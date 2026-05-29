Parece que la maquinaria de filtraciones no descansa y ya tenemos entre manos las primeras maquetas del esperado buque insignia de Apple, el iPhone 18 Pro. Estas reproducciones físicas, que suelen utilizar los fabricantes de fundas para ir preparando sus accesorios, nos permiten echar un vistazo casi definitivo a cómo lucirá el dispositivo en la mano antes de su presentación oficial. Por lo que se ve en las imágenes, la firma de Cupertino ha decidido mantener una línea continuista en el diseño trasero, pero poniendo toda la carne en el asador con una paleta cromática renovada.

Estas fotos, que han sido compartidas por el conocido filtrador Sonny Dickson, que suele tener un historial de aciertos bastante sólido, muestran el dispositivo en cuatro acabados que darán mucho que hablar. Aunque en España solemos ser de colores clásicos, esta vez hay una apuesta que destaca sobre las demás y que apunta a convertirse en el objeto de deseo para quienes buscan algo diferente pero sofisticado. No es raro que estas maquetas circulen meses antes del lanzamiento, ya que la cadena de suministro en Asia trabaja a destajo para que todo esté listo en otoño.

El adiós al naranja y la llegada del Dark Cherry

La noticia que más va a doler a algunos seguidores es que, al parecer, se despide el popular acabado Cosmic Orange para dar paso a una nueva propuesta estrella. En su lugar, Apple introduce un tono denominado Dark Cherry, que promete ser el gran éxito de ventas y del que ya en abril se oía hablar. No estamos ante un rojo chillón ni mucho menos; las fuentes describen este color como una mezcla elegante de tonos burdeos, café y un toque de púrpura profundo, algo muy similar al color de un buen vino tinto. Es una apuesta arriesgada pero que encaja perfectamente con el aire premium que siempre busca la gama Pro.

Por otro lado, los que echaban de menos la sobriedad absoluta están de enhorabuena, ya que el color negro regresa con fuerza para sustituir al azul oscuro que hemos visto recientemente. Este nuevo acabado oscuro parece ser mucho más profundo y mate, ideal para quienes prefieren que su teléfono pase algo más desapercibido. Junto a él, encontramos un Light Blue que recuerda mucho al azul cielo que tanto gustó en modelos anteriores, ofreciendo una alternativa fresca y más juvenil dentro de la gama de colores.

Precisión cromática con sello Pantone

Lo curioso de esta filtración es que no se limita a dar nombres genéricos, sino que se han llegado a filtrar los códigos de color específicos de la escala Pantone para cada variante. El Light Blue correspondería al Pantone 2121, mientras que el aclamado Dark Cherry se movería en el registro del Pantone 6076. Estas referencias nos dan una idea de la precisión con la que Apple diseña cada detalle, buscando que la luz incida de forma distinta según el ángulo desde el que miremos el cristal mate del teléfono.

El cuarto integrante de la familia es el Silver (Pantone 427C), un clásico que nunca muere y que se mantiene casi idéntico al que ya conocemos. Aunque estas unidades dummy están fabricadas con materiales más sencillos que los modelos finales, suelen clavar las dimensiones y la disposición de los elementos. Se comenta que este año el diseño frontal también recibirá un lavado de cara con una reducción del tamaño de la Dynamic Island de entre un 25 y un 35%, lo que dejaría más espacio libre en la pantalla para disfrutar de contenidos.

Potencia y hardware para acompañar al diseño

No todo es fachada en el nuevo terminal, ya que los rumores que acompañan a estas maquetas sugieren que bajo el capó encontraremos el nuevo chip A20 Pro fabricado en un proceso de 2 nanómetros. Esta mejora en la eficiencia no solo permitiría un mejor rendimiento en tareas pesadas, sino que sería la clave para gestionar las nuevas funciones de inteligencia artificial que llegarán con el sistema operativo. Además, se habla de una cámara principal con apertura variable, algo que los aficionados a la fotografía en nuestro país llevan tiempo reclamando para mejorar las tomas nocturnas.

Todo apunta a que los usuarios de España y del resto de Europa tendremos que esperar hasta el mes de septiembre para confirmar si estos son los colores definitivos que llegarán a las tiendas. La desaparición del naranja ha generado debate en redes sociales, pero la llegada de una tonalidad tan sofisticada como el cereza oscuro parece ser un movimiento maestro para atraer a un público que busca exclusividad. Con estas unidades dummy sobre la mesa, queda claro que la apuesta por la elegancia y los tonos inspirados en la naturaleza será la tónica dominante en el próximo gran evento de la manzana.