esta categoría permitirá ejecutar parte de la inteligencia artificial de forma local, reduciendo la dependencia de la nube y mejorando la privacidad y la velocidad de respuesta, algo especialmente relevante en Europa, donde la regulación sobre datos personales es estricta.

Videollamadas y uso como pantalla inteligente

Entre las funciones más llamativas que se barajan está la posibilidad de realizar videollamadas FaceTime directamente desde el HomePod con pantalla. Aquí los rumores aún no se ponen de acuerdo: algunos apuntan a una cámara integrada en el propio altavoz, mientras que otros señalan al uso del iPhone mediante la función de cámara en continuidad.

En paralelo, también se ha hablado de un concepto cercano a un «HomePad», es decir, un panel que podría anclarse a la pared y reconocer a cada usuario mediante detección facial básica. En ese escenario, el sistema adaptaría fondos, widgets y sugerencias al perfil de la persona que se acerque, cambiando ambiente, música o contenidos según el miembro de la familia identificado.

En cualquier caso, el objetivo es que el dispositivo vaya más allá de un simple altavoz con pantalla y se convierta en una pantalla inteligente polivalente para cocina, salón o despacho, capaz de mostrar recetas, videollamadas, cámaras de seguridad, listas de tareas o información del día a día sin necesidad de coger el móvil o la tablet.

Robot de sobremesa: el siguiente paso en el hogar de Apple

Junto al HomePod con pantalla, Apple estaría explorando un proyecto aún más ambicioso: un robot de sobremesa con pantalla. Este dispositivo, previsto para más adelante, incorporaría un panel de unas 9 pulgadas montado sobre un brazo motorizado capaz de moverse para seguir al usuario.

La idea es que la pantalla pueda ajustar su posición de forma autónoma para mantenerse visible mientras la persona se desplaza por una cocina o un despacho, facilitando seguir una receta, una videollamada o una presentación sin tener que recolocar el dispositivo continuamente.

Buena parte de la tecnología de motores y control de movimiento procederían del trabajo realizado para el desaparecido Apple Car, reutilizando conocimientos en robótica y sistemas de seguimiento. Es un proyecto complejo, con problemas de ingeniería aún por resolver, pero que Apple no habría abandonado.

Todo indica que este robot tendría un precio notablemente más alto que el HomePod con pantalla, en el rango de varios cientos de dólares, debido al coste de los componentes mecánicos y al sistema de control. Sería, por tanto, un producto más nicho, orientado a usuarios que quieran ir un paso más allá en el hogar inteligente.

Producción, cadena de montaje y contexto europeo

A nivel industrial, Apple habría trazado una hoja de ruta poco habitual para este tipo de producto. Distintas informaciones señalan que el ensamblaje se encargará a BYD, fabricante conocido en Europa por sus vehículos eléctricos, mientras que la producción se desplazaría a Vietnam, alejándose del patrón clásico de lanzar primero desde plantas en China.

Este movimiento encaja en la estrategia de diversificación geográfica que la compañía está aplicando a toda su cadena de valor. Para el mercado europeo, acostumbrado a tensiones comerciales y regulatorias con algunos países asiáticos, esta descentralización puede verse como un intento de reducir riesgos a medio plazo y garantizar un suministro más estable.

De cara a España y el resto de Europa, el HomePod con pantalla se integraría en la misma red de distribución que el resto de la gama Apple. Si se mantiene la política habitual, el dispositivo llegaría a los principales mercados europeos en paralelo al lanzamiento internacional, con soporte completo para idiomas locales y las funciones de Siri disponibles en la región.

Precio previsto y posición en la gama

La gran pregunta es cuánto costará este nuevo altavoz. Analizando la gama actual, el HomePod mini se sitúa en torno a 109 euros y el HomePod estándar ronda los 349 euros en España. Las filtraciones apuntan a que Apple quiere colocar el modelo con pantalla en una franja similar a la del HomePod grande.

Fuentes cercanas a la cadena de suministros mencionan un objetivo de unos 350 dólares al menos en el mercado estadounidense, lo que en Europa podría traducirse en un PVP final cercano o algo superior al del HomePod actual, dependiendo de impuestos y tipo de cambio.

La elección de paneles LCD más económicos y el uso de componentes compartidos con otros dispositivos buscan precisamente contener el coste de fabricación para que el precio de venta no se dispare hacia cifras de gama muy alta. No se descarta que, si el producto tiene buena acogida, Apple ajuste precios en futuras generaciones o lance variantes con prestaciones recortadas.

Dentro del catálogo, el HomePod con pantalla se colocaría por encima del HomePod mini y del modelo sin pantalla en términos de funcionalidad, pero sin llegar al nivel de inversión que supone un iPad o un Mac. Estaría pensado como pieza central del hogar conectado, complementando al resto de dispositivos Apple repartidos por la casa.

Con todo lo que se sabe hasta ahora, el HomePod con pantalla apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más relevantes de Apple en el terreno doméstico en los próximos años: un altavoz que combina sonido, pantalla y una Siri mucho más capaz, que llegará con calma, probablemente en otoño, y que aspira a ser el mando a distancia inteligente de la casa para usuarios de España, Europa y el resto del mundo que ya viven rodeados de dispositivos de la marca.