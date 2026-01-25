Apple está trabajando en silencio en un nuevo dispositivo portátil con inteligencia artificial que recuerda en tamaño y forma a un AirTag, pero con una ambición muy distinta: convertirse en un asistente personal siempre encima, capaz de ver y escuchar lo que ocurre a tu alrededor y responder con contexto durante todo el día.

Según distintas filtraciones coincidentes, recopiladas principalmente por The Information, este proyecto apunta a un pin de IA plano, circular y compacto, pensado para llevarlo sujeto a la ropa o como pequeño accesorio. Aunque todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, en Cupertino ya se maneja una posible ventana de lanzamiento para 2027 y una producción inicial que rondaría los 20 millones de unidades.

Un AirTag con cerebro: diseño, tamaño y materiales

Las fuentes describen este wearable como “del mismo tamaño que un AirTag, solo que ligeramente más grueso”. La idea es mantener un formato muy discreto, un disco delgado, plano y circular, pero con suficiente espacio interno para albergar cámaras, micrófonos, batería y los componentes necesarios para la conexión con el ecosistema de Apple.

En cuanto a la construcción, se habla de una carcasa en aluminio y vidrio, siguiendo la línea de diseño habitual de la marca en productos como el iPhone o el Apple Watch. Este acabado le daría un aspecto más cercano a un dispositivo de gama alta que a un simple localizador de llaves, reforzando la idea de que se trata de una nueva categoría de producto.

Este “AirTag con IA” nacería con la intención de ir más allá de la simple localización de objetos. La propuesta es un wearable autónomo, pensado para acompañar al usuario durante todo el día, que se lleve a la vista y pueda interactuar con su entorno físico de manera constante, aprovechando las capacidades de Apple Intelligence.

Internamente, el proyecto se describe como un pin de inteligencia artificial, un concepto que recuerda inevitablemente al AI Pin de Humane, aunque con un enfoque algo menos agresivo: en lugar de intentar sustituir al smartphone, este accesorio se concibe como complemento del iPhone y del resto de dispositivos de la marca.

Cámaras duales, tres micrófonos y altavoz: así quiere “ver” y “escuchar” la IA

La gran diferencia respecto a un AirTag convencional está en el hardware de captura. Prácticamente todas las filtraciones coinciden en que este pin integraría dos cámaras frontales: una lente estándar y otra gran angular, pensadas para tomar fotos y grabar vídeo del entorno del usuario en cualquier momento.

Gracias a este sistema de cámaras, el dispositivo podría “mirar el mundo” que rodea al usuario, analizar la escena y ofrecer respuestas o ayudas basadas en lo que está viendo. Desde describir lo que tienes delante hasta reconocer objetos, texto o incluso situaciones concretas, la idea es que la IA disponga del máximo contexto visual posible.

A nivel de sonido, el pin contaría con tres micrófonos integrados para captar tanto la voz del usuario como el ruido ambiental. Esta configuración permitiría mejorar la detección de comandos de voz, reducir el impacto del ruido de fondo y, en general, proporcionar una escucha más precisa para el asistente virtual.

El conjunto se completaría con un altavoz propio en la carcasa, que serviría para reproducir las respuestas de Siri, avisos, pequeños fragmentos de audio o incluso guías paso a paso sin necesidad de sacar el móvil ni utilizar auriculares. La intención es que la interacción pueda ser directa, rápida y, en muchos casos, totalmente manos libres.

Todo ello se controlaría desde un único botón físico situado en uno de los laterales del dispositivo. Este botón permitiría encender o apagar el pin, activar o silenciar los micrófonos, iniciar una consulta rápida o lanzar funciones específicas según la configuración elegida por el usuario.

Carga inalámbrica y un sistema de sujeción todavía en el aire

En el terreno de la batería, Apple replicaría una idea que ya domina: la carga inalámbrica inductiva magnética, muy similar a la que se usa actualmente en el Apple Watch. El usuario colocaría el pin sobre una pequeña base para recargarlo, evitando puertos visibles y facilitando la resistencia al desgaste diario.

Las filtraciones apuntan a que el grosor del dispositivo será ligeramente superior al de un AirTag, algo lógico si se tiene en cuenta la presencia de cámaras duales, varios micrófonos, un altavoz y una batería capaz de aguantar un uso intensivo a lo largo del día. El equilibrio entre autonomía, peso y tamaño será uno de los grandes retos de ingeniería.

Donde todavía no hay una decisión cerrada es en el método de fijación. De momento, los prototipos descritos no incluyen clip, imán externo ni enganche integrado, lo que sugiere que Apple podría estar probando distintas soluciones antes de definir el diseño final. No se descarta que, en fases posteriores, se añadan accesorios específicos para sujetarlo a la ropa, bolsos o correas.

La intención, en cualquier caso, es que el accesorio funcione como un pin visible y accesible, colocado en una posición que permita a las cámaras tener un buen ángulo del entorno y a los micrófonos escuchar con claridad, sin resultar especialmente llamativo o incómodo.

En Europa, y muy especialmente en países como España, la presencia permanente de cámaras y micrófonos en la ropa del usuario abre, además, un debate evidente sobre privacidad y protección de datos. Si este dispositivo acaba llegando al mercado, será clave ver cómo gestiona Apple la señalización de grabación, el almacenamiento de la información y el cumplimiento de la normativa europea.

Siri con IA generativa y Apple Intelligence: el verdadero corazón del pin

Más allá del hardware, la apuesta principal está en el software. Este nuevo wearable serviría como puerta de entrada a la próxima generación de Siri, basada en grandes modelos de lenguaje y en las funciones de Apple Intelligence que la compañía está desplegando en sus plataformas.

Apple ha decidido apoyarse en los modelos de IA de Google Gemini para reforzar las capacidades de su asistente. Esta integración permitiría una Siri mucho más natural, con conversaciones fluidas, mejor comprensión del contexto y la posibilidad de analizar imágenes, texto y sonido de forma conjunta.

En este escenario, el pin ejecutaría una versión avanzada de Siri con capacidades de chatbot, capaz de responder preguntas complejas, interpretar lo que ve a través de las cámaras y reaccionar a lo que escucha mediante los micrófonos. El usuario podría pulsar el botón, hacer una pregunta sobre lo que tiene delante y obtener una respuesta por el altavoz del propio dispositivo.

Parte del procesamiento más exigente se realizaría, previsiblemente, en conexión con el iPhone u otros equipos de la marca, aprovechando la potencia de los chips más recientes y los servicios en la nube. Sin embargo, la presencia de tantos sensores sugiere que el pin también contaría con cierta autonomía para tareas básicas sin depender constantemente del móvil.

Este concepto encaja con el objetivo de Apple de llevar la IA generativa más allá de la pantalla, integrándola en el entorno físico del usuario. Igual que el Apple Watch convirtió la muñeca en un punto clave de interacción, este AirTag con IA aspira a convertir la solapa de la chaqueta o la camiseta en un nuevo lugar desde el que hablar con Siri y recibir ayuda en tiempo real.

Un asistente contextual para el día a día… con precedentes complicados

Sobre el papel, el dispositivo estaría diseñado como un asistente contextual permanente, capaz de observar, escuchar, analizar y responder de manera personalizada con el máximo contexto posible. No se limitaría a contestar preguntas, sino que podría ofrecer sugerencias según lo que estés haciendo, dónde te encuentras o qué está ocurriendo alrededor.

Este planteamiento enlaza con intentos previos de otras compañías. El caso más sonado es el AI Pin de Humane, un dispositivo que también prometía revolucionar la interacción con la tecnología mediante IA y que terminó como uno de los grandes fracasos comerciales recientes, con críticas por rendimiento lento, autonomía escasa y falta de una utilidad clara en la vida diaria.

El historial de estos proyectos deja claro que no basta con colgarse un gadget con IA en la ropa. Para que tenga sentido, debe resolver problemas concretos, integrarse sin fricciones en la rutina y justificar que el usuario lleve encima un dispositivo más, con cámaras y micrófonos, a todas horas.

Apple es consciente de esos tropiezos ajenos y, según las filtraciones, aún no ha decidido si este pin se venderá como producto independiente o si acabará formando parte de un paquete con otros dispositivos, como unas futuras gafas inteligentes o unos AirPods más avanzados. Esa decisión condicionará también su precio, su posicionamiento y el tipo de público al que se dirigirá.

Mientras tanto, rivales como OpenAI, junto al diseñador Jony Ive, trabajan en su propio hardware de IA con un enfoque distinto, más cercano a unos auriculares o audífono que a un pin. Meta, por su parte, empuja las gafas inteligentes como otro formato para llevar la IA siempre encima. El producto de Apple llegaría, por tanto, a un terreno en plena ebullición, pero todavía sin un ganador claro.

Fechas, producción prevista y encaje en España y Europa

En lo que respecta al calendario, las fuentes consultadas por The Information y otros medios especializados señalan que Apple baraja 2027 como año objetivo para el lanzamiento de este nuevo pin con IA, siempre que el proyecto no se quede por el camino como ha ocurrido con otros desarrollos internos de la compañía.

También se menciona una cifra orientativa de hasta 20 millones de unidades producidas para el estreno. Es un volumen importante, pero algo más modesto que el de otros grandes lanzamientos recientes de Apple, lo que sugiere que, al menos de inicio, no se espera una adopción tan masiva como la de los AirPods o el propio iPhone.

Como siempre en el ecosistema de la empresa, no hay garantías de que el dispositivo llegue realmente a las tiendas. Apple ya ha cancelado en fases avanzadas proyectos tan mediáticos como su coche autónomo o el cargador AirPower, y no sería la primera vez que un prototipo de hardware de este tipo se queda en el laboratorio si no encaja con las expectativas internas.

En caso de que el producto vea la luz, su comercialización en España y el resto de Europa dependerá en buena parte de dos factores. Por un lado, del despliegue de Apple Intelligence y de la nueva Siri en estos mercados, algo que la compañía ya está acelerando con la integración de Gemini. Por otro, del cumplimiento de la normativa europea en materia de protección de datos, privacidad y uso de cámaras en espacios públicos.

Será clave que Apple ofrezca controles transparentes sobre qué datos se recopilan, cómo se almacenan y cuándo se envían a la nube, así como indicadores claros de cuándo el dispositivo está grabando o escuchando. Elementos como luces de estado, modos rápidos para desactivar los sensores o procesamiento local siempre que sea posible serán determinantes para que el producto tenga buena acogida en la Unión Europea.

Con todo este contexto, el proyecto del nuevo AirTag con IA dibuja una apuesta clara de Apple por explorar formatos de hardware distintos para recuperar terreno en inteligencia artificial. Si finalmente llega a lanzarse, nos encontraríamos ante un pequeño wearable, discreto pero repleto de sensores, pensado para trabajar mano a mano con la nueva Siri y Apple Intelligence, y que podría convertirse en un nuevo punto de contacto permanente entre el usuario, su entorno y la IA, también en mercados como el español si logra superar el examen de utilidad y privacidad.