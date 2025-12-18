En las últimas semanas han empezado a encajar las piezas de un rumor que muchos usuarios de Apple en Europa llevaban tiempo esperando: el próximo iPad mini 8 podría dar un salto de potencia muy por encima de lo habitual en esta gama. A raíz de referencias aparecidas en compilaciones internas de iOS 26, varias fuentes coinciden en que Apple estaría preparando una renovación ambiciosa de su tablet más compacta.

Lo llamativo no es solo que se hable de un nuevo modelo, sino el tipo de hardware que se le atribuye. Según estas filtraciones, el iPad mini 8 no se conformaría con heredar el chip de los iPhone actuales, sino que se adelantaría a la jugada con el SoC A20 Pro, acercándose más a lo que Apple suele reservar a sus dispositivos de gama más alta.

La información procede de código interno de Apple vinculado a iOS 26, donde se han encontrado referencias a dos identificadores de producto: J510 y J511. Estos nombres en clave se asocian a un nuevo iPad mini y, según el resumen difundido por el filtrador Kang en Weibo, irían acompañados de la mención explícita al chip A20 Pro.

Hasta hace poco, las apuestas más prudentes apuntaban a que el iPad mini 8 montaría un A19 Pro, el mismo que hoy se espera para los iPhone Pro de la generación actual. Ese salto ya habría supuesto una mejora del orden del 20%-30% respecto al A17 Pro, empleado en modelos recientes de Apple. Sin embargo, las nuevas pistas dibujan un escenario aún más agresivo, con el mini recibiendo un procesador pensado para los futuros iPhone 18 Pro e incluso para un posible iPhone plegable.

Si este movimiento se confirma, estaríamos ante un giro poco habitual en la estrategia de producto de la compañía: un iPad mini con el mismo corazón que los iPhone de gama más alta, y no una generación anterior o una versión recortada. Esto reforzaría la idea de que Apple quiere que su tablet pequeña deje de percibirse como un dispositivo claramente secundario.

La credibilidad del rumor no se apoya únicamente en el código de iOS. Kang es un filtrador con un historial razonablemente sólido, con aciertos previos en lanzamientos de la marca y, según se ha comentado, incluso con roces legales con Apple por revelar información sensible, algo que suele dar más peso a este tipo de filtraciones.

Chip A20 Pro: salto a los 2 nm y foco en IA

El A20 Pro sería el primer chip de Apple fabricado en un proceso de 2 nanómetros, un cambio generacional importante frente a la litografía de 3 nm utilizada en la serie A19. Este avance técnico permitiría, según los datos manejados por distintas fuentes, un incremento de hasta un 15% en rendimiento bruto acompañado de cerca de un 30% más de eficiencia energética.

En un dispositivo compacto como el iPad mini, esa combinación es especialmente interesante: más potencia sostenida con menos calor y menor impacto en la batería. Traducido al uso real, se podría mantener un rendimiento alto durante sesiones largas de juego, edición de vídeo o trabajo con varias apps sin que el chasis se caliente en exceso ni se desplome la autonomía.

Además del músculo tradicional de CPU y GPU, todo apunta a que el A20 Pro estará mejor preparado para las funciones de inteligencia artificial que Apple quiere potenciar en los próximos años. Se espera una unidad de procesamiento neuronal (Neural Engine) más capaz, pensada para tareas de Apple Intelligence, procesamiento local de lenguaje, tratamiento avanzado de fotos y vídeo o traducciones en tiempo real, sin depender tanto de la nube.

Para los usuarios en España y el resto de Europa, donde la privacidad y el cumplimiento normativo en materia de datos personales son asuntos especialmente sensibles, esta orientación hacia más IA en local podría ser un argumento de peso. Menos datos saliendo del dispositivo y más operaciones de forma interna encajan bien con las exigencias regulatorias europeas.

También se da por hecho que un chip de este nivel garantizaría varios años extra de soporte de iPadOS respecto a lo que suele ofrecerse en gamas más modestas. Para quienes compran un iPad mini como dispositivo de largo recorrido —por ejemplo, estudiantes, profesionales que lo usan en movilidad o familias que comparten tablet—, esto puede marcar la diferencia a medio plazo.

Pantalla OLED de 8,5 pulgadas y limitación a 60 Hz

Más allá del procesador, las filtraciones señalan otro cambio importante: el salto a una pantalla OLED de alrededor de 8,5 pulgadas. Sería una evolución notable frente al panel LCD actual, con negras más profundas, mejor contraste y una reproducción de color más cercana a la que ya se disfruta en los iPhone de gama alta y en los iPad Pro recientes.

Sin embargo, no todo sería llevarlo al máximo nivel. Las fuentes coinciden en que la tasa de refresco permanecería en 60 Hz, sin dar el salto a ProMotion. Esta decisión encajaría con la forma habitual en la que Apple segmenta su catálogo de tablets: reserva los 120 Hz para los modelos Pro, manteniendo a los iPad mini y Air un paso por detrás en ese apartado.

En el día a día, un panel OLED a 60 Hz seguiría suponiendo un salto en calidad visual para series, películas, lectura y navegación, aunque los usuarios más sensibles a la fluidez quizá noten la ausencia de una tasa de refresco alta en juegos o desplazamientos rápidos. Aun así, el conjunto apuntaría a un dispositivo muy equilibrado: pantalla de gama alta en casi todo, con una única concesión para evitar pisar el terreno del iPad Pro.

Se espera que Apple mantenga el formato compacto y el enfoque actual del iPad mini: marcos reducidos, compatibilidad con Apple Pencil y un diseño que prioriza el agarre cómodo con una sola mano. No hay señales de un rediseño radical, sino más bien de una actualización centrada en el interior y en la calidad del panel.

Qué supondría para el papel del iPad mini dentro del catálogo

Tradicionalmente, el iPad mini ha sido “la tablet pequeña para leer, ver contenido y poco más”, quedando la parte más seria del trabajo y la creatividad para los iPad Air y, sobre todo, los Pro. Equiparlo con un A20 Pro cambiaría bastante esa percepción, acercándolo a un público que quiere potencia real sin renunciar a un tamaño contenido.

Con un chip de este tipo y una pantalla OLED, el iPad mini 8 podría convertirse en una herramienta válida para tareas más exigentes: edición de vídeo ligera, juegos AAA para iPadOS, apps de dibujo y diseño con lápiz, gestión de documentos complejos o multitarea con varias ventanas. Todo ello, en un cuerpo que sigue siendo fácil de llevar en la mochila o incluso en algunos bolsos pequeños.

Este movimiento también reforzaría la estrategia general de Apple con iPadOS, que en los últimos años ha ido acercándose a una experiencia más cercana a la de un ordenador portátil. Llevar esa filosofía a un dispositivo pequeño permitiría a la marca cubrir mejor nichos específicos, desde profesionales que hacen visitas o trabajo de campo en España y Europa hasta estudiantes que se mueven entre clases y necesitan algo ligero pero solvente.

Para el resto de la gama, un iPad mini claramente más potente obligaría a recolocar el posicionamiento del iPad Air, que hasta ahora ejercía de término medio entre el modelo base y el Pro. No sería extraño que Apple optase por mantener el Air como opción de pantalla mayor, dejando al mini como alternativa compacta con músculo de sobra.

Calendario previsto y encaje en la hoja de ruta de Apple

En cuanto a fechas, los distintos informes coinciden en que no veremos este iPad mini 8 a corto plazo. Las previsiones apuntan a un lanzamiento en torno al tercer trimestre de 2026, encajando con la ventana de otoño en la que la compañía suele concentrar muchos de sus anuncios importantes.

Esta llegada encajaría en una hoja de ruta en la que también se esperan los iPhone 18 Pro, un posible iPhone plegable y otros productos de gama alta. La idea de compartir chip con estos dispositivos refuerza la impresión de que Apple quiere que el mini juegue en una liga superior respecto a lo que se ha visto hasta ahora.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que toda esta información procede de compilaciones de iOS 26, filtraciones de la cadena de suministro y resúmenes publicados en medios especializados. Entre la fase actual de desarrollo y el producto final pueden producirse cambios de estrategia, alteraciones de especificaciones e incluso retrasos si la producción en 2 nm no avanza al ritmo previsto.

Para los usuarios europeos interesados en renovar tablet en los próximos años, esto implica que quizá merezca la pena valorar los tiempos con algo de calma. Si las filtraciones se mantienen coherentes en los próximos meses, quienes busquen un dispositivo pequeño y muy duradero en rendimiento podrían encontrar en 2026 una opción más atractiva de lo habitual dentro de la gama mini.

Con todo este contexto sobre la mesa, el futuro iPad mini 8 se perfila como uno de los movimientos más llamativos de Apple en el terreno de las tablets compactas: un diseño continuista por fuera, pero con salto a pantalla OLED y, sobre todo, con un chip A20 Pro que lo situaría a la altura de los iPhone más avanzados. A falta de confirmación oficial, las filtraciones de iOS 26 y las fuentes habituales del entorno de la marca pintan un escenario en el que el “mini” dejaría de significar “recortado” para convertirse, más bien, en “pequeño pero muy serio”.