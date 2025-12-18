Durante años, el gran interrogante alrededor del primer iPhone plegable de Apple no ha sido solo cuándo llegará, sino qué papel exacto jugará dentro del ecosistema de la compañía. Las últimas filtraciones apuntan ahora a una idea cada vez más clara: cuando esté completamente abierto, el dispositivo podría acercarse mucho en tamaño y proporciones a un iPad mini, lo que cambiaría por completo su encaje dentro de la gama.

¿iPad mini o iPhone plegable?: Más allá de un diseño funcional

Los supuestos esquemas técnicos que han empezado a circular dibujan un iPhone plegable más ancho de lo que muchos imaginaban. Lejos de parecer dos iPhones unidos de forma simétrica, el diseño apostaría por un formato más “apaisado”, casi como un libro de bolsillo. Esta decisión tendría sentido si Apple quiere que la pantalla interior no sea solo una curiosidad tecnológica, sino una superficie realmente útil para leer, escribir, dibujar o consumir contenido durante largos periodos.

Abierto, el panel interior rondaría las 7,7 pulgadas, quedándose muy cerca del tamaño del iPad mini actual. Aunque ligeramente más pequeño en diagonal, su mayor resolución y una relación de aspecto más equilibrada podrían hacerlo incluso más atractivo para ciertas tareas. La idea no sería sustituir al iPad mini, sino ofrecer una alternativa mucho más portátil: un dispositivo que cabe en el bolsillo cuando está cerrado, pero que se transforma en algo muy cercano a una tableta compacta al desplegarse.

Este enfoque explicaría también por qué el iPhone plegable tendría un aspecto algo “bajo y ancho” cuando está cerrado, menos estilizado que los modelos tradicionales. Apple parecería haber priorizado la experiencia con la pantalla interna por encima de la estética del dispositivo plegado, una decisión coherente si el objetivo es que el formato abierto sea el verdadero protagonista.

Otro elemento clave sería el grosor. Las filtraciones sugieren un dispositivo extremadamente fino cuando está desplegado, incluso más delgado que muchos iPhone actuales, aunque algo más grueso al cerrarse debido al sistema de bisagra. Aquí Apple estaría aplicando una de sus obsesiones clásicas: controlar la tensión del panel flexible para evitar el temido pliegue central que todavía afecta a muchos dispositivos plegables del mercado. No cerrar completamente la pantalla sobre sí misma, dejando una ligera curvatura interna, podría ser la clave para mantener la durabilidad a largo plazo.

En cuanto al diseño trasero, el uso de una “meseta” para las cámaras recuerda a soluciones vistas recientemente en otros productos de Apple. Este recurso permitiría redistribuir componentes internos y ganar espacio sin comprometer en exceso el perfil del dispositivo. Aunque todavía hay dudas sobre si el primer modelo contará con una o dos cámaras traseras, todo apunta a que Apple no querrá renunciar a una experiencia fotográfica acorde a un iPhone de gama alta, incluso en un formato tan complejo.

Si este planteamiento se confirma, el iPhone plegable no sería simplemente un experimento ni una respuesta tardía a Samsung y otros fabricantes. Sería, más bien, una reinterpretación del concepto: un dispositivo que une el iPhone y el iPad mini en un solo producto, pensado para quienes quieren lo mejor de ambos mundos sin cargar con dos aparatos.

Queda mucho por saber y, como siempre, las filtraciones deben tomarse con cautela. Pero si Apple realmente consigue ofrecer un iPhone que, al abrirse, se sienta tan cercano a un iPad mini, el debate ya no será si los plegables tienen sentido, sino si este nuevo formato puede redefinir qué entendemos por iPhone en los próximos años.