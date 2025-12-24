Mientras el usuario medio aún está asimilando las novedades de la última generación, en los pasillos de las fábricas asiáticas el iPhone 18 ya ha empezado a tomar forma real. Lejos de los focos de la keynote y del marketing, Apple mueve ficha con meses de antelación para ajustar procesos, asegurar componentes clave y, sobre todo, no dejar nada al azar cuando llegue el momento de apretar el botón de la producción en masa.

Fuentes de la cadena de suministro apuntan a que las primeras pruebas en las líneas de producción del iPhone 18 han comenzado a principios de enero de 2026, un punto del calendario en el que normalmente los nuevos modelos todavía están en una fase menos visible. Aunque esta etapa no implica que los teléfonos estén listos para llegar a las tiendas, sí confirma que el proyecto ha pasado de los planos y prototipos de laboratorio a un terreno mucho más industrial.

Pruebas tempranas en fábrica y un calendario adelantado

Lo que se está activando ahora en las plantas de ensamblaje es la fase conocida internamente como NPI (New Product Introduction), algo así como un ensayo general de producción. En ella se fabrican tandas limitadas de unidades en las líneas reales, se afinan las tolerancias, se detectan errores de montaje y se ajusta todo lo necesario antes de escalar el volumen. No es producción en masa, pero sí el filtro que separa el diseño final de un producto de lo que realmente puede construir una fábrica sin sobresaltos.

Distintas filtraciones procedentes de China, atribuidas a perfiles como Fixed Focus Digital en Weibo, señalan que estas pruebas arrancan a comienzos de enero y que la fabricación a gran escala podría iniciarse incluso antes del Año Nuevo Lunar de 2026, que se celebra el 17 de febrero. De confirmarse, supondría un adelanto notable respecto a otros ciclos recientes, en los que el verdadero empuje productivo solía desplazar­se hacia la primavera o principios del verano.

En este contexto, varias fuentes internas hablan de un plan en el que Apple quiere tener las líneas para los modelos Pro totalmente validadas justo después de la pausa del Año Nuevo chino. El objetivo sería llegar al verano con la maquinaria lista para producir millones de unidades sin sobresaltos, de cara a un lanzamiento que en principio se mantiene en su ventana tradicional de septiembre.

Este margen extra le permite a la compañía ganar tiempo para pulir procesos y, al mismo tiempo, reforzar su poder de negociación frente a los proveedores de componentes. Si la fabricación en masa del iPhone 18 Pro comienza a funcionar antes de lo habitual, Cupertino puede cerrar contratos de gran volumen con antelación y blindarse mejor ante posibles tensiones de stock.

Un diseño continuista por fuera para cambiarlo casi todo por dentro

Uno de los motivos que explican esta aceleración es que el iPhone 18 no supondría una ruptura estética radical respecto al iPhone 17. Los rumores coinciden en que el chasis de los modelos Pro mantendría dimensiones muy similares, con pantallas en torno a las 6,3 y 6,9 pulgadas y un lenguaje de diseño reconocible para quien ya haya visto la generación actual.

Esa continuidad externa implica que Apple puede reutilizar buena parte de los moldes, utillajes y procesos de mecanizado que ya han sido probados con éxito, lo que recorta tiempos de validación en fábrica. Se habla de retoques cosméticos, como el posible abandono del efecto bicolor en la parte trasera, nuevos tonos (burdeos, marrones o morados en pruebas internas) y la opción de un cristal ligeramente translúcido, pero nada que obligue a rediseñar desde cero las cadenas de montaje.

Sin embargo, bajo esa apariencia familiar se escondería un cambio más ambicioso. Diferentes filtraciones apuntan a que Apple está probando integrar el sistema Face ID bajo la pantalla en los iPhone 18 Pro. La compañía estaría ensayando tecnologías como HIAA, que permiten colocar sensores y cámaras detrás del panel OLED utilizando zonas microperforadas o parcialmente transparentes, de forma que el usuario ve una superficie uniforme mientras los sensores trabajan “a través” de la pantalla.

Los primeros prototipos descritos por filtradores chinos dibujan un frontal casi limpio, sin isla dinámica, con el hardware de Face ID oculto y un orificio para la cámara frontal reducido. Incluso se ha llegado a mencionar la posibilidad de desplazar ese agujero a una esquina superior en algunos diseños de prueba, aunque aquí las dudas son mayores: encaja poco con la obsesión histórica de Apple por la simetría visual y podría quedarse en una simple exploración de laboratorio.

Face ID bajo la pantalla y salto a los 2 nm

Más allá de la cuestión puramente estética, la implantación de Face ID bajo la pantalla en el iPhone 18 Pro y Pro Max exigiría una revisión profunda del interior del dispositivo. El sistema de reconocimiento facial de Apple se apoya en un conjunto complejo de sensores de infrarrojos, proyección de puntos y cámaras especializadas, de modo que llevarlo “debajo” del panel supone un reto óptico considerable.

Para compensar esa mayor complejidad, Apple planea apoyarse en una nueva generación de procesadores fabricados en 2 nm por TSMC: los A20 y A20 Pro. Estas nuevas piezas, reservadas para la gama más alta, ofrecerían mejoras de rendimiento y eficiencia necesarias para alimentar tanto las funciones de IA que Apple está preparando como el propio sistema de cámaras, en el que también se barajan ópticas con apertura variable en los modelos más grandes.

En paralelo, la compañía seguiría avanzando en su estrategia de reducir dependencias externas con un módem 5G propio, conocido internamente como Apple C2. Integrar este chip en la placa base permitiría a los de Cupertino rebajar la factura ligada a proveedores como Qualcomm y destinar parte de ese ahorro a otros componentes más caros, como la memoria RAM o los sensores de cámara.

Los cambios internos no se limitarían al rendimiento. Filtraciones recientes hablan de ajustes en el sistema de refrigeración y ligeros incrementos en la capacidad de batería para algunos modelos, aprovechando cuerpos un poco más gruesos. Todo ello pensado para manejar mejor las cargas de trabajo asociadas a funciones de IA, grabación de vídeo avanzada y juegos exigentes sin penalizar en exceso la autonomía.

Estrategia de lanzamientos divididos: Pro en 2026, base en 2027

Más allá del hardware, donde realmente podría notarse el impacto del iPhone 18 en Europa y España es en el calendario. Distintos informes señalan que Apple se prepara para dividir por primera vez de forma clara el lanzamiento de su gama principal, abandonando el esquema de cuatro modelos simultáneos en otoño que hemos visto en los últimos años.

La idea que se perfila es la de un estreno en dos tiempos. Por un lado, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max seguirían viendo la luz en septiembre de 2026, acompañados, según algunas fuentes, del primer iPhone plegable de la compañía si los plazos de desarrollo lo permiten. Por otro, los modelos más asequibles, como el iPhone 18 “no Pro” y una posible variante iPhone 18e, se quedarían para más adelante.

Las fechas que barajan los analistas apuntan a una ventana de lanzamiento para el iPhone 18 básico en primavera de 2027, con la producción masiva de ese modelo arrancando en torno a enero de ese mismo año. Es decir, casi un año de diferencia respecto a los Pro, una separación mucho mayor de la que se había contemplado hasta ahora.

Este enfoque permitiría a Apple repartir la carga fabril y logística en dos oleadas diferenciadas, concentrando primero sus recursos en los terminales de mayor margen y complejidad técnica (los Pro y el plegable) y dejando el volumen de los modelos base para un segundo tramo del ciclo. Un movimiento que, de paso, suaviza posibles cuellos de botella en la distribución mundial, incluidos mercados clave como España y el resto de Europa, donde las listas de espera en los primeros meses de venta se han convertido en algo habitual con cada nueva generación.

La presión de la memoria RAM y los contratos de DRAM

Detrás de este calendario escalonado no solo hay criterios de ingeniería y marketing, también un componente económico muy claro: la memoria RAM se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la ecuación. Informes de la industria indican que Apple ha llegado a pagar una prima de alrededor del 230 % por módulos LPDDR5X de 12 GB destinados al iPhone 17, pasando de un rango de 25-29 dólares por unidad a cerca de 70 dólares.

Buena parte de esta tensión se explica por la dependencia de proveedores como Samsung en el segmento de DRAM, donde domina entre el 60 % y el 70 % de los envíos para determinados tipos de memoria. Con contratos a largo plazo que expiran a comienzos de 2026 y una escasez prevista hasta, al menos, finales de 2027, Apple se ha visto obligada a maniobrar con cierta urgencia.

Adelantar las pruebas de producción y tener los diseños de los iPhone 18 Pro “congelados” muchos meses antes del lanzamiento permite a Cupertino sentarse a la mesa de negociación con previsiones de volumen mucho más sólidas. Cuanto antes se cierren esos acuerdos, más margen hay para esquivar subidas adicionales y asegurar el suministro necesario para los modelos que más memoria van a necesitar, precisamente los que concentran las funciones de IA y las cámaras más avanzadas.

En paralelo, el hecho de posponer el modelo base hasta 2027 daría a Apple algo más de tiempo para evaluar cómo evoluciona el mercado de la DRAM y ajustar las configuraciones de memoria de sus dispositivos de entrada. Una forma discreta de proteger márgenes y evitar tener que trasladar de golpe toda la subida de costes al precio final en mercados sensibles al PVP como el español.

Cómo puede afectar todo esto a los usuarios en España y Europa

Desde la perspectiva del consumidor europeo, este movimiento puede tener efectos mixtos. Por un lado, quien quiera acceder al último hardware de Apple en 2026 tendrá que mirar prácticamente obligatoriamente hacia los modelos Pro, que previsiblemente mantendrán precios elevados. El usuario que espere a un iPhone 18 más contenido en precio podría verse obligado a aguantar un curso más con su dispositivo actual o recurrir al catálogo de generaciones previas, que Apple suele mantener a la venta con un ajuste de precio.

Por otro, el escalonamiento puede jugar a favor de la disponibilidad. Si la producción de los iPhone 18 Pro arranca antes y con menos presión sobre las fábricas, es razonable esperar un lanzamiento europeo con menos roturas de stock y plazos de entrega más cortos, algo especialmente relevante en los primeros meses de venta en países como España, donde la demanda inicial de las versiones Pro ha crecido en los últimos años.

Este nuevo esquema también encaja con la estrategia de la compañía en el Viejo Continente, donde las normativas sobre reparabilidad, sostenibilidad y ciclo de vida de los dispositivos son cada vez más exigentes. Un ciclo de producto más largo para el modelo base, con un lanzamiento en 2027 pero una vida comercial extendida, podría ayudar a Apple a cuadrar mejor sus compromisos regulatorios y su propia agenda de actualizaciones de software.

De fondo, todo este movimiento se produce mientras el mercado espera una ofensiva de Apple en inteligencia artificial aplicada al iPhone, algo que previsiblemente llegará mezclado con los nuevos chips A20, mejoras en Siri y servicios asociados. El iPhone 18, especialmente en sus variantes Pro, apunta a ser una de las piezas clave de esa apuesta, lo que explica en parte la prisa por tener el hardware y la producción bien amarrados mucho antes de que Tim Cook suba al escenario.

A falta de anuncios oficiales, lo que se vislumbra es un iPhone 18 que, sin grandes gestos estéticos, marca un giro importante en la forma en la que Apple organiza su producción, negocia con sus proveedores y distribuye sus lanzamientos. Las pruebas tempranas en fábrica, el salto interno a nuevas tecnologías como el Face ID bajo pantalla y los chips de 2 nm, junto a un calendario que separa claramente la gama Pro del modelo base, dibujan un cambio silencioso pero profundo que se notará tanto en las fábricas chinas como en los escaparates españoles cuando llegue el momento de renovar móvil.