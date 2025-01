El nuevo iPad Air llegará con chip M3

Que Apple renovará el iPad Air este año en primavera es casi un hecho. La duda que teníamos es si vendría con un M4 como el iPad Pro, algo que no tendría del todo sentido, o un M3 para mejorar el actual M2 que equipa el iPad más completo para el gran público: el iPad Air actual.

El leaker Evan Blass ha filtrado en un post en sus redes sociales una imagen de lo que parece el código que menciona 3 nuevos modelos de iPad que Apple lanzaría este mismo año: los iPad Air de 13 y 11 pulgadas junto al iPad de 11ª generación. Si bien es cierto que no se sabe la procedencia de esta imagen, el leaker tiene un buen registro de aciertos.

Volviendo a 2020, ya Evan nos filtró algunas imágenes que Apple posteriormente utilizó en la campaña de marketing del iPhone 12 y el mismísimo HomePod Mini unas horas antes de que ambos dispositivos fueran anunciados por los de Cupertino.

Pues bien, en esta filtración podemos desvelar una de las incógnitas que teníamos sobre el chip que equiparía el nuevo iPad Air y no sería otro que el M3. Este movimiento es el que más sentido tiene desde el punto de vista de Apple. Me explico. Actualmente el iPad Pro equipa el M4 y si Apple lanzase un Air con el mismo chip, únicamente diferenciándolos por pantalla (y si, algo más de hardware, pero simplifiquemos), el iPad Air se comería el mercado del Pro. Teniendo en cuenta que no se espera que el iPad Pro se renueve este año, Apple mantendría dos modelos diferenciados en el mercado y el Air recibiría una actualización. Win-Win.

Por último y por si os lo preguntáis, la filtración no menciona el chip que llevará el iPad 11, pero seguramente y como ya ha indicado Gurman, será el A17 Pro (el del iPhone 15 Pro Max) con 8GB de RAM. Lo justito para poder ejecutar Apple Intelligence de base.

Podemos esperar este iPad Air en primavera, cuando se cumpla un año aproximado del lanzamiento del anterior iPAd Air (Mayo 2024). Siendo así, si estáis pensando en comprar un iPad Air, es ese momento del mercado en el que hay que aguantar, tanto para intentar comprar el del 24 a menor precio como para tener la última novedad. Ya falta poco.