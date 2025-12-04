El iPhone 17 se ha convertido en el gran protagonista del mercado de móviles, impulsando a Apple a un ciclo de ventas que muchas consultoras ya califican de histórico. La nueva generación del teléfono de la compañía de Cupertino no solo está superando cómodamente a sus predecesores, sino que está tirando al alza de todo el negocio de smartphones, en un momento en el que el sector parecía estancado.

Los últimos informes de firmas como IDC y Counterpoint Research apuntan a que Apple marcará un máximo en unidades enviadas y en ingresos, con una acogida especialmente fuerte en China, Europa Occidental y Estados Unidos. En paralelo, el empuje del iPhone 17 ha provocado un vuelco en el ránking global de fabricantes, situando a Apple por delante de Samsung por primera vez en más de una década.

El iPhone 17 dispara las previsiones de ventas de Apple

Según las estimaciones de IDC, los envíos de iPhone crecerán alrededor de un 6,1% interanual, muy por encima del ritmo del mercado global de smartphones, que se quedaría en torno al 1,5%. La consultora prevé que Apple supere la barrera de las 247 millones de unidades enviadas, lo que supondría el mejor registro de su historia para la gama iPhone.

En términos de facturación, las previsiones tampoco se quedan cortas: los ingresos asociados al negocio del iPhone podrían superar los 261.000 millones de dólares, una cifra que, en el contexto actual de desaceleración económica y cautela en el gasto de los consumidores, destaca por lo ambiciosa. Este salto se apoya en precios medios de venta elevados y en una mezcla de producto con gran peso de los modelos más avanzados.

IDC recalca que el despegue del iPhone 17 llega en un momento en el que, tras varios años de renovaciones más tímidas, aún quedaba una base muy amplia de usuarios pendientes de actualizar sus dispositivos. Ese grupo de clientes está aprovechando esta nueva generación para dar el salto, lo que se traduce en un ciclo de sustitución especialmente intenso.

Las previsiones, de cumplirse, confirmarían lo que la propia dirección de Apple ya venía adelantando. Tim Cook señaló en otoño que el trimestre de diciembre sería el más fuerte de la historia de la compañía en ventas, y los datos preliminares de las consultoras respaldan esa visión de un cierre de año excepcional para la gama iPhone.

China y Europa, claves en el récord del iPhone 17

Una de las grandes sorpresas del ciclo del iPhone 17 está en China, un mercado tradicionalmente complejo y muy competitivo para Apple. IDC indica que, durante octubre y noviembre, la compañía logró situarse como líder en ventas de smartphones en el país, con una cuota que superó el 20% en esos meses.

El tirón del nuevo modelo ha sido tan fuerte que la consultora se ha visto obligada a revisar al alza sus expectativas para la región: el pronóstico de crecimiento para el cuarto trimestre en China ha pasado del 9% al 17%. Además, lo que inicialmente se preveía como una caída del mercado chino de smartphones para 2025 se ha transformado en una ligera subida del 3%, en buena medida por el efecto del iPhone 17.

En Europa Occidental y en Estados Unidos, donde las ventas de smartphones habían acusado cierta fatiga en los últimos años, el nuevo iPhone también ha reactivado la demanda. IDC apunta a una recuperación visible en estos mercados maduros, tanto en unidades como en valor, con un claro protagonismo de la gama alta.

Para los usuarios europeos, el atractivo del iPhone 17 no solo reside en el hardware, sino también en la integración con el ecosistema de servicios de Apple y en la mayor estabilidad de las cadenas de suministro, que ha reducido las esperas y la escasez en el lanzamiento respecto a generaciones anteriores. Este contexto ha favorecido una adopción más rápida en países clave como Alemania, Francia, Italia o España.

Apple adelanta a Samsung y lidera el mercado mundial

El empuje del iPhone 17 no solo se nota en las cifras de Apple, sino en la foto general del mercado. De acuerdo con Counterpoint Research, la compañía de Cupertino enviará alrededor de 243 millones de smartphones, frente a los aproximadamente 235 millones de Samsung. Esa diferencia sería suficiente para que Apple se sitúe como primer fabricante mundial de teléfonos móviles por primera vez desde 2011.

Con estos volúmenes, la cuota global de la marca se situaría en torno al 19,4% del mercado de smartphones, apoyada sobre todo en la gama iPhone 17. Samsung, por su parte, seguiría ocupando una posición muy relevante, pero con un crecimiento más moderado, presionada por los fabricantes chinos que dominan los segmentos medio y de entrada.

Los analistas destacan que la fortaleza del ecosistema iOS y la percepción de valor añadido en la gama alta han jugado un papel clave en este cambio de liderazgo. Muchos usuarios con modelos comprados entre 2020 y 2023 han decidido aprovechar el salto del iPhone 17 para renovar, reforzando la posición de Apple en el tramo premium del mercado.

Counterpoint prevé que Samsung mantendrá un desempeño sólido en los próximos años, apoyado en su serie A y en su catálogo de terminales plegables, pero considera poco probable que pueda recuperar el primer puesto a corto plazo si se mantienen las actuales tendencias de demanda y la fidelidad de la base de usuarios de iOS.

El papel del iPhone 17 Pro y del modelo Air

Dentro de la nueva familia, son sobre todo tres de los cuatro modelos los que concentran la mayor parte del tirón comercial. Las versiones estándar y Pro del iPhone 17 protagonizan la mayor parte de las ventas, mientras que el nuevo iPhone Air está teniendo una evolución algo más moderada, aunque también positiva.

Las consultoras coinciden en que el iPhone 17 Pro se ha consolidado como una de las referencias del segmento más alto, con una fuerte demanda tanto en mercados desarrollados como en grandes urbes de economías emergentes. Su combinación de rendimiento, cámara y autonomía ha sido uno de los principales argumentos para los usuarios que venían de modelos Pro de generaciones anteriores.

El iPhone Air, por su parte, se posiciona como una alternativa más ligera y eficiente, pensada para quienes buscan un dispositivo avanzado pero con un enfoque algo más contenido. Su acogida está siendo especialmente relevante en mercados sensibles al precio, aunque por ahora no alcanza los volúmenes de las versiones estándar y Pro.

El hecho de que el grueso del crecimiento llegue de tres de los cuatro modelos abre, según IDC y otros analistas, un margen de mejora adicional para Apple en los próximos ciclos. Si la compañía logra consolidar el atractivo del Air o reformularlo para encajar mejor en las preferencias del mercado europeo y asiático, el techo de ventas podría situarse aún más arriba.

Impacto en el mercado global de smartphones

Más allá de Apple, el éxito del iPhone 17 tiene efectos sobre el conjunto del sector. IDC calcula que los envíos mundiales de smartphones crecerán alrededor de un 1,5%, hasta situarse en el entorno de los 1.250 millones de unidades, una mejora frente al 1% previsto anteriormente. El impulso del nuevo iPhone es uno de los factores que explican esa revisión al alza.

Counterpoint, por su parte, estima que el mercado global podría crecer en torno al 3,3% en 2025, con un incremento de los envíos de iPhone cercano al 10% frente al 4,6% de Samsung. Este desajuste en ritmos de crecimiento refuerza la idea de que la gama alta, y en especial el ecosistema iOS, están captando una parte importante del gasto de los consumidores.

Al mismo tiempo, la consultora subraya el papel de los mercados emergentes y la estabilización de China como motores adicionales de crecimiento. En estos países, el aumento de la renta disponible y la mejora de las redes móviles están empujando la sustitución de dispositivos básicos por smartphones más avanzados, en los que Apple está encontrando un espacio cada vez mayor, sobre todo en los segmentos medio-alto y premium.

El actual ciclo de renovación también se ve favorecido por una base muy amplia de terminales adquiridos en la fase de auge posterior a la pandemia. Muchos de esos dispositivos están llegando ahora al final de su vida útil, lo que contribuye a un repunte generalizado de la demanda que el iPhone 17 ha sabido capitalizar.

Un 2026 más complicado: escasez de componentes y cambios de calendario

A pesar de las buenas perspectivas para el año del iPhone 17, las consultoras advierten de que 2026 podría ser bastante más exigente para la industria. IDC prevé una caída de en torno al 1% en los envíos globales de smartphones, en un contexto marcado por la escasez de componentes de memoria y por ciertos ajustes en los ciclos de producción.

La falta de memoria y el encarecimiento de estos componentes clave empujarán, según los analistas, un aumento del precio medio de venta de los teléfonos hasta unos 465 dólares. Esto elevaría el valor total del mercado a un nuevo máximo, cercano a los 579.000 millones de dólares, pero con un volumen de unidades más contenido.

En el caso concreto de Apple, uno de los puntos a vigilar será el reajuste del calendario de lanzamiento del próximo modelo base de iPhone, que pasaría de su habitual presentación en otoño de 2026 a comienzos de 2027. Esta modificación podría provocar una caída de alrededor del 4,2% en los envíos de dispositivos con iOS durante ese ejercicio.

Los expertos de IDC señalan que la menor disponibilidad y el mayor coste de los componentes obligarán a los fabricantes a revisar sus estrategias de precios y de posicionamiento. Algunos optarán por subir tarifas para mantener márgenes, mientras que otros apostarán por reforzar su catálogo de productos más premium con el objetivo de compensar el sobrecoste de la memoria.

Los últimos informes de IDC y Counterpoint pintan un escenario en el que el iPhone 17 rompe récords y reconfigura el liderazgo del mercado móvil, impulsando a Apple a un año extraordinario en ventas y facturación, con un papel destacado de China, Europa Occidental y Estados Unidos. Al mismo tiempo, anticipan un horizonte más complejo a partir de 2026, marcado por la escasez de componentes, precios al alza y cambios en los ciclos de lanzamiento, que pondrán a prueba la capacidad de Apple y del resto de fabricantes para mantener el ritmo en un sector cada vez más competitivo.