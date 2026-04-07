Diversos informes procedentes de Nikkei Asia y otros medios especializados recogen que las pruebas internas del dispositivo no están saliendo como Apple esperaba. Los fallos detectados durante la fase de validación de ingeniería están obligando a rehacer parte del trabajo y a ajustar procesos, lo que podría retrasar tanto la producción en masa como la propia presentación del modelo, con impacto directo en mercados clave como España y el resto de Europa.

Una fase de pruebas más complicada de lo previsto

Según las informaciones adelantadas por Nikkei Asia y recogidas por distintos medios europeos, el iPhone Fold se encuentra en la llamada fase de pruebas de validación de ingeniería, conocida en la industria como EVT. Es el punto en el que los prototipos dejan de ser simples maquetas de laboratorio y pasan a evaluarse como dispositivos funcionales, sometidos a ciclos intensivos de uso antes de escalar la producción. Estos detalles coinciden con algunos nuevos detalles filtrados que han ido apareciendo sobre el proyecto.

Las fuentes citadas describen que durante esta etapa han aparecido más problemas de los esperados, hasta el punto de que Apple ha tenido que comunicar a varios proveedores que sus cronogramas de fabricación de componentes podrían retrasarse. En esta fase se verifica si el diseño es viable a gran escala, si los procesos de ensamblaje son estables y si el dispositivo resiste el desgaste del día a día.

En el caso del iPhone plegable, las dificultades se concentran en los elementos más delicados del diseño: la bisagra, el panel flexible y su capacidad para aguantar miles de aperturas y cierres sin deformarse, además de la gestión térmica en un chasis más complejo. Aunque Apple no ha detallado públicamente la naturaleza exacta de los fallos, las filtraciones coinciden en que resolverlos está llevando más tiempo del que la compañía había previsto.

Una persona conocedora del proyecto, citada por medios que recogen el informe de Nikkei, reconoce que la fase inicial de producción de prueba ha revelado “más problemas de los esperados” y que la empresa necesita más margen para introducir los ajustes necesarios. Esa situación, según reconoce, “podría poner en riesgo el calendario de producción en masa”, algo que preocupa tanto dentro de Apple como en la cadena de suministro.

Conviene tener en cuenta que la firma de Cupertino aplica un proceso de desarrollo en seis grandes etapas antes de autorizar un nuevo iPhone: introducción a producción, verificación de ingeniería, verificación de desarrollo, verificación de producción, producción piloto y, finalmente, fabricación masiva. Cualquier tropiezo serio en la zona intermedia, donde se cruza la ingeniería con la realidad de las fábricas, genera un efecto dominó sobre el resto de fases.

Del plan para 2026 a un horizonte que se alarga hacia 2027

Hasta hace poco, los analistas y filtraciones más repetidos situaban el lanzamiento del plegable de Apple en una ventana tardía de 2026, fuera del ciclo clásico de septiembre en el que se estrenan tradicionalmente los nuevos iPhone. Algunas fuentes hablaban incluso de un debut en diciembre, después de la llegada de la familia iPhone 18 Pro, siguiendo el patrón que ya se vio con el iPhone X, el iPhone XR o el iPhone 14 Plus, que salieron más tarde que el resto de su generación.

Sin embargo, el panorama ha cambiado notablemente con los últimos informes. Si los problemas de ingeniería se prolongan, varios analistas ya dan por posible que el estreno del iPhone Fold se desplace hasta 2027, un movimiento que, además, coincidiría con una fecha simbólica: el vigésimo aniversario de la presentación del primer iPhone original.

Para Europa y para mercados como el español, donde las nuevas generaciones de iPhone suelen llegar prácticamente en paralelo a Estados Unidos, un retraso de este calibre supone más que una simple espera. También implica reprogramar campañas de marketing, renegociar acuerdos con operadoras, ajustar programas de renovación de terminales y recalcular previsiones de ventas de gama alta. En este contexto, las versiones para Europa y su precio serán un factor clave para esos planes.

Apple ya ha demostrado en otras ocasiones que no le tiembla el pulso a la hora de mover fechas internas para garantizar que un producto llega al mercado con el nivel de calidad que exige su marca. La diferencia, en este caso, es que el iPhone plegable no es una variante de un modelo existente, sino una categoría totalmente nueva para la compañía, lo que multiplica los riesgos asociados a cualquier retraso.

Las fuentes de la cadena de suministro citadas en los reportes insisten en que no es inusual encontrar obstáculos en la etapa de validación de ingeniería, pero admiten que, con el iPhone Fold, la complejidad del formato plegable está estirando los plazos más de lo que se había presupuestado en un principio. Abril y principios de mayo se describen como un periodo “extremadamente crítico” para decidir si el proyecto puede mantenerse dentro del calendario actual o si habrá que reordenarlo.

En paralelo, algunas informaciones apuntan a que las noticias sobre estos contratiempos han tenido ya su reflejo en los mercados financieros, con descensos puntuales en el valor de las acciones de Apple tras conocerse los informes sobre la posibilidad de un retraso adicional en su primer smartphone plegable.

Impacto en la estrategia de lanzamientos y en la producción

El iPhone Fold no es un experimento aislado dentro del catálogo de Apple. Según las informaciones que se han ido publicando, la compañía habría reorganizado buena parte de su hoja de ruta para 2026 y 2027 con el objetivo de darle protagonismo a este modelo en el segmento más alto de su gama de productos.

Los planes internos contemplaban concentrar en otoño los lanzamientos de corte más premium, entre ellos el iPhone plegable, y reservar otros dispositivos, como algunos modelos estándar de la futura familia iPhone 18, para fechas posteriores. En esa misma configuración aparecerían también proyectos como un MacBook Pro con panel OLED táctil o nuevos AirPods con cámaras integradas, todos ellos orientados a reforzar el posicionamiento de Apple en la gama alta.

La posibilidad de que el iPhone Fold se desplace a 2027 obliga a ajustar este puzle. Si el plegable no llega a tiempo, la compañía podría verse empujada a reforzar el peso de los iPhone no plegables en el tramo final de 2026 para mantener el tirón comercial, y a replantear cómo reparte su capacidad de producción entre los distintos modelos en sus plantas asociadas de Asia.

En la práctica, esto se traduce en que los socios industriales empiezan a recibir avisos sobre cambios en los calendarios de pedidos. Informes alineados con la información de Nikkei señalan que Apple ha comunicado a ciertos proveedores de componentes que sus planes de fabricación pueden sufrir retrasos, un gesto que en la industria suele anticipar movimientos en la agenda de lanzamientos.

Las estimaciones que se manejan hablan de una producción inicial de entre 7 y 8 millones de unidades del iPhone plegable, aproximadamente un 10 % del volumen total de la nueva generación de iPhone. No se trata, por tanto, de un modelo pensado para dominar las cifras en su primera oleada, pero sí de un producto destinado a empujar hacia arriba el interés por la gama premium de Apple y a marcar un nuevo techo de precio dentro de su catálogo.

Para los proveedores europeos vinculados al ecosistema de la compañía —ya sea en componentes de alto valor añadido, diseño o logística—, cada ajuste en el calendario obliga a revisar contratos, plazos de entrega y previsiones de ingresos. Todo ello en un contexto de competencia feroz y márgenes muy apretados en el segmento de la electrónica de consumo de gama alta.

Un mercado plegable que no se detiene y la posición de Apple en Europa

Mientras Apple se pelea con sus desafíos de ingeniería, el mercado global de teléfonos plegables sigue creciendo, con previsiones de firmas como IDC que apuntan a incrementos significativos en los próximos años. En Europa, fabricantes como Samsung, Huawei, Honor u OPPO han aprovechado este tiempo para lanzar varias generaciones de sus propios móviles plegables basados en Android, afinando diseños, reduciendo pliegues visibles y mejorando la resistencia de sus pantallas flexibles.

Este avance hace que, cuanto más se retrasa el iPhone Fold, más alto queda el listón que tendrá que superar Apple cuando finalmente ponga su propuesta en el escaparate. En mercados como España, donde los terminales de gama alta tienen una presencia sólida entre los usuarios más entusiastas, la oferta de plegables Android ya no es una rareza, sino una opción real para quienes buscan algo distinto al formato de barra tradicional.

Varios analistas subrayan que la entrada de Apple en este segmento podría actuar como un auténtico catalizador, disparando el conocimiento de la categoría entre el gran público y arrastrando a usuarios que hasta ahora no se planteaban un dispositivo de este tipo. Sin embargo, esa misma influencia hace que la compañía se muestre especialmente cauta: un lanzamiento precipitado, con problemas de durabilidad o de calidad en la bisagra o el panel, podría dañar su imagen en uno de los nichos más visibles del mercado.

Las informaciones que llegan desde Asia y que recogen medios europeos apuntan a que los principales escollos están precisamente en la validación de las muestras de ingeniería, un paso crítico cuando se trabaja con componentes tan delicados como el vidrio ultrafino, las capas de la pantalla flexible o los mecanismos internos de plegado. Cualquier fallo detectado a medio plazo en esos elementos tendría consecuencias directas para la experiencia de uso de los clientes.

En este contexto, los cambios de fecha que se barajan en las últimas semanas reflejan más una batalla interna por lograr un producto maduro que una renuncia al proyecto. Las fuentes que siguen de cerca el desarrollo insisten en que el iPhone plegable continúa siendo una prioridad estratégica para Apple, aunque su llegada obligue a replantear la planificación de lanzamientos para 2026 y 2027 y a tener paciencia tanto en la sede de Cupertino como entre los usuarios europeos que llevan años esperando este dispositivo.

Todo lo que se sabe hasta ahora dibuja un iPhone Fold llamado a convertirse en el teléfono más caro del catálogo de Apple, con una producción inicial moderada, un foco claro en la gama alta y un peso específico en la estrategia global de la marca. Pero también deja claro que su camino hasta las tiendas está siendo más accidentado de lo que muchos imaginaban, con problemas de ingeniería que retrasan su calendario, obligan a reajustar la cadena de suministro y dan aire a la competencia plegable en España y el resto de Europa mientras Apple se toma su tiempo para intentar llegar con un producto que cumpla sus propios estándares.