El futuro iPhone plegable de Apple se juega en un detalle que, a simple vista, podría parecer menor: la marca de pliegue en la pantalla. Mientras el mercado de los teléfonos plegables madura de la mano de gigantes como Samsung, Huawei o Google, en Cupertino siguen atascados en el mismo punto clave: conseguir un cristal flexible que se doble miles de veces sin dejar un surco visible en el centro del panel. En los últimos meses, filtraciones de analistas, medios especializados y fuentes de la cadena de suministro dibujan un panorama bastante claro: el cristal para una pantalla sin rastro de pliegue todavía no está al nivel que Apple exige para un lanzamiento masivo. Esta prioridad por la estética y la experiencia de uso, por encima de ser el primero en llegar a las tiendas, podría retrasar la llegada del llamado iPhone Fold más allá de las fechas que se venían barajando.

Un mercado plegable que avanza con el pliegue a cuestas

Hoy por hoy, los móviles plegables que se venden en Europa, desde los Galaxy Z de Samsung hasta las propuestas de Google, Honor o Huawei, comparten un mismo problema: la arruga o hendidura en la zona donde la pantalla se dobla. En algunos modelos es más discreta, en otros resulta más evidente, pero sigue ahí. Esa imperfección visual y al tacto es precisamente lo que Apple intenta eliminar antes de dar el visto bueno a su primer plegable.

Diversos informes publicados por Digital Chat Station, describen cómo la compañía está probando cristal flexible ultrafino (UFG) con espesores variables: más fino en la zona de flexión para ganar maleabilidad y ligeramente más grueso en el resto del panel para preservar la rigidez y la sensación de solidez.

La idea es que, al abrir el dispositivo, la superficie se vea prácticamente lisa, sin esa especie de «valle» que se aprecia al contraluz en los plegables actuales. El objetivo es una pantalla que, desplegada, parezca la de un iPhone tradicional pero capaz de doblarse como un libro. Sin embargo, las pruebas internas indicarían que, de momento, este cristal aún no resiste los test de durabilidad ni ofrece la uniformidad visual que Apple busca.

Dos formatos en juego: libro y tipo concha

Las filtraciones coinciden en que Apple lleva años jugando con al menos dos conceptos de diseño. Por un lado, un iPhone plegable tipo libro, con apertura horizontal, similar a los Galaxy Z Fold, pensado para ofrecer una pantalla interior cercana al tamaño de un iPad mini. Por otro, un formato tipo concha al estilo Galaxy Z Flip, más orientado a la portabilidad y a quienes quieren un móvil pequeño en el bolsillo que al abrirse se convierta en un smartphone de tamaño normal.

Informes recogidos por medios como AppleInsider o AppleTrack hablan de prototipos con una gran pantalla interior de unas 7,5-8 pulgadas y un panel externo más compacto en torno a las 5 pulgadas. En algunos bocetos se menciona incluso la posibilidad de una cámara interna bajo la pantalla y un diseño con menos sensores que los iPhone Pro para no engordar demasiado el dispositivo.

Esa búsqueda de un equilibrio entre tamaño, peso y grosor se ve condicionada por el propio sistema de pliegue. Un bisagra más compleja y robusta ayuda a minimizar la marca en el cristal, pero también puede hacer el teléfono más grueso y pesado, algo que en Europa podría penalizar la aceptación de un producto dirigido a un público que ya considera voluminosos algunos de los gama alta actuales.

El cristal UFG y la ingeniería del pliegue

El componente más delicado de este rompecabezas es el cristal. Apple estaría trabajando con proveedores especializados -entre ellos nombres que se mencionan con frecuencia en la industria, como Samsung Display, LG Display o fabricantes de vidrio técnico- para desarrollar un cristal ultrafino plegable de nueva generación. La solución pasaría por una lámina de vidrio muy fina reforzada con capas de polímeros avanzados, capaz de doblarse miles de veces sin fracturarse ni dejar una arruga permanente.

Algunas filtraciones apuntan a que la marca de pliegue se ha «resuelto» en ciertos prototipos de laboratorio gracias a combinaciones de vidrio de grosor irregular y placas metálicas perforadas con láser situadas bajo el panel, que distribuyen mejor las tensiones mecánicas. No obstante, otras fuentes, como TechRadar o 9to5Mac, matizan que esas soluciones todavía no han superado la fase de ingeniería de validación ni han demostrado ser viables a escala industrial, con tasas de fabricación (yield) aceptables.

Este es un punto clave: no basta con que un prototipo aislado se vea perfecto. Para lanzar un iPhone plegable en Europa, Apple necesita millones de pantallas con el mismo nivel de calidad, sin variaciones apreciables de una unidad a otra. Cualquier pequeño defecto en el cristal o en el conjunto bisagra-panel podría traducirse en devoluciones, garantías costosas y daño reputacional en un segmento donde la marca siempre ha presumido de fiabilidad.

Durabilidad extrema y pruebas de estrés

Más allá de la estética, la compañía estaría sometiendo sus prototipos a pruebas de resistencia bastante agresivas. Diversas fuentes citan ensayos internos con decenas de miles de ciclos de apertura y cierre, exposición a polvo, cambios bruscos de temperatura y test de caídas controladas. El reto es que la pantalla no solo no se rompa, sino que conserve un pliegue casi invisible después de años de uso real.

En redes sociales se han filtrado comentarios que hablan de paneles suministrados por socios asiáticos que, en ciertas fases del proyecto, acababan mostrando fallos a los pocos días de prueba intensiva. Se mencionan problemas de degradación de píxeles en la zona de flexión, delaminación de capas o aparición de microfisuras bajo el cristal, todos ellos escenarios que Apple considera inaceptables para un producto comercial.

El énfasis en la durabilidad conecta con las expectativas del usuario europeo, habituado a iPhone relativamente resistentes a golpes y al desgaste del día a día. La sensación de «producto delicado» que aún arrastran algunos plegables del ecosistema Android es algo que Apple querría evitar a toda costa, incluso si eso implica retrasar el lanzamiento uno o dos años respecto a la competencia.

Fechas bailando entre 2026 y 2027

En cuanto al calendario, las proyecciones se han ido desplazando con el tiempo. Hace meses se especulaba con un anuncio a mediados de la década, e incluso algún informe más optimista mencionaba presentaciones tan tempranas como 2024. Sin embargo, el tono de los últimos informes se ha enfriado: la mayoría de analistas sitúan ahora la ventana realista en 2026, y algunos no descartan que la disponibilidad efectiva se vaya a 2027 si el cristal sin pliegue no está listo.

Medios como MacRumors o Wccftech recogen que el proyecto habría entrado en fases avanzadas de validación de ingeniería, pero con constantes ajustes de materiales y configuraciones de pantalla. Analistas de la cadena de suministro, citados por publicaciones internacionales, avisan de que las

rampas de producción masiva podrían retrasarse incluso aunque Apple llegue a presentar el producto antes, lo que limitaría la cantidad de unidades disponibles en el primer año, también en mercados clave de Europa occidental.

Esta incertidumbre temporal genera un debate constante en X (antes Twitter) y en foros tecnológicos europeos, donde abundan las quinielas sobre si Apple preferirá anunciar el iPhone Fold cuando tenga asegurado un suministro estable o si, por el contrario, presentará un avance tecnológico limitado a ciertos países o tiradas reducidas mientras se pulen los últimos detalles.