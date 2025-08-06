Las recientes filtraciones procedentes de la quinta versión beta de iOS 26 han generado bastante interés al ofrecer nuevos detalles sobre lo que parece ser la próxima generación del Apple Watch Ultra. Aunque Apple mantiene en secreto muchos de los aspectos relativos a sus dispositivos, algunas referencias halladas en el código de la beta dejan entrever un cambio relevante en el tamaño de la pantalla de este modelo enfocado en los usuarios más exigentes.

Novedades dentro del código de la beta 5 de iOS 26 sobre el Apple Watch Ultra 3

Entre los descubrimientos, vía MacRumors, el elemento más llamativo es una imagen asociada al Apple Watch Ultra 3 que confirma una nueva resolución de 422 x 514 píxeles. Este detalle ha sido destacado por varias fuentes especializadas, y aunque parece una modificación menor respecto a la resolución de 410 x 502 píxeles del Ultra 2, se interpreta como una señal de que la pantalla crecerá, probablemente mediante una reducción de los bordes o biseles, más que un aumento en el tamaño físico de la caja, que previsiblemente se mantendrá en 49mm.

Esta ampliación, si bien discreta en términos de píxeles, podría traducirse en una experiencia de uso más cómoda y visualmente atractiva, permitiendo mostrar más información de un vistazo y sacar mayor partido a las funciones del watchOS 26. Además, la subida de resolución podría suponer un aumento leve en la diagonal de la pantalla, pasando de los 1,92 pulgadas actuales a aproximadamente 1,98, siempre que se conserve la densidad de píxel, aunque la estrategia más probable sigue siendo aprovechar mejor el espacio ya existente.

Se espera que las novedades incluyan mejoras en la autonomía, gracias a una pantalla más eficiente y posiblemente más luminosa, y la integración de un nuevo procesador S11, lo que permitiría mayor potencia y capacidades de inteligencia artificial exclusivas. También se menciona la incorporación de conectividad satelital para situaciones de emergencia, así como el posible soporte para 5G RedCap y nuevas funciones de salud, entre ellas la detección de presión arterial.

Según las filtraciones, Apple mantendría el enfoque robusto y deportivo de la familia Ultra, pero buscaría mejorar aún más la experiencia de usuario y la versatilidad de su reloj más avanzado. No se esperan cambios radicales en el diseño exterior, más allá de la optimización de los marcos y la pantalla.

Un reloj que llegará en la keynote de septiembre

El calendario habitual de presentaciones sugiere que el Apple Watch Ultra 3 se desvelará oficialmente junto con la nueva línea de iPhone 17 y los modelos Apple Watch Series 11, durante un evento previsto para principios de septiembre, probablemente el día 9, en línea con lanzamientos de años anteriores.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha. De confirmarse estas filtraciones, la siguiente generación del Apple Watch Ultra ofrecerá una pantalla aún más generosa y nuevas prestaciones, manteniendo el mismo diseño que ha posicionado este modelo entre los favoritos para actividades deportivas y uso intensivo.