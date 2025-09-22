El iPhone 17 Pro Max arrasa en los test de autonomía

Durante años, la guerra entre Apple y Samsung se ha librado en las pantallas, las cámaras y hasta en el diseño. Pero ahora parece que hay un terreno donde el iPhone 17 Pro Max ha dado un golpe en la mesa: la autonomía. En una de las pruebas más populares de YouTube, realizada por Mrwhosetheboss, el último modelo de Apple consiguió resistir 13 horas de uso intensivo, frente a las 11 horas y 58 minutos del flamante Galaxy S25 Ultra. Y no, no hablamos de vídeos en bucle con brillo bajo: el test incluyó lo que todos hacemos cada día, desde redes sociales hasta grabación de vídeo y música en streaming.

Lo interesante es que incluso el iPhone 16 Pro Max, del año pasado, fue capaz de superar al Samsung más avanzado. Esto nos deja con un escenario bastante claro: si quieres un móvil que dure más allá de la jornada laboral sin pedir auxilio a un cargador, Apple lleva ahora la delantera. Además, los resultados podrían ser todavía mejores en la versión del iPhone 17 Pro Max que se vende en EEUU y Europa, ya que al prescindir de la bandeja SIM física cuenta con una batería ligeramente más grande. Es decir, media hora extra de vida para los que viven en mercados “privilegiados”.

En el resto de la gama también hay novedades, aunque no tan espectaculares. El iPhone Air, el más ligero de la familia, se quedó en unas discretas 7 horas y 18 minutos, mientras que el iPhone 17 básico aguantó unas 10 horas. El 17 Pro se situó en medio, confirmando que Apple ha conseguido que incluso los modelos no “Max” mantengan el tipo. Eso sí, la diferencia de casi seis horas entre el Air y el Pro Max es una prueba más de que la autonomía sigue siendo un lujo reservado para los bolsillos más grandes… en todos los sentidos.

La conclusión es evidente: por primera vez en mucho tiempo, Apple no solo iguala a su rival histórico en batería, sino que lo supera con claridad. El iPhone 17 Pro Max no será barato, pero garantiza algo que cada vez valoramos más: poder salir de casa sin llevar encima un cargador o una batería externa. Y sí, Apple ha tardado años en conseguirlo, pero ahora el mensaje es claro: si quieres el móvil que más aguanta, tendrás que mirar a Cupertino, aunque tu cuenta bancaria tiemble en el proceso.