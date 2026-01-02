Apple se prepara para dar un giro poco habitual en su calendario de lanzamientos, un cambio de estrategia: todo apunta a que el iPhone 18 estándar no llegará al mercado hasta la primavera de 2027. De confirmarse, sería la primera vez en más de una década que la compañía deja pasar un año completo sin renovar su modelo base de iPhone.

Mientras tanto, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max sí mantendrían su estreno en otoño, siguiendo la tradición de presentaciones de septiembre. Esta vez, sin embargo, el modelo estándar se quedaría fuera de la foto inicial y aparecería varios meses más tarde, lo que supone un cambio de estrategia con impacto directo en el mercado europeo y, en general, en todos los principales mercados de Apple.

Un cambio histórico en el calendario del iPhone

Durante más de una década, Apple ha presentado su gama principal de iPhone en otoño, con todos los modelos clave llegando a las tiendas entre septiembre y octubre. Incluso en casos excepcionales, como el iPhone 12, que se puso a la venta en octubre de 2020 debido a la pandemia, el calendario se mantuvo dentro del mismo año.

Lo que se plantea ahora es distinto: la familia iPhone 18 se dividiría en dos ventanas de lanzamiento bien separadas. Por un lado, los modelos de gama alta seguirían estrenándose en otoño; por otro, el modelo estándar y la versión más económica se harían esperar hasta el año siguiente.

Según los informes filtrados, el calendario que se baraja sería más o menos este: en otoño de 2026 veríamos el lanzamiento del iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable de la marca. Ya en primavera de 2027, llegarían el iPhone 18 estándar y el supuesto iPhone 18e, un modelo más accesible.

Este movimiento dejaría al iPhone 17 como referencia en la gama estándar durante alrededor de año y medio, algo inédito en la historia reciente de Apple. La compañía apostaría por alargar la vida comercial de su modelo actual mientras concentra las novedades más punteras en la línea Pro y en el nuevo plegable.

Un rediseño ambicioso detrás del retraso

El retraso del iPhone 18 estándar no sería solo una cuestión de marketing. Varios reportes apuntan a que el dispositivo llegaría con un rediseño mucho más agresivo que en generaciones anteriores, lo que estaría complicando los plazos de desarrollo y producción.

Entre las novedades que se barajan destaca una pantalla completamente limpia, sin recortes visibles. Esto implicaría integrar tanto el sistema Face ID bajo la pantalla como la cámara frontal bajo el propio panel OLED, eliminando la isla dinámica o cualquier tipo de muesca. Un cambio de este calibre exige una tecnología de pantalla más avanzada de la que se usa hoy en los modelos comerciales.

La idea de llevar Face ID y la cámara frontal bajo la pantalla no es nueva, pero hasta ahora los fabricantes que lo han intentado han tenido que lidiar con sacrificios en calidad de imagen o fiabilidad. Apple estaría intentando evitar precisamente esos compromisos, lo que obliga a afinar al máximo la producción antes de dar luz verde al lanzamiento.

Este salto técnico, unido a la necesidad de mantener la calidad de imagen, la precisión del reconocimiento facial y un consumo energético contenido, sería uno de los motivos clave por los que el modelo estándar se pospone a 2027, mientras que los Pro adoptan las innovaciones de forma más gradual.

Problemas con los paneles OLED y ajuste de proveedores

La otra cara de la moneda está en la cadena de suministro. Los rumores señalan que el proveedor chino BOE estaría teniendo dificultades para cumplir con los exigentes estándares de Apple en los nuevos paneles OLED necesarios para este diseño sin recortes.

Ante esta situación, Apple habría empezado a reorganizar parte de los pedidos hacia Samsung Display y LG Display, empresas con una larga trayectoria suministrando pantallas OLED de alta gama para los iPhone. Sin embargo, este reajuste no es inmediato: implica renegociar volúmenes, adaptar líneas de producción y realizar nuevas fases de pruebas y certificaciones.

Todo este proceso añade semanas o incluso meses al calendario de desarrollo. De ahí que, según los informes, la producción de prueba del iPhone 18 no comenzaría hasta después del Año Nuevo Lunar, es decir, hacia finales de febrero de 2026. Un arranque tan tardío de la fase de test hace muy complicado que el modelo estándar esté listo para un lanzamiento global en otoño.

En este contexto, tiene lógica que Apple priorice primero los modelos Pro y el plegable, que podrían basarse en tecnologías de pantalla ya más maduras, y deje el modelo estándar para cuando la nueva generación de paneles esté plenamente preparada para la producción en masa.

Una estrategia para competir todo el año

Más allá de los aspectos técnicos, hay un componente claramente estratégico. Analistas como Ming-Chi Kuo llevan tiempo apuntando que Apple busca reducir la dependencia del gran pico de atención mediática que concentra en septiembre, cuando tradicionalmente se anuncian los nuevos iPhone.

Al escalonar los lanzamientos entre otoño y primavera, la compañía conseguiría mantener su presencia en titulares durante más meses, algo especialmente relevante frente a la competencia asiática. Muchos fabricantes chinos acostumbran a presentar sus buques insignia en la primera mitad del año, generando un ruido mediático que, hasta ahora, Apple solía dejar pasar sin una respuesta directa.

Repartir la presentación de la gama iPhone 18 permitiría a la marca de Cupertino plantar cara en distintos momentos del calendario, tanto frente a los lanzamientos de otoño de los rivales como frente a los anuncios de primavera. Para el mercado europeo, donde la competencia de marcas chinas es cada vez mayor en la gama alta y media-alta, esta visibilidad sostenida puede ser clave.

Además, con una gama de iPhone cada vez más amplia —entre modelos Pro, versiones estándar, opciones más económicas y generaciones anteriores que siguen a la venta—, espaciar los anuncios da margen para que cada dispositivo tenga su propia ventana de protagonismo y no quede eclipsado a las pocas semanas por otro lanzamiento de la casa.

Una familia de iPhone más grande y compleja

Si se cumplen las previsiones, para finales de 2026 Apple podría tener en el escaparate hasta ocho modelos diferentes de iPhone al mismo tiempo. A la línea iPhone 18 (Pro, Pro Max, plegable, estándar y 18e) se sumarían variantes anteriores que seguirían a la venta como opciones más asequibles.

Esta amplitud de catálogo complica la tarea de explicar al usuario europeo qué ofrece cada modelo y por qué merece la pena pagar más por uno u otro. De ahí que la empresa parezca decidida a dar un poco de aire entre lanzamientos, evitando que las novedades se solapen y limitando la canibalización interna.

El iPhone 18 estándar, pese a llegar más tarde, tendría así la oportunidad de salir al mercado con foco mediático propio, sin compartir escenario con los Pro, el plegable u otros dispositivos. Para muchos usuarios que esperan el modelo base por precio o por formato, esto facilitaría comparar con calma y decidir si merece la pena aguantar unos meses más frente a los iPhone 17 todavía en circulación.

Al mismo tiempo, el retraso no impide que la línea Pro marque el ritmo de la innovación en 2026, con mejoras en rendimiento, fotografía y autonomía que servirían de carta de presentación de la nueva generación antes de que el modelo estándar se incorpore al catálogo.

Impacto en ingresos y operaciones internas de Apple

Otro elemento a tener en cuenta es el impacto financiero. Voces como la de Mark Gurman, de Bloomberg, han señalado que concentrar casi todos los grandes lanzamientos en otoño se ha convertido en una especie de “carga” para Apple, tanto a nivel de ingresos como de organización interna.

Cuando toda la gama iPhone se lanza en un mismo trimestre, el resultado es un pico de ventas enorme seguido de periodos más tranquilos, lo que complica la planificación y acentúa las diferencias entre trimestres fiscales. Un sistema de lanzamientos repartidos permitiría suavizar estas oscilaciones y mantener un flujo de ingresos más estable a lo largo del año.

En cuanto a operaciones, concentrar producción, logística, marketing y distribución de todos los modelos en unas pocas semanas genera una presión muy alta sobre la cadena de suministro. Este esfuerzo se multiplica cuando se introducen nuevas tecnologías, como pantallas más avanzadas, chips de última generación o diseños plegables.

Al dividir la gama en varias oleadas, Apple puede repartir el trabajo entre equipos y proveedores, reducir cuellos de botella y minimizar riesgos de falta de stock en mercados clave como España, Francia o Alemania durante las primeras semanas tras el lanzamiento.

Lo que se sabe del resto de la gama iPhone 18

Aunque la compañía no ha confirmado públicamente estos planes, los filtradores coinciden en que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max seguirán encabezando la oferta en otoño de 2026. Entre las características que se esperan se habla de un nuevo procesador A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, un módem diseñado por Apple, mejoras importantes en cámara —incluida una posible apertura variable— y baterías de mayor capacidad, aunque eso pueda traducirse en teléfonos algo más gruesos y pesados.

En paralelo, todo indica que el primer iPhone plegable compartiría protagonismo con estos modelos de gama alta, situándose como un dispositivo aún más exclusivo dentro del catálogo. La combinación de Pro, Pro Max y plegable dejaría claro que la apuesta inicial de Apple en 2026 será por la parte más premium del mercado.

Para la primavera de 2027 quedarían el iPhone 18 estándar y el iPhone 18e, previsiblemente con precios más contenidos y enfocados a un público amplio. Es en estos modelos donde se esperan muchos de los cambios de diseño más visibles, como la pantalla sin recortes y la integración total de sensores bajo el panel, siempre que la tecnología de pantalla lo permita.

Se ha llegado a mencionar incluso que otros dispositivos como un iPhone Air de segunda generación podrían coincidir en fechas, ampliando todavía más la oferta en el tramo de precio medio y medio-alto, un segmento muy competido en Europa.

Con todo este panorama, el retraso del iPhone 18 estándar hasta 2027 se perfila como una decisión que mezcla motivos técnicos, presión competitiva y necesidades internas de Apple. La compañía estaría dispuesta a sacrificar la rigidez de su calendario tradicional para apostar por un modelo base más ambicioso en diseño y pantalla, repartiendo al mismo tiempo los lanzamientos a lo largo del año para ganar visibilidad, estabilizar ingresos y aliviar su cadena de suministro. Para los usuarios en España y el resto de Europa, el escenario que se dibuja es claro: quien quiera un iPhone 18 sin irse a la gama Pro tendrá que tener un poco más de paciencia que de costumbre.