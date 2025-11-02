Apple ha dado un paso más en su apuesta por hacer el Apple Watch más útil e intuitivo en el día a día. Con watchOS 26 ya entre nosotros desde hace ya algunos meses, la compañía ha transformado por completo la experiencia de los widgets con la llegada del Grupo Inteligente, una evolución directa de la antigua Pila Inteligente que añade un toque de inteligencia contextual y automatización. Te contamos todo sobre este nuevo concepto a continuación.

Un cambio silencioso pero clave de watchOS 26: el nuevo Grupo Inteligente

Hasta ahora, los usuarios podían acceder a la Pila Inteligente girando la corona digital o deslizando hacia arriba para consultar sus widgets favoritos. Sin embargo, muchos apenas utilizaban esta función. Apple ha decidido corregir eso: el Grupo Inteligente no solo muestra información relevante, sino que también anticipa lo que podrías necesitar en cada momento del día.

La novedad más llamativa de watchOS 26 son las sugerencias del Grupo Inteligente. Usando datos del reloj —como la hora, la ubicación o tus rutinas—, el sistema puede mostrar pequeños avisos en la parte inferior de la esfera del reloj.

Por ejemplo, si llegas a tu gimnasio habitual, el Apple Watch podría sugerirte abrir el widget de Entreno, o si detecta que estás lejos de zonas conocidas, ofrecerte usar Backtrack para volver sobre tus pasos. Estas sugerencias se acompañan de una ligera vibración háptica, diseñada para ser discreta pero efectiva.

Cómo acceder al Grupo Inteligente

Puedes abrir el Grupo Inteligente de tres formas:

Girando la corona Digital Crown hacia arriba. Deslizando desde la parte inferior de la pantalla. O haciendo el gesto del doble toque si tu modelo lo permite.

Una vez dentro, podrás ver tus widgets, actividades en directo o sugerencias, y tocarlas para abrir la app correspondiente.

El Grupo Inteligente también se puede personalizar fácilmente. Desde la opción Editar, puedes añadir o eliminar widgets, cambiar su orden o fijar aquellos que quieras mantener siempre visibles. Algunas apps, como Casa o Tiempo, incluso permiten personalizar el contenido del widget.

Además, si una sugerencia no es relevante en un momento dado, puedes silenciarla durante 24 horas simplemente deslizando sobre ella.

Un Apple Watch más “inteligente”

El Grupo Inteligente aprovecha los avances de Apple Intelligence para adaptar sus recomendaciones a cada usuario. A lo largo de los días, el reloj aprende tus patrones: cuándo haces ejercicio, qué rutas sueles recorrer o qué apps abres con más frecuencia.

Con esta actualización, Apple busca algo más que añadir funciones: pretende hacer que el Apple Watch actúe antes de que el usuario tenga que pensar en ello. Una evolución silenciosa, pero que redefine la forma en que interactuamos con el reloj.