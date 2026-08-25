La cuenta atrás para el vigésimo cumpleaños del iPhone ya está en marcha y, como no podía ser de otra manera, los rumores sobre el modelo conmemorativo que Apple prepara para 2027 no dejan de sucederse. El último en llegar, procedente del conocido filtrador chino Fixed Focus Digital, apunta a que el futuro iPhone 20 Aniversario (también llamado iPhone XX) tendría como principal seña de identidad un diseño de cristal curvado que envolvería por completo el dispositivo, una estética que se alejaría bastante de los actuales iPhone con marcos planos y que marcaría un antes y un después en la historia de la compañía de Cupertino.

Lo más interesante es que Apple no empezaría de cero para lograr este hito industrial. Según este informante, la compañía estaría aprovechando el proceso de fabricación de vidrio que ya estrena el iPhone Air, su nuevo modelo más fino lanzado este año. Eso implicaría adaptar parte de la maquinaria que hoy produce el cristal de ese terminal para generar componentes con formas más redondeadas y un grosor considerablemente menor, algo que no solo beneficiaría la estética, sino que también podría abaratar costos de producción.

El iPhone Air, el punto de partida

El iPhone Air se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo del iPhone 20 aniversario. Más allá de su diseño extremadamente fino, este teléfono ha servido como banco de pruebas para Apple, y según los rumores, la compañía habría estado utilizando su línea de producción para testar el encaje de piezas de vidrio. El objetivo final sería conseguir que el iPhone XX luzca como una sola pieza de cristal, sin marcos visibles y con la pantalla extendiéndose hasta los laterales.

Sin embargo, Apple no se conforma con reutilizar tecnologías, sino que introduce mejoras clave en el proceso de fabricación. El nuevo modelo, si se confirman las filtraciones, presentaría una trasera de cristal con el Super Ceramic Shield ya utilizado en modelos anteriores, pero con un proceso de ensamblaje adaptado para soportar los cambios de curvatura y las tensiones de una carcasa casi homogénea. Además, los avances en este apartado también están orientados a controlar mejor la temperatura interna y mantener un perfil más fino, un desafío que se vuelve complicado cuando el espacio para los componentes se reduce tanto.

Un lanzamiento muy esperado que no llegará solo

El iPhone 20 Aniversario no sería el único foco de atención para Apple en estos próximos años. De hecho, para 2026 se esperan ya los iPhone 18, iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra, su primer smartphone plegable, que llegaría un año antes del modelo conmemorativo. Este último, junto al iPhone Air, servirá como carta de presentación de la tecnología que luego veremos madurada en el aniversario.

Mientras tanto, el próximo iPhone plegable tendrá que competir en un mercado donde Android lleva años de ventaja. Las marcas como Samsung u Honor han definido un ecosistema de software y multitarea que Apple tendrá que superar o igualar para que su propuesta no parezca un simple móvil estirado con dos pantallas. Si estos primeros dispositivos sentan la base, el iPhone de aniversario podría llegar con un sistema mucho más maduro para la experiencia de pantallas curvadas.

La sombra del iPhone X planea sobre este aniversario

La comparación con el iPhone X es inevitable. El X llegó en 2017 como el gran rediseño que inauguró la era del notch y la pantalla completa, definiendo el diseño de la última década. Para el vigésimo aniversario, Apple tendría la oportunidad de volver a actuar con ese mismo carácter rupturista, sentando las bases de los iPhone que vendrán después. De cumplirse los pronósticos, el iPhone 20 aniversario sería el encargado de estrenar una nueva era.

Todo apunta a que el dispositivo contaría con una pantalla sin muescas ni perforaciones, cubriendo la mayor parte del frontal y curvando en todos sus extremos. Además de la estética, ese forma envolvente permitiría mejorar la resistencia a golpes gracias a la distribución de la tensión del vidrio y a los avances en la composición química del mismo.

Y no hay que olvidar la gestión térmica, uno de los mayores retos. Un iPhone Pro lleva procesadores potentes y sistemas de cámaras avanzados, y su calor debe disiparse con eficiencia incluso en un cuerpo tan estilizado. La estrategia de Apple, en base a las evidencias aportadas por los rumores, sería la de no sacrificar la autonomía por conseguir unos milímetros menos, sino de lograr el equilibrio justo entre diseño extremo y componentes profesionales.

Fechas y expectativas

La línea temporal que barajan los analistas sitúa al iPhone 20 aniversario en el evento de septiembre de 2027, coincidiendo con los 20 años del lanzamiento original de Steve Jobs. Antes, Apple tendría previsto el iPhone 18 para 2026, y el iPhone Ultra plegable en ese mismo año.

Habrá que esperar, no obstante, que Apple se pronuncie de manera oficial. Por el momento, las filtraciones apuntan a que no ha descartado ni cancelado el proyecto, al contrario, que se encuentra en plena fase de desarrollo. El gigante californiano está puliendo un diseño que pueda sorprender de nuevo al mundo, y que esté a la altura de la tecnología y las innovaciones de lo que está por llegar.

Con la vista puesta en ese hito, Apple ha encontrado una fórmula para unir diseño, industria y funcionalidad en un solo producto. Si cumple con los vaticinios, el iPhone de 20 aniversario no solo será un capricho, sino una revolución tan importante como la que supuso el iPhone X en 2017. Y es que cuando se cumplen dos décadas de un producto que lo cambió todo, lo lógico es esperar que de nuevo cambie la forma de entender un móvil.