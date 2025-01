Sin lugar a dudas uno de los lanzamientos más esperados de este primer trimestre de 2025 es el iPhone SE 4, el próximo modelo económico de Apple. Se perfila como una combinación de tradición y avances tecnológicos. Según las últimas filtraciones en forma de vídeo, este dispositivo mantendrá algunos elementos de diseño clásico mientras incorpora novedades que prometen elevar considerablemente su atractivo en el mercado. De hecho, contra todo pronóstico parece que el iPhone SE 4 mantendrá el diseño tradicional del notch en vez de incorporar la Dynamic Island.

Hace unas horas se publicaba un vídeo filtrado por el conocido filtrador Majin Bu, en el que vemos una maqueta del próximo iPhone SE 4. Estas maquetas se utilizan para crear fundas y carcasas por parte de los fabricantes, en vez de disponer el dispositivo final. En términos estéticos, el iPhone SE 4 tomará como base el diseño del iPhone 14, con una pantalla de 6,1 pulgadas y tecnología OLED. Esta decisión supone un cambio relevante frente a sus predecesores, que utilizaban paneles LCD.

Here’s what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025