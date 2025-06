El HomePod recibirá estas dos novedades con iOS 26

Tanto el HomePod como el HomePod Mini no fueron protagonistas en la pasada WWDC 25, sin embargo, ambos recibirán “en la sombra” nuevas funcionalidades con iOS 26 que no se mencionaron en la conferencia. Su desarrollo sigue en pie y Apple no se olvida de ellos.

Lo que sí esperábamos en esta WWDC (aunque con poca esperanza después del retraso de las funcionalidades de Apple Intelligence con Siri) era una nueva gama de productos enfocados al hogar. Principalmente el conocido entre los rumores como HomePad. Pero no ha sido así y, según Gurman, su retraso será hasta que Apple lance las funcionalidades prometidas en 2024 para Siri. Algo que, por cierto, tiene todo el sentido del mundo.

Sin embargo, los betatesters de HomePod 26 (a partir de iOS 26) se han descubierto dos nuevas funcionalidades que llegarán a los HomePod:

Podremos gestionar y cambiar la conexión Wi-Fi de nuestro HomePod

de nuestro HomePod Una función de Crossfade para Apple Music

Actualizar y cambiar la red Wi-Fi de nuestro HomePod nunca ha sido algo intuitivo. Según Apple, se conecta siempre a la misma red que nuestro iPhone o iPad, pero si has tenido problemas de conectividad, sabrás que nunca ha sido fácil resolverlos. Esto con iOS 26 no pasará, tendremos una pantalla para seleccionar la red Wi-Fi que queramos en nuestro HomePod.

En cuanto al Crossfade, podremos hacer que las canciones transicionen entre sí entre 1 y 12 segundos, como ya lo tenemos en el iPhone, iPad o Mac.

También esperamos alguna renovación del hardware de los HomePod, probablemente podamos ver algo en Septiembre en la conferencia de los iPhone, pero con todo lo que está por llegar este año, quizá Apple espacie algo más sus presentaciones de otros dispositivos.

¿Esperáis algún cambio mayor en HomePod para iOS 26? ¡Os leemos por aquí y en redes!