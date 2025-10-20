Llevamos años hablando sobre un posible nuevo dispositivo de Apple que permita unificar los elemenos domóticos de nuestra casa: el hub doméstico de Apple. Este equipo, concebido como un smart display de 7 pulgadas, podrá ejecutar apps, gestionar accesorios del hogar inteligente y realizar videollamadas. La compañía trabaja en dos formatos: uno para sobremesa y otro pensado para fijarse en la pared, con enfoques distintos pero misma ambición: integrar servicios y hardware del ecosistema de Apple en un único punto de acceso. Las últimas novedades hablan sobre el precio que podría superar los 350 dólares.

Precio y ventana de lanzamiento del posible hub doméstico de Apple

Las fuentes sitúan el precio en torno a 350 $, una cifra por encima de dispositivos con pantalla de la competencia como los Echo Show, y ligeramente superior al HomePod de tamaño completo. Los equipos de operaciones estarían explorando vías para recortar costes, de modo que el PVP podría ajustarse en el estreno o en revisiones futuras.

El hardware se habría completado desde hace meses, pero el calendario cambió por la dependencia del nuevo asistente de Apple. La compañía habría pospuesto el debut de marzo de 2025 a la primavera de 2026 para esperar a que la versión de próxima generación de Siri —base del producto— estuviera lista para su lanzamiento.

El hub integrará una pantalla de 7 pulgadas con interfaz adaptada a un uso doméstico. El modelo de sobremesa contaría con una base de altavoz —una suerte de HomePod mini con panel—, mientras que el segundo se fijaría en pared para un acceso más permanente en pasillos, cocina o salón.

Ambas variantes incluirían cámara para FaceTime y sensores de presencia/identificación capaces de distinguir a cada persona del hogar. Con ello, el dispositivo ajustaría apps, accesos directos, contenido y preferencias en función del usuario reconocido, simplificando tareas cotidianas como controlar luces, música y automatizaciones con HomeKit.

Software y funciones, ¿qué será capaz de hacer el hub?

El eje del producto será una Siri renovada, construida sobre una arquitectura de nueva generación y con un comportamiento más conversacional y contextual. Esta versión del asistente, ligada a las capacidades de Apple Intelligence, podrá apoyarse en la web para responder y ejecutar acciones en apps con mayor precisión.

Además de servir como panel central de HomeKit, el hub ejecutará aplicaciones, reproducirá contenidos y facilitará videollamadas. La idea es ofrecer un punto único, siempre disponible, que complemente al iPhone o al iPad sin sustituirlos, y que reduzca la fricción al gestionar el hogar conectado mediante voz, toques rápidos y perfiles personalizados.

Apple planea fabricar este hub en Vietnam dentro de su estrategia de diversificación. El socio BYD se encargará del ensamblaje final, pruebas y empaquetado, un movimiento relevante porque, en nuevas categorías, Apple suele arrancar la producción en China antes de expandirla a otros países. El cambio se apoya en la huella industrial ya creada en la región: algunos iPad, AirPods, Apple Watch y Mac se ensamblan allí. La colaboración con BYD también abarcaría la producción del robot de sobremesa futuro, reforzando la apuesta por un suministro más distribuido.

Competencia y posicionamiento

Con un precio superior al de rivales como Echo Show o Nest Hub, Apple confía en diferenciarse mediante software, integración de servicios y un enfoque en privacidad. El smart display también buscaría un hueco como “HomePod con pantalla”, un formato que el mercado ya reconoce pero en el que la firma de Cupertino aún no había competido de forma directa.

Si el plan se mantiene, el hub con pantalla llegará en la ventana de primavera de 2026 a unos 350 $, con dos formatos, cámara para FaceTime y reconocimiento de usuarios, y con una Siri más capaz como columna vertebral. La fabricación en Vietnam con BYD y la hoja de ruta que incluye cámara interior y un robot de sobremesa apuntalan una estrategia más amplia para el hogar conectado, siempre sujeta a ajustes en precio, calendario y especificaciones conforme avance el desarrollo.