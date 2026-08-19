La Oficina Federal de Cárteles de Alemania, conocida como Bundeskartellamt, ha puesto fin a cuatro años de investigaciones contra Apple por su sistema de transparencia en el rastreo de aplicaciones. El regulador ha conseguido que la compañía acepte cambios vinculantes en la forma en que solicita el consentimiento a los usuarios, con el objetivo de que sus propias aplicaciones y las de terceros compitan en igualdad de condiciones. El acuerdo, anunciado el pasado lunes, evita una multa económica pero impone un rediseño profundo de los avisos de privacidad en prácticamente toda la Unión Europea.

La resolución llega después de que Francia e Italia ya sancionaran a Apple con multas millonarias por el mismo motivo. El caso alemán se ha resuelto mediante compromisos operativos, no con una sanción directa, lo que supone un precedente importante para la regulación de las grandes plataformas digitales. Los cambios afectarán a la experiencia de millones de usuarios europeos y podrían reequilibrar el mercado publicitario móvil, que ha sufrido pérdidas millonarias desde la implantación del sistema.

El origen del conflicto: App Tracking Transparency

Todo comenzó en abril de 2021, cuando Apple lanzó iOS 14.5 e introdujo App Tracking Transparency (ATT), una función que obliga a todas las aplicaciones a pedir permiso explícito antes de rastrear la actividad del usuario en otras apps y sitios web. La intención declarada era reforzar la privacidad, pero desde el principio se convirtió en un quebradero de cabeza para la industria publicitaria. Las tasas de aceptación del rastreo cayeron por debajo del 30% en la mayoría de mercados, lo que redujo drásticamente la capacidad de las plataformas para segmentar anuncios y medir conversiones.

El Bundeskartellamt detectó que Apple aplicaba criterios diferentes a sus propias aplicaciones frente a las de terceros. Mientras que las apps externas debían mostrar un aviso con símbolos y textos que disuadían al usuario de dar su consentimiento, las aplicaciones de Apple presentaban un diálogo más amable y orientado a conseguir la aprobación. El regulador consideró que esta asimetría era contraria a la competencia y abrió un expediente en 2022. Andreas Mundt, presidente de la autoridad alemana, señaló que la clave es que los usuarios puedan decidir libremente sobre el uso de sus datos, sin que el diseño interfiera en la decisión.

El impacto de 10.000 millones en las redes sociales

La función ATT ha tenido un coste económico enorme para las plataformas sociales. Meta, X y TikTok encabezaron las denuncias ante el regulador alemán, cifrando en unos 10.000 millones de euros las pérdidas acumuladas desde 2021. Este impacto se debe a que los anunciantes dependen del identificador publicitario del dispositivo para orientar sus campañas y medir su retorno. Sin acceso a ese identificador, el valor de la publicidad móvil se desploma, y las redes sociales vieron reducidos sus ingresos de forma inmediata.

Apple ha defendido durante años que su función es legal y beneficiosa para los usuarios, pero el acuerdo con el Bundeskartellamt demuestra que el diseño de los avisos no era neutral. La compañía acepta ahora eliminar los elementos disuasorios, como el icono de una mano de advertencia, y hacer que las solicitudes sean claras y comprensibles. Además, los desarrolladores podrán explicar por qué necesitan el rastreo, algo que hasta ahora estaba muy limitado.

Los cambios acordados: más neutralidad y menos fricción

Los compromisos alcanzados incluyen varios aspectos técnicos y de diseño. Apple deberá alinear el texto, el contenido y el diseño visual de los diálogos de consentimiento entre sus propias aplicaciones y las de terceros. También permitirá que los desarrolladores combinen el aviso de ATT con el consentimiento exigido por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), reduciendo la fatiga del usuario al no tener que responder a varias ventanas seguidas. Se elimina la doble capa de consentimiento que afectaba a las apps externas, lo que debería mejorar las tasas de aceptación.

Además, se simplificará la arquitectura de solicitudes y se dará más margen a los editores para comunicar a los usuarios la importancia de la publicidad personalizada para su modelo de negocio. El regulador alemán supervisará el cumplimiento durante siete años con la ayuda de un fideicomisario independiente. Apple tendrá cuatro meses desde la notificación formal para implementar los cambios, y los probará primero con los desarrolladores antes de lanzarlos de forma generalizada.

El alcance europeo y el precedente para la competencia

Según Reuters, Apple ha indicado que estos cambios se aplicarán en casi todos los países de la Unión Europea, aunque no ha especificado cuáles quedarían fuera. Esta decisión supone una estandarización regional del sistema de consentimiento, en línea con la Ley de Mercados Digitales (DMA), que regula a las grandes plataformas consideradas guardianes de acceso. La Comisión Europea mantiene su propio expediente sobre el asunto, y este acuerdo podría servir de base para una solución coordinada en todo el bloque.

En España, la CNMC y la AEPD han intensificado su vigilancia sobre el consentimiento publicitario, y el caso alemán ofrece una plantilla de cómo abordar estos problemas sin necesidad de recurrir a multas millonarias. La vía de los compromisos negociados es más rápida y evita largos litigios, aunque deja margen para que Apple recurra si considera que las exigencias son desproporcionadas. La compañía ha aceptado los cambios sin reconocer irregularidad, pero el simple hecho de que el regulador haya logrado estos compromisos ya sienta jurisprudencia.

Lo que está en juego es el control sobre los datos de navegación y la capacidad de las redes sociales para monetizar su audiencia. Este acuerdo no prohíbe el rastreo, pero rediseña el momento en que se pide permiso, eliminando la ventaja competitiva que Apple tenía sobre sus rivales. Las plataformas publicitarias recuperarán parte del terreno perdido, aunque sin volver al statu quo anterior a 2021.