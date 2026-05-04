Los próximos años se presentan movidos para los usuarios de iPhone: distintos análisis de bancos de inversión apuntan a que el iPhone 18 sería más caro que el iPhone 17 debido, sobre todo, a una fuerte subida en el precio de las memorias RAM y de almacenamiento. Apple habría llegado al límite de su capacidad para absorber ese sobrecoste sin trasladarlo al consumidor.

Esta situación no afecta solo a Estados Unidos. Europa y España, donde el iPhone ya parte de precios elevados por impuestos y tipo de cambio, podrían notar con especial intensidad cualquier incremento adicional. Las previsiones hablan de un posible salto de precio por modelo y de cambios en la estrategia de lanzamiento para intentar controlar el impacto.

Por qué el iPhone 18 sería más caro que el iPhone 17

Según diversos informes internos a los que han tenido acceso entidades como JPMorgan y Morgan Stanley, Apple se enfrenta a una presión inédita en el mercado de memorias. El coste de la RAM y del almacenamiento, que hasta ahora tenía un peso relativamente moderado en la factura de materiales, se habría disparado en los últimos trimestres.

En estos documentos se apunta a que Apple habría aceptado fuertes subidas de precio en sus contratos con grandes proveedores de memoria como Samsung Electronics o SK Hynix. La compañía habría aguantado durante un tiempo sin tocar el PVP de los iPhone, pero ese margen se estaría agotando justo antes de la generación iPhone 18.

La lectura de los analistas es clara: mantener el mismo precio que el iPhone 17 resultaría cada vez más complicado, especialmente si se quiere ofrecer configuraciones con más almacenamiento interno, que son precisamente las que requieren más memoria y, por tanto, más coste adicional.

Uno de los informes cita directamente que Apple habría agotado el margen para mantener al iPhone 18 al nivel del iPhone 17 sin tocar los precios. A partir de aquí, el escenario más probable que manejan estos bancos es un incremento generalizado por modelo, al menos en las versiones equivalentes a las del año anterior.

El papel de la memoria: de coste secundario a protagonista

Hasta hace poco, la memoria era un componente más dentro del conjunto del iPhone. JPMorgan calcula que actualmente representa alrededor del 10% del coste de fabricación del dispositivo. Sin embargo, sus proyecciones para 2027 cambian por completo el panorama.

El mismo análisis anticipa que, si la tendencia continúa, la RAM y el almacenamiento podrían alcanzar hasta el 45% del coste total de materiales de un iPhone en torno a 2027. Es decir, casi la mitad del presupuesto de componentes quedaría concentrado en un único apartado, algo que rompe por completo el equilibrio habitual en el diseño de hardware.

Esta escalada no se debe solo a una subida puntual de precios, sino a un cambio de fondo en el mercado de memorias. La demanda de centros de datos y servicios de inteligencia artificial, impulsada por gigantes como Nvidia y grandes proveedores cloud, está absorbiendo buena parte de la capacidad de producción disponible.

Las compañías que construyen infraestructuras de IA están pagando más y asegurando cupos de producción a largo plazo, lo que deja menos margen para otros clientes tradicionales como Apple. El resultado es un entorno en el que los fabricantes de memoria pueden priorizar a quien pague más y firme compromisos más agresivos.

Este contexto coloca a Apple en una posición delicada: ya no es el cliente dominante capaz de imponer sus condiciones como en otros tiempos. Ahora tiene que competir por volumen, precio y garantías de suministro, lo que reduce su poder de negociación y encarece el coste final de cada componente.

Los informes de JPMorgan y Morgan Stanley: qué dicen exactamente

El informe de JPMorgan, citado por medios internacionales especializados, plantea un escenario en el que Apple todavía podría sostener los precios actuales a corto plazo, asumiendo parte del incremento de costes en sus márgenes. Ese colchón, no obstante, se consideraría limitado en el tiempo.

De acuerdo con ese análisis, durante 2026 Apple aún tendría capacidad para absorber buena parte del sobrecoste derivado del encarecimiento de la memoria, aunque a costa de reducir ligeramente su rentabilidad por dispositivo. Sería una especie de maniobra de contención para evitar un salto brusco de precios de un año para otro.

El problema aparece en las previsiones para 2027. Si la memoria llega realmente a suponer en torno al 45% del coste del iPhone, mantener precios estables implicaría renunciar a una porción importante del beneficio, algo poco probable en una empresa que históricamente ha defendido márgenes muy elevados.

Por eso, el propio informe contempla la posibilidad de que Apple empiece a ajustar precios antes de llegar a ese punto crítico, introduciendo subidas graduales ya desde la generación del iPhone 18. La idea sería repartir el impacto a lo largo de dos años para evitar un incremento demasiado agresivo en un solo lanzamiento.

En paralelo, Morgan Stanley se centra en el corto plazo y en la próxima gama. Sus analistas consideran que Apple no podrá repetir las tarifas del iPhone 17 en el iPhone 18. De hecho, estiman un aumento mínimo de unos 100 dólares por modelo en configuraciones comparables, al menos en el mercado estadounidense.

Cómo podría traducirse el aumento de precio en España y Europa

Aunque las cifras que se manejan en los informes parten del mercado de Estados Unidos como referencia, cualquier variación en el precio oficial suele trasladarse también a Europa, ajustada por impuestos indirectos (como el IVA) y por el tipo de cambio euro-dólar.

En la práctica, un incremento de unos 100 dólares en EE. UU. podría equivaler a subidas de varias decenas de euros por modelo en España, dependiendo de cómo Apple decida redondear sus tarifas. No sería extraño ver escalones de precio más marcados entre capacidades de almacenamiento.

Otro punto clave es que la subida no tendría por qué ser uniforme. Los modelos con más memoria son los más expuestos al encarecimiento de estos componentes, por lo que es razonable pensar que las versiones de mayor capacidad podrían encarecerse de forma más notable que las básicas.

En mercados europeos con fuerte competencia en la gama alta, como Alemania, Francia o el propio mercado español, Apple tendría que equilibrar esos incrementos con mejoras claras en prestaciones, cámara, funciones de inteligencia artificial o autonomía para justificar el cambio ante los usuarios.

Con todo, incluso con un iPhone 18 más caro, los analistas consideran que Apple mantendría una posición competitiva frente a rivales como Samsung o los grandes fabricantes chinos en la gama premium. La diferencia es que el margen de ventaja en precio sería menor que en ciclos anteriores.

Medidas de Apple para contener el impacto: calendarios y segmentación

Ante este escenario, los informes apuntan a que Apple estaría explorando distintas estrategias para amortiguar el golpe. Una de ellas pasa por jugar con el calendario de lanzamientos y la distribución de modelos a lo largo del año.

Algunas fuentes señalan que el lanzamiento global del iPhone 18 podría producirse en una especie de «ola dividida», con los modelos más caros presentados en la ventana tradicional de otoño y las variantes más asequibles retrasadas a primavera. Esta separación permitiría repartir la producción y el consumo de memorias en varios tramos.

Ese movimiento tendría un efecto doble: por un lado, suavizaría la presión sobre la cadena de suministro en los meses de mayor demanda; por otro, ofrecería a Apple más margen para reaccionar a la evolución de precios de la memoria antes de fijar definitivamente las tarifas de los modelos más económicos.

Otra medida que ya se estaría aplicando en otros productos es la eliminación de configuraciones menos rentables antes que subir su precio. El caso del Mac mini sin versión base de 256 GB ilustra esa estrategia: se mantiene un precio de entrada atractivo, pero se recorta la opción de menor capacidad.

En el caso del iPhone 18, esa lógica podría traducirse en más distancia de precio entre los saltos de almacenamiento o en la desaparición de ciertas combinaciones que dejen de resultar viables con el nuevo coste de la memoria.

Presión sobre toda la gama Apple, no solo en el iPhone

Aunque el foco mediático se sitúa, lógicamente, en el futuro iPhone 18 y su posible subida de precio, el encarecimiento de la memoria se nota también en otras familias de producto de Apple, desde los Mac hasta los iPad.

En portátiles, por ejemplo, la compañía ha mantenido en los últimos tiempos una política de precios relativamente rígida frente a la competencia. El MacBook Air con chip M4 se ha colocado, en algunos mercados, por debajo de alternativas de Microsoft con especificaciones similares, lo que indica que Apple estaba conteniendo tarifas.

Sin embargo, los informes advierten de que esa estrategia empieza a mostrar grietas. El aumento del coste de memoria obliga a tomar decisiones como acumular inventario de ciertos tipos de RAM (como la LPDDR5) o ajustar la configuración base de almacenamiento en algunos modelos para seguir siendo competitivos.

La propia Apple habría reconocido en una de sus últimas llamadas con inversores que espera un aumento «sustancial» en los costes de memoria en trimestres concretos, lo que reduce el margen de maniobra a la hora de fijar precios para toda la gama.

En este contexto, la familia iPhone se convierte en el termómetro clave: si el modelo estrella empieza a encarecerse, es probable que el resto del catálogo también refleje, en mayor o menor medida, esa tensión en los costes.

Un cambio de ciclo en la cadena de suministro de Apple

Más allá de las cifras concretas, los analistas coinciden en que se está produciendo un cambio estructural en la posición de Apple dentro de la cadena de suministro. Durante años, la compañía se ha beneficiado de su tamaño y previsibilidad para negociar condiciones ventajosas con proveedores clave.

La irrupción de los grandes proyectos de inteligencia artificial ha modificado ese equilibrio. Empresas que construyen enormes centros de datos firman contratos multimillonarios por adelantado, asegurando cupos de producción prioritarios. Eso obliga a fabricantes como Samsung, SK Hynix o Micron a reorganizar sus prioridades.

En este nuevo escenario, Apple deja de ser el único cliente capaz de marcar la pauta. Los proveedores reparten ahora su capacidad entre varios gigantes, todos ellos con necesidades crecientes de memoria. El resultado es una presión adicional sobre precios y plazos de entrega.

La consecuencia inmediata es que Apple tiene menos margen para absorber subidas sin retocar el precio final. La compañía sigue contando con márgenes muy altos en comparación con la competencia, pero los análisis coinciden en que ese colchón ya no es tan holgado como para aguantar indefinidamente.

De cara al usuario, todo esto se traduce en que las decisiones de compra de memoria (cuánta capacidad elegir) serán más relevantes en las próximas generaciones de iPhone, tanto por el precio de entrada como por la diferencia entre saltos de almacenamiento.

Con este panorama, el iPhone 18 apunta a ser uno de los primeros modelos en reflejar de forma visible el nuevo coste de la memoria. Si las previsiones de JPMorgan y Morgan Stanley se acercan a la realidad, la próxima gran renovación del móvil de Apple no solo se medirá en cámaras o potencia, sino también en cuánto está dispuesto a pagar el usuario por cada giga extra.