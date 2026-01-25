Los últimos rumores procedentes de analistas de pantallas y filtradores con buen historial apuntan en la misma dirección: el iPhone 18 Pro mantendría la Dynamic Island, pero con un tamaño claramente más reducido. Lejos de dar el salto directo a un frontal totalmente limpio, Apple optaría por un cambio intermedio que ajusta el diseño sin poner en riesgo la fiabilidad de Face ID.

Las filtraciones, que ya circulan con fuerza en medios especializados de España y Europa, coinciden en que la isla dinámica seguirá siendo protagonista en los modelos Pro, aunque ocupará bastante menos espacio en la parte superior de la pantalla. La estrategia encajaría con el patrón habitual de la compañía: ir moviéndose hacia el iPhone «todo pantalla» a base de pequeños pasos, en lugar de un giro de 180 grados de un año para otro.

Una Dynamic Island más pequeña: cifras y cambios en pantalla

Según los datos compartidos por fuentes de la cadena de suministro y por filtradores como Ice Universe, el recorte de la Dynamic Island en los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max pasaría de 20,76 mm de ancho a 13,49 mm. Hablamos de una reducción de aproximadamente el 35%, una diferencia lo bastante grande como para apreciarse a simple vista cuando se compare con la generación anterior.

Esta cifra hace referencia al tamaño por defecto del recorte cuando la pantalla está encendida, incluyendo los píxeles apagados que rodean la cámara frontal y los sensores de Face ID. Aunque la isla seguirá expandiéndose para mostrar actividades en tiempo real, música, navegación o alertas, la base desde la que parte será bastante más discreta que en los iPhone 17 Pro.

En el iPhone 17 Pro, la anchura de la isla se sitúa en 20,76 mm. Con el salto a los 13,49 mm del iPhone 18 Pro, Apple mejora la relación entre pantalla y cuerpo, uno de los puntos donde la firma de Cupertino lleva años afinando. No estamos ante una desaparición completa del recorte, pero sí ante uno de los cambios de diseño más visibles de esta generación.

Este redimensionado afectaría a los dos modelos de gama alta, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, mientras que el iPhone 18 “a secas” y el supuesto iPhone Air 2 mantendrían la Dynamic Island con unas dimensiones muy similares a las actuales, reservando la novedad estética para quienes apuesten por los Pro.

Face ID bajo la pantalla: un primer paso, no la solución definitiva

El recorte más compacto no llega solo. Diversos informes señalan que el iPhone 18 Pro estrenará paneles LTPO+ de nueva generación, un tipo de pantalla OLED que facilitaría ir moviendo poco a poco ciertos componentes de Face ID bajo el panel, sin comprometer el brillo ni la precisión del reconocimiento facial.

En los modelos actuales, la Dynamic Island agrupa la cámara frontal y todo el sistema TrueDepth: proyector de puntos, cámara infrarroja y el conocido iluminador de inundación IR. Lo que se plantea para el iPhone 18 Pro es una reubicación parcial: algunos de estos elementos, concretamente el iluminador infrarrojo, pasarían a quedar ocultos bajo el propio panel.

Con este enfoque, solo permanecerían visibles la cámara y parte de los sensores imprescindibles, lo que permite reducir de forma significativa el ancho de la píldora sin renunciar al funcionamiento de Face ID. No se trataría todavía de un sistema completamente invisible, pero sí de una integración más avanzada que la actual.

Las fuentes que siguen de cerca la cadena de producción insisten en que Apple no llegaría aún al Face ID plenamente integrado bajo la pantalla en esta generación. La compañía optaría por una implementación gradual, escondiendo primero los componentes más fáciles de tapar y reservando la desaparición total del recorte para más adelante, probablemente coincidiendo con modelos posteriores.

Esta estrategia encaja con la manera habitual de proceder de la marca: priorizar la fiabilidad y la seguridad del sistema biométrico frente a los cambios puramente estéticos. Apple parece preferir un avance por etapas antes que arriesgarse a un reconocimiento facial menos preciso solo para presumir de un frontal completamente limpio.

Adiós al rumor de la cámara en la esquina y a la desaparición de la isla

En los últimos meses han circulado filtraciones que hablaban de un rediseño mucho más agresivo, con cámara frontal desplazada a la esquina superior izquierda y Face ID plenamente integrado bajo la pantalla. Ese planteamiento implicaba la práctica desaparición de la Dynamic Island tal y como la conocemos, o su conversión en un elemento puramente de software.

Sin embargo, las nuevas informaciones que han ido surgiendo desde principios de año matizan bastante ese escenario. Analistas como Ross Young y otras fuentes de la industria coinciden ahora en que Apple mantendría la isla centrada en la parte superior, simplemente más estrecha, descartando por el momento el agujero en la esquina en los modelos 18 Pro.

Estos reportes más recientes contradicen, por tanto, las versiones que situaban la Dynamic Island y la cámara en un lateral del panel. Al ser difíciles de encajar entre sí, esos rumores más radicales pierden peso frente a los que vienen apoyados por fuentes de la cadena de suministro y por medios especializados que suelen tener buena conexión con el entorno de Apple.

El escenario que gana fuerza es el de una isla dinámica centrada, más pequeña y menos intrusiva, que sigue ocultando parte del hardware de Face ID mientras otros componentes se van ocultando bajo el panel gracias a la nueva tecnología LTPO+.

Qué modelos la estrenarán y qué supone para el diseño del iPhone

Todo apunta a que esta nueva Dynamic Island compacta será exclusiva de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los modelos estándar y las variantes más asequibles seguirían con el recorte actual, manteniendo así un escalón estético y tecnológico entre gamas, algo que Apple lleva años haciendo con pantallas, cámaras o materiales.

En la práctica, esta reducción de tamaño se traducirá en un frontal visualmente más despejado, sobre todo a la hora de ver contenido en formato panorámico o aprovechar la pantalla completa en juegos y aplicaciones. Aunque el recorte seguirá presente, ocupará menos espacio y, según las filtraciones, se integrará de forma más sutil con la interfaz.

Desde el punto de vista del diseño, la jugada refuerza la idea de que el iPhone se aproxima, paso a paso, al concepto de teléfono «todo pantalla». La isla dinámica ha pasado de ser una solución para disimular el notch a convertirse en un elemento de identidad visual que Apple va puliendo generación tras generación.

Para el usuario en España y en el resto de Europa, el cambio no implicaría una ruptura en la experiencia diaria: las funciones de Dynamic Island seguirían presentes, con animaciones, notificaciones en tiempo real y accesos rápidos, pero arrancando desde un recorte más pequeño y menos llamativo en la parte superior.

Calendario y nivel de certeza de los rumores

Si Apple mantiene su pauta habitual, los iPhone 18 Pro se presentarían en septiembre, por lo que aún queda margen para que aparezcan nuevas filtraciones o se ajusten los detalles. De momento, las fuentes que apuntan a una Dynamic Island más pequeña coinciden en los números clave y en la idea de una implementación parcial de Face ID bajo el panel.

Como siempre ocurre con los dispositivos de Apple antes de su lanzamiento, conviene tomar toda esta información con cautela. Ni las medidas ni la distribución exacta de los sensores son oficiales, y no se conocerán con certeza hasta el momento de la presentación. Aun así, la convergencia de varias fuentes suele indicar que el rumbo general del diseño está bien encaminado.

Con lo filtrado hasta ahora, el panorama que se dibuja es el de un iPhone 18 Pro que evoluciona el concepto de Dynamic Island sin romper del todo con él: menos anchura, parte del Face ID oculto bajo la pantalla y un frontal algo más limpio, pero todavía lejos de ese iPhone completamente sin recortes que muchos esperan para los próximos años.