El HomePod de 3ª generación podría incorporar una pantalla OLED

El final de año para el mundo de filtraciones y rumores en torno a Apple está siendo un sinfín de novedades. Llevamos meses oyendo que los de Cupertino están trabajando en nuevos productos inteligentes centrados en los hogares. De hecho, se rumorea un dispositivo con un brazo articulado y una pantalla adicional que podría lanzarse el año que viene. Este dispositivo contaría con un nuevo sistema operativo, homeOS, que ha estado dando vueltas en el código de los sistemas operativos en beta. Una nueva filtración señala que el HomePod de 3ª generación podría incorporar una pantalla de 6-7 pulgadas OLED y podría lanzarse en la segunda mitad de 2025.

Una pantalla de 6-7 pulgadas OLED para el próximo HomePod de Apple

El medio digital coreano SE Daily ha sido el encargado de lanzar la noticia: la próxima generación del HomePod de Apple podría incorporar una pantalla OLED para dar más versatilidad a un producto que lleva varios años sin incorporar apenas novedades. Sin duda, esta sería otra apuesta más por parte de Apple al mundo de la domótica y el desarrollo de hogar inteligente.

Apple podría hacer uso del fabricante Tainma como suministrador de los paneles OLED de 6-7 pulgadas que ocuparían algún lugar del HomePod, previsiblemente en su parte lateral o superior, que aportaría más información y con la que el usuario podría interactuar.

Otros filtradores ya habían jugado con esta idea pero no incorporaban una pantalla de tecnología OLED sino que lo indicaban como tecnología LCD. SE Daily asegura que más de 500.000 HomePod podrían fabricarse para comercializarse a partir de la segunda mitad del 2025. Mientras tanto, no podemos olvidar que el HomePod no es más que un altavoz inteligente con conexión a Siri. Sin embargo, la integración de una pantalla quizá pueda modificar la orientación que Apple ha dado tradicionalmente a este dispositivo.

Concepto – ADRStudio