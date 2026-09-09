El procesador A20 tiene numerosas mejoras

Apple presenta los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max con una generación que vuelve a combinar cambios de diseño, más potencia y una apuesta todavía mayor por la inteligencia artificial. Los nuevos modelos estarán disponibles en azul, negro, plata y un nuevo color cereza, probablemente el acabado más llamativo de este año. Apple también ha buscado una apariencia más uniforme, utilizando aluminio del mismo color en toda la parte trasera. No es una revolución estética, pero sí uno de esos cambios que pueden hacer que el teléfono se sienta más coherente cuando lo tienes delante. Y, como suele ocurrir con los modelos Pro, buena parte de las novedades importantes están realmente en el interior.

El protagonista es el nuevo A20 Pro, fabricado en un proceso de 2 nanómetros y presentado por Apple como su procesador más rápido hasta la fecha. La CPU incorpora dos nuevos supernúcleos de rendimiento, acompañados por cuatro nuevos núcleos de eficiencia, y promete ser hasta un 20% más rápida que la generación anterior. El salto es todavía mayor en el apartado gráfico: la nueva GPU de siete núcleos mejora el rendimiento hasta un 40%, una cifra especialmente interesante para juegos, edición de vídeo y aplicaciones profesionales. También encontramos mejoras importantes en el Neural Engine, encargado de buena parte de las tareas relacionadas con inteligencia artificial, junto a nuevos aceleradores capaces de ofrecer hasta el doble de rendimiento en determinadas operaciones. Y ahí es donde empieza a encajar la otra gran apuesta de esta generación: una Siri capaz de utilizar nuestro contexto personal. Podremos preguntarle por información que tengamos repartida entre correos electrónicos, mensajes y otras aplicaciones, sin necesidad de recordar exactamente dónde estaba ese dato.

Sobre el papel, el iPhone 18 Pro parece una evolución bastante más profunda de lo que puede sugerir su diseño. Personalmente, un 40% más de GPU o un procesador un 20% más rápido me dicen poco si luego esa potencia apenas se nota fuera de un benchmark. Lo interesante será comprobar qué permite hacer Apple con ella. Siri, Apple Intelligence, fotografía computacional y aplicaciones profesionales son precisamente los escenarios donde el A20 Pro puede justificar esas cifras. Los nuevos colores y la trasera más uniforme ayudan a estrenar generación, pero si algo puede marcar realmente la diferencia frente a los modelos anteriores será que toda esa potencia y la nueva inteligencia artificial consigan hacerse notar en el día a día.