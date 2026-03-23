El fraude en el streaming musical ha dejado de ser una sospecha de pasillo para convertirse en un problema con nombres, cifras y una causa penal de gran alcance. Lo que antes se intuía como trucos para hinchar reproducciones o colar canciones en playlists, hoy se revela como un sistema industrial capaz de automatizar tanto la creación de música como su consumo.

El protagonista de este caso es Michael Smith, un productor de Carolina del Norte que se ha declarado culpable de dirigir un entramado con el que llegó a amasar más de 8 millones de dólares en regalías mediante canciones generadas por inteligencia artificial y una red masiva de cuentas automatizadas. Su esquema no solo engañó a las plataformas de streaming: desvió dinero que correspondía a músicos reales en todo el mundo, incluidos los que dependen del mercado digital europeo.

El cerebro del fraude: música creada por IA y oyentes que no existen

Según la documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Smith montó entre 2017 y 2024 un sistema tan sencillo en concepto como complejo en su ejecución: fabricar canciones en masa con IA y crear una audiencia falsa que las escuchara sin descanso en los principales servicios de streaming.

En lugar de perseguir el típico «hit» viral, se centró en el volumen. Utilizó software de inteligencia artificial generativa para producir miles y miles de piezas musicales, muchas de ellas parecidas a la música ambiental que llena listas de relajación, estudio o sueño. Después, subía ese catálogo a Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music, normalmente bajo nombres de artistas desconocidos y sellos poco visibles.

La otra mitad del plan se basaba en los oyentes ficticios. Smith controlaba miles de cuentas automatizadas, alojadas en servicios en la nube y conectadas desde diferentes ubicaciones para simular usuarios repartidos por el planeta. Muchas de esas cuentas tenían incluso suscripciones de pago, lo que hacía aún más creíble el patrón de consumo que generaban.

El sistema funcionaba sin descanso, veinticuatro horas al día: las cuentas reproducían canciones de su catálogo de forma distribuida, sin concentrarse en un solo tema para evitar levantar sospechas. De este modo llegó a generar hasta 661.000 reproducciones diarias, repartidas entre cientos de miles de pistas, lo que dificultó que los algoritmos de las plataformas detectaran anomalías en un primer momento.

De acuerdo con los cálculos de la fiscalía, el entramado le permitió ingresar en algunos años más de 1 millón de dólares anuales en royalties, a pesar de que ningún oyente humano estaba realmente detrás de ese volumen descomunal de escuchas.

Ocho millones en regalías y un agujero para los artistas reales

El núcleo del problema está en la forma en que Spotify, Apple Music o YouTube Music reparten el dinero. La mayoría de servicios de streaming utilizan un modelo de fondo común: las cantidades procedentes de suscripciones y publicidad se agrupan y se distribuyen en función del porcentaje de reproducciones que acumula cada canción dentro del total.

En este contexto, inflar artificialmente las escuchas de un catálogo ficticio no es un simple juego de números: implica que cada reproducción falsa resta ingresos a otro artista cuyos oyentes sí son de carne y hueso. Los fiscales estadounidenses lo han repetido en varias comparecencias: las canciones y los oyentes de Smith eran inventados, pero los millones desviados pertenecían a músicos, compositores y titulares de derechos legítimos.

Las cifras de la investigación dan una idea del impacto: el acusado llegó a registrar 661.440 reproducciones diarias y se embolsó alrededor de 10 millones de dólares en total, de los que deberá devolver algo más de 8 millones como parte del acuerdo judicial. La justicia ha ordenado también el decomiso de bienes vinculados al fraude.

El caso ha sido calificado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como el primer gran precedente penal por fraude musical con IA. El propio fiscal Damian Williams ha subrayado que esta clase de esquemas «roban directamente» el dinero de artistas cuyos temas sí son escuchados por audiencias reales, sentando una línea roja en torno a la manipulación de las métricas de streaming.

Además de las plataformas estadounidenses, el efecto se proyecta sobre todo el ecosistema global, porque el reparto de regalías se calcula a escala internacional. Cuando un catálogo inflado con bots se cuela en las estadísticas, los creadores de otros mercados —incluido el europeo y el español— ven cómo su parte del pastel se reduce, aunque cumplan escrupulosamente las normas.

Cómo se destapó la estafa: anomalías de escucha y coordinación institucional

El fraude no se descubrió por casualidad. La alerta inicial llegó desde el Mechanical Licensing Collective (MLC), la entidad encargada de gestionar ciertos derechos de autor en el entorno digital en Estados Unidos, que detectó patrones de escucha inusuales ligados a un grupo concreto de canciones.

Esas anomalías —volúmenes de reproducciones muy elevados, concentrados en catálogos poco conocidos y repartidos de forma sospechosamente homogénea— llevaron al MLC a contactar con las autoridades federales. A partir de ahí, la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Fiscalía y el FBI reconstruyeron el entramado, analizando registros de servidores, pagos de regalías y la infraestructura de bots utilizada.

La investigación puso de manifiesto que Smith había contado con la colaboración de empresas de tecnología musical, a las que habría cedido parte de sus beneficios mensuales a cambio de acceso a herramientas avanzadas de generación de audio. Aunque los documentos judiciales no citan nombres, medios especializados vinculan parte del catálogo del acusado con plataformas comerciales de creación de música por IA.

Finalmente, ante el peso de las pruebas, Smith se declaró culpable ante un tribunal federal en Nueva York de conspiración para cometer fraude electrónico, además de otros cargos relacionados con el uso de redes de bots y el blanqueo de capital asociado a los ingresos ilegales.

La pena que afronta ronda los cinco años de prisión y la devolución íntegra de los fondos obtenidos por su esquema. Para la justicia estadounidense, el mensaje es claro: manipular el streaming con IA y bots ya no se considera un simple truco de marketing, sino un delito económico con consecuencias penales.

Spotify, Apple Music y el nuevo mapa del fraude musical con IA

Mientras avanzaba el caso Smith, las grandes plataformas ya empezaban a lidiar con otros episodios de fraude de streaming. En 2023, por ejemplo, Spotify retiró decenas de miles de canciones procedentes de Boomy, una aplicación de creación musical por IA, tras detectar un volumen anómalo de escuchas automáticas destinadas a inflar las métricas de determinados usuarios.

Otro incidente relevante se produjo cuando un colectivo denominado Syntax Error subió temas generados por software imitando a artistas fallecidos, tratando de aprovechar la notoriedad de sus nombres para captar reproducciones y regalías sin autorización ni control de sus herederos o sellos discográficos.

Estos casos han obligado a servicios como Spotify, Apple Music o Deezer a reforzar sus equipos de integridad y seguridad. Entre las medidas que se han puesto sobre la mesa están la implantación de etiquetas específicas para canciones generadas por IA, el seguimiento más fino de los patrones de escucha y la detección temprana de granjas de clics y servicios de promoción falsa.

Plataformas como Deezer han advertido de que cada día entran en sus catálogos decenas de miles de pistas creadas íntegramente por IA. Se calcula que una sola herramienta avanzada puede generar hasta siete millones de canciones diarias, una cantidad que permitiría recrear el catálogo completo de un servicio de streaming estándar en apenas un par de semanas.

La consecuencia es obvia: ante un océano de contenido sintético, los sistemas de control tienen más difícil distinguir entre actividad legítima y fraude organizado, y los artistas humanos se ven obligados a competir por visibilidad e ingresos con catálogos automáticos cuya producción tiene un coste casi nulo.

Europa y España: un problema global que ya asoma en casa

Aunque el caso se ha juzgado en Estados Unidos, sus derivadas alcanzan de lleno a España y al mercado europeo. El modelo de negocio de las plataformas es global, y la manipulación masiva de reproducciones en un país termina afectando a los cálculos de reparto de regalías a nivel internacional, con impacto en los estados miembros de la UE.

La Unión Europea ha endurecido en los últimos años las obligaciones de las grandes plataformas digitales mediante normas como la Digital Services Act (DSA), que incrementa su responsabilidad en la detección y eliminación de actividades ilícitas. A esto se suma el inminente Reglamento europeo de IA, que exigirá transparencia y controles adicionales sobre los sistemas que generan o procesan contenido automatizado.

En paralelo, organizaciones de gestión colectiva y asociaciones de la industria en países como España reclaman mejores mecanismos para trazar el origen de las reproducciones, así como identificar claramente qué obras han sido creadas por inteligencia artificial. La idea no es prohibir la IA, sino evitar que se convierta en una vía para desviar de forma silenciosa ingresos de los artistas que dependen del streaming.

Para muchos músicos españoles, especialmente los independientes, la preocupación es doble. Por un lado, temen la competencia desleal de catálogos producidos en serie que ocupan espacio en las playlists de fondo y capturan pequeñas porciones del fondo global de pagos. Por otro, les inquieta que, ante el aumento del fraude, las plataformas respondan endureciendo sus criterios de monetización, lo que podría dificultar aún más que los proyectos emergentes cobren cantidades significativas.

En este contexto, el caso Smith funciona como un aviso a navegantes: si no se refuerzan los sistemas antifraude y la regulación, el modelo actual de reparto de regalías corre el riesgo de volverse insostenible para quienes viven de la música, tanto en Estados Unidos como en Europa.

IA musical a escala industrial: el caldo de cultivo perfecto para el fraude

El escándalo ha coincidido con la popularización de servicios como Suno y otras herramientas de composición automática, que permiten a cualquiera generar temas completos —con voz, letra y arreglos— en cuestión de segundos. Estas aplicaciones han democratizado la producción musical, pero también han creado un entorno ideal para el abuso.

Deezer y otros actores del sector estiman que a diario se suben a las plataformas decenas de miles de canciones generadas solo por IA. Algunas investigaciones citadas por medios especializados apuntan a que el volumen potencial alcanza cifras de millones de pistas al día, lo que desborda la capacidad de revisión manual y pone contra las cuerdas a los algoritmos de detección.

La frontera entre lo humano y lo automatizado es cada vez más difusa: diversos estudios señalan que alrededor del 97% de los oyentes no es capaz de distinguir si una canción ha sido compuesta por una persona o por un sistema de IA. Esto hace que la música sintética pueda mezclarse sin problemas en las playlists junto a producciones tradicionales, compitiendo en igualdad de condiciones por las mismas reproducciones.

Incluso dentro de la propia industria tecnológica hay dudas sobre el rumbo que está tomando el sector. Responsables de plataformas de IA musical han reconocido en público que viven con una cierta «indecisión permanente», conscientes de que el aluvión de contenidos automatizados puede erosionar las posibilidades de que nuevas generaciones de artistas construyan una carrera sostenida en el tiempo.

En este escenario, la combinación de música generada a escala industrial y granjas de bots se convierte en una mezcla especialmente peligrosa: el volumen de pistas permite ocultar patrones falsos de escucha, mientras que el sistema de pago por reproducción facilita rentabilizar incluso porcentajes muy pequeños del fondo común de regalías.

Reacción del mercado: algoritmos antifraude, datos y nuevos modelos de pago

El precedente judicial contra Michael Smith ha acelerado la respuesta de la industria. Las grandes plataformas y buena parte de las discográficas están invirtiendo en sistemas avanzados de análisis de datos para detectar antes las anomalías y frenar posibles esquemas parecidos antes de que alcancen cifras millonarias.

Entre las soluciones que se están explorando figuran límites a la cantidad de contenido que puede subir un mismo usuario en un periodo concreto, procesos de verificación más estrictos para determinadas cuentas y revisiones manuales cuando un catálogo desconocido comienza a generar ingresos desproporcionados en muy poco tiempo.

Este esfuerzo tecnológico abre también un nuevo nicho de negocio. Empiezan a surgir propuestas de plataformas SaaS especializadas en detección proactiva de anomalías en streams, pagos y metadatos, pensadas para agregadores, sellos y servicios de streaming. En la UE, donde el cumplimiento normativo es especialmente relevante, este tipo de herramientas podría convertirse en un requisito habitual para operar con tranquilidad.

Al mismo tiempo, se discuten modelos alternativos de reparto de ingresos. Una de las ideas que gana fuerza es el sistema user-centric, en el que el dinero que paga cada usuario se distribuye únicamente entre los artistas que ese oyente ha escuchado, en lugar de ir a un fondo global. Aunque no elimina por completo el problema de las granjas de bots, podría reducir algunos incentivos para crear catálogos masivos destinados a rascar pequeñas fracciones del total.

El gran reto para el sector es encontrar un punto de equilibrio en el que la IA se utilice como herramienta creativa sin convertirse en arma para desmontar el sistema de remuneración. Sin mecanismos de control sólidos, la confianza en el modelo de streaming —ya muy cuestionado por los bajos pagos unitarios— podría verse aún más dañada, con consecuencias para artistas, sellos y oyentes.

El caso del productor de Carolina del Norte ha puesto sobre la mesa, de forma cruda, cómo la combinación de música generada por IA, bots y un modelo de pago basado en reproducciones puede desviar millones sin que nadie escuche realmente esas canciones. La respuesta de la justicia estadounidense, el movimiento regulatorio en Europa y la reacción técnica de plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube Music marcarán si el streaming sigue siendo un espacio viable para los creadores o se convierte en un terreno cada vez más tomado por catálogos fantasma que nadie conoce, pero que cobran como si fueran éxitos reales.