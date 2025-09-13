Apple ha decidido aplazar la llegada del iPhone Air al mercado chino por cuestiones regulatorias relacionadas con el eSIM, un movimiento que se ha comunicado de forma discreta en su web local. Aunque el modelo se puede reservar ya en más de 60 países, en la China continental el lanzamiento queda en pausa hasta nuevo aviso y, por ahora, no hay un calendario confirmado.

El plan inicial fijaba las precompras para la tarde de ayer, 12 de septiembre, y las primeras entregas para el 19 de septiembre, pero ese programa se ha retirado. En la Apple Store de China, el apartado del iPhone Air muestra el mensaje de que la información de lanzamiento se actualizará más adelante, un indicio claro de que la aprobación del eSIM sigue pendiente.

Qué ha cambiado en la web de Apple en China

La ficha del dispositivo ha sustituido las fechas de venta por un aviso genérico, mientras que en la misma página los otros modelos recién presentados mantienen su hoja de ruta. Según el portal oficial, las reservas del iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max se abren hoy y los envíos arrancan el día 19, de modo que el retraso afecta únicamente al iPhone Air. En otras palabras, el resto de la gama sigue en pie.

El iPhone Air presume de 5,6 mm de grosor, el más delgado de Apple hasta la fecha, y para ganar espacio interno prescinde por completo de la bandeja de SIM física. Esta decisión obliga a depender del eSIM en todos los mercados, algo que en China aún requiere pasos adicionales a nivel regulatorio y de despliegue comercial. De ahí que la compañía no pueda vender el modelo hasta que se cierre ese frente y exista luz verde administrativa.

Qué dicen Apple y las autoridades

De acuerdo con medios locales y con South China Morning Post, Apple ha trasladado a la prensa china que está trabajando de cerca con los reguladores para llevar el iPhone Air al país lo antes posible. La firma no ofrece plazos, pero recalca que el lanzamiento se realizará cuando se complete la tramitación necesaria. El mensaje oficial es claro: coordinación activa y fecha por definir.

Apple indica que las tres grandes operadoras estatales —China Mobile, China Telecom y China Unicom— ofrecerán soporte eSIM para el iPhone Air, con un matiz clave: el momento concreto dependerá de la aprobación regulatoria. Hasta ahora, en el ecosistema iPhone chino la función eSIM se asociaba principalmente a China Unicom, pero la compañía amplía el abanico una vez se autorice el servicio.

En paralelo, China Mobile comunicó en Weibo que tiene habilitados los servicios eSIM para móviles y que los detalles de lanzamiento se comunicarán aparte. Por su parte, China Telecom llegó a mencionar una fecha vinculada al 19 de septiembre para su eSIM en redes sociales, aunque la publicación fue retirada más tarde. Todo queda, por tanto, a expensas del proceso ante las autoridades competentes, sin confirmación oficial definitiva.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

El escenario más probable es que, una vez llegue el visto bueno, los operadores anuncien fechas y Apple reactive el calendario de reservas en cuestión de horas o días. Entre tanto, el interés por el terminal —por su diseño ultrafino y los cambios internos asociados al eSIM— seguirá ahí, pero los compradores en China tendrán que mantener la paciencia. Hasta nueva comunicación, toca esperar.

El panorama, por ahora, es claro: el iPhone Air está listo para otros mercados, pero en China su estreno depende de la aprobación del eSIM y de la coordinación con China Mobile, China Telecom y China Unicom; mientras tanto, la serie iPhone 17 continúa su curso con reservas abiertas y envíos previstos para el 19 de septiembre, y la página local de Apple mantiene el aviso de que los detalles se actualizarán más adelante, señal inequívoca de que el proceso regulatorio sigue en marcha y no hay fecha definitiva.