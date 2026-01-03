Hablar de un ordenador vintage suele llevarnos a pensar en máquinas realmente antiguas, pero en este caso se trata de un equipo de apenas unos años. Apple ha decidido que el último MacBook Air con procesador Intel pase a formar parte de su listado de productos veteranos, aunque todavía puede seguir utilizándose con normalidad en el día a día.

Este cambio de categoría no significa que el portátil deje de servir ni que haya que reemplazarlo de inmediato. Lo que sí implica es un cambio en el tipo de soporte que ofrece Apple y en la disponibilidad de piezas oficiales para reparaciones, algo que puede afectar a quienes quieran alargar al máximo la vida de su equipo, especialmente en mercados como España y el resto de Europa.

Qué entiende Apple por producto vintage y producto obsoleto

Apple mantiene desde hace años un sistema interno en el que clasifica sus dispositivos en función del tiempo que hace que dejaron de venderse. La compañía considera producto vintage a cualquier dispositivo del que han pasado entre cinco y siete años desde que salió de su catálogo oficial, una franja que marca el paso de un soporte completo a uno más limitado.

Dentro de esta categoría, los equipos todavía pueden recibir reparaciones en los servicios oficiales, pero ese servicio está condicionado a que todavía existan piezas de repuesto en los almacenes. Si el stock de ciertos componentes se agota, el usuario puede encontrarse con que ya no es posible repararlo por la vía oficial, aunque el dispositivo siga funcionando sin problemas.

Por encima de esa franja temporal está el nivel de producto obsoleto. En este caso, Apple califica como obsoletos los dispositivos que superan los siete años desde su retirada de la venta. A partir de ese punto, la política general es dejar de ofrecer reparaciones en la red oficial porque las piezas dejan de fabricarse y se concentran los recursos en gamas más recientes.

La única excepción parcial dentro de estas normas está en las baterías, ya que Apple puede llegar a seguir sustituyéndolas hasta unos diez años después del lanzamiento del dispositivo, siempre que continúe habiendo unidades disponibles. Aun así, no se garantiza el servicio a largo plazo y, de nuevo, todo depende de las existencias que queden.

El último MacBook Air con Intel entra en la lista de veteranos

En la última actualización mensual de sus listados, la compañía ha incluido el MacBook Air de 13 pulgadas con procesador Intel lanzado en 2020 entre los productos considerados vintage. Se trata del último modelo de esta gama que montó chips de Intel antes del salto definitivo a la arquitectura Apple Silicon.

Este portátil se puso a la venta en marzo de 2020 y se ofrecía con varias configuraciones de procesador: Intel Core i3 de doble núcleo a 1,1 GHz, Core i5 de cuatro núcleos a 1,1 GHz y Core i7 de cuatro núcleos a 1,2 GHz. A pesar de esas opciones, su etapa en el catálogo fue muy corta, porque apenas unos meses después llegaría la primera generación del MacBook Air con chip M1.

La presencia de este modelo en las tiendas fue, de hecho, bastante breve. El equipo dejó de comercializarse alrededor de noviembre de 2020, lo que supone que solo estuvo en venta unos ocho meses antes de que Apple lo sustituyera por la versión con procesador propio. Desde entonces, el fabricante ha ido centrando sus esfuerzos en la transición completa a Apple Silicon en toda la gama Mac.

Con la llegada a la categoría vintage, el MacBook Air Intel de 2020 se queda fijado en la última versión compatible de macOS, que en este caso es macOS 15 Sequoia. No se esperan nuevas grandes versiones del sistema operativo para este modelo, aunque eso no impide que, llegado el caso, pueda recibir actualizaciones puntuales de seguridad si se detecta alguna vulnerabilidad relevante.

Actualización de la lista vintage: más dispositivos se suman al cambio

La entrada del MacBook Air con Intel de 13 pulgadas en el listado de productos vintage no ha llegado sola. En esta misma actualización, Apple también ha incluido a otros dispositivos recientes, lo que refuerza la idea de que el tiempo pasa rápido incluso para equipos que muchos usuarios siguen teniendo en uso diario.

Entre los productos que pasan a compartir etiqueta con el portátil se encuentra el Apple Watch Series 5, un reloj que destacó por estrenar una función que hoy se da por hecha en la gama: la pantalla siempre encendida. Este modelo se presentó en 2019 y dejó de venderse en torno a septiembre de 2020, por lo que también encaja en la franja de cinco a siete años desde su retirada del catálogo.

Más allá de la parte de wearables, en la lista actualizada de productos vintage Apple ha incluido también el iPhone 11 Pro, que a pesar de este cambio continúa, a día de hoy, recibiendo la última versión de iOS disponible. La decisión responde a la norma interna de la empresa: se tiene en cuenta el momento en que el dispositivo dejó de venderse, no si sigue o no actualizándose.

En la relación de productos veteranos figuran además el iPhone 8 Plus en su versión de 128 GB, distintas variantes del iPad Air de tercera generación con conectividad Wi‑Fi + Cellular —mientras que los modelos solo Wi‑Fi continúan fuera de esta categoría— y todas las versiones de la serie Apple Watch Series 5, incluyendo las ediciones de aluminio, acero inoxidable, titanio, cerámica y las colaboraciones especiales como Hermès o Nike.

Qué supone ser vintage para el soporte y las reparaciones en España y Europa

Para los usuarios europeos, y en particular para quienes tienen este MacBook Air Intel en España, la inclusión en la lista vintage tiene implicaciones prácticas relacionadas con las reparaciones y el mantenimiento. A partir de ahora, los servicios técnicos oficiales solo podrán aceptar el equipo si hay piezas originales disponibles. En cuanto ese stock se agote, la reparación ya no será posible por los cauces habituales.

La situación cambia ligeramente con los productos comercializados a partir de 2022, ya que en la Unión Europea entró en vigor una normativa que obliga a los fabricantes a garantizar la disponibilidad de repuestos originales durante al menos diez años desde la venta. Sin embargo, el MacBook Air Intel de 2020 dejó de venderse bastante antes de esa fecha, por lo que esa obligación legal no le aplica.

Quienes tengan este portátil y quieran alargarlo al máximo pueden apoyarse en servicios de reparación de terceros, que siguen siendo una alternativa tanto en España como en otros países europeos. En ese caso, es habitual recurrir a componentes que no siempre son oficiales o reacondicionados, algo que debe valorarse sabiendo que Apple no responde de esos recambios.

Conviene tener en cuenta que, en cualquier caso, la garantía comercial de este MacBook Air ya ha expirado hace tiempo. Por tanto, tanto en la red oficial como en talleres independientes, cualquier reparación será de pago. La decisión de invertir en arreglarlo o dar el paso a un modelo nuevo dependerá del estado general del equipo y del uso que se le esté dando.

Dentro del contexto europeo, hay también un movimiento creciente en favor del llamado derecho a reparar, que busca precisamente que dispositivos como este no queden fuera de juego de manera prematura por falta de piezas o por políticas de soporte demasiado cortas. Aunque Apple ha ido adaptándose poco a poco a estas exigencias, los productos lanzados antes de ciertas fechas clave se rigen por las normas anteriores.

El MacBook Air Intel de 2020 sigue siendo utilizable para el día a día

Que el último MacBook Air con Intel haya sido catalogado como vintage no significa que, de la noche a la mañana, deje de ser un equipo válido para tareas cotidianas. Mientras el portátil se encuentre en buen estado físico, puede seguir rindiendo sin problemas para usos básicos como navegación web, ofimática, gestión del correo o consumo de contenido multimedia.

Gracias a sus procesadores Intel de décima generación y a las opciones de memoria y almacenamiento con las que se comercializó, este modelo aún es capaz de mover con solvencia aplicaciones estándar y gestionar documentos o proyectos de tamaño medio. Para quienes lo usan en entornos educativos o para teletrabajo, continúa siendo una herramienta perfectamente aprovechable.

En tareas un poco más exigentes, como la edición fotográfica ocasional o el trabajo con proyectos ligeros de vídeo, el MacBook Air Intel de 2020 también puede dar la talla siempre que se ajusten las expectativas. No va a ofrecer la misma fluidez que los equipos actuales con Apple Silicon, pero todavía puede defenderse en flujos de trabajo no demasiado pesados.

El principal límite práctico vendrá con el paso del tiempo y la progresiva pérdida de compatibilidad de algunas aplicaciones con versiones antiguas de macOS. A medida que los desarrolladores abandonen el soporte para macOS 15, ciertos programas podrían dejar de recibir actualizaciones o nuevas funciones, algo que ocurre de forma gradual y que no impide seguir usando versiones previas.

En cuanto a la seguridad, aunque el sistema ya no avance a grandes versiones, Apple suele lanzar parches específicos para vulnerabilidades críticas en equipos que se encuentran en esta fase de vida. Eso permite mantener un nivel de protección aceptable durante unos años más, siempre que el usuario mantenga el sistema al día y tenga cierta prudencia en el uso que hace del equipo.

¿Tiene sentido cambiar de MacBook Air ahora?

La gran duda para muchos propietarios de este portátil es si ha llegado o no la hora de dar el salto a un modelo más reciente. No hay una respuesta única, porque depende del tipo de uso y del estado del equipo. Quien utilice el MacBook Air Intel para tareas muy básicas y no note problemas de rendimiento quizás no tenga urgencia alguna por renovarlo.

En cambio, si el ordenador se usa a diario para trabajar o estudiar y ya se perciben ralentizaciones claras, cuelgues frecuentes o límites de rendimiento con aplicaciones concretas, puede ser un buen momento para valorar un cambio. Los modelos actuales con chip M de Apple ofrecen un salto de potencia y eficiencia notable, además de una mayor expectativa de soporte en cuanto a actualizaciones de macOS.

En Europa y en España, la oferta de portátiles con Apple Silicon se ha ido consolidando y, en ocasiones, pueden encontrarse descuentos interesantes en generaciones anteriores, lo que permite cambiar de equipo sin tener que ir necesariamente al modelo más nuevo. Para muchos usuarios, un MacBook Air con chip M1 o M2 puede suponer un salto importante respecto al modelo Intel, incluso sin irse al tope de gama actual.

No hay que olvidar tampoco la opción de darle una segunda vida al equipo antiguo. Un MacBook Air Intel de 2020 todavía puede servir como ordenador secundario, como máquina para viajes, para un familiar que no tenga necesidades exigentes o incluso como equipo de respaldo en caso de avería del ordenador principal. De esta forma, se aprovecha al máximo la inversión inicial antes de retirarlo definitivamente.

La decisión final de renovar o aguantar unos años más suele estar condicionada tanto por el presupuesto como por el grado de satisfacción con el rendimiento actual. Si el portátil continúa respondiendo bien, el hecho de que sea oficialmente vintage no obliga a cambiarlo; si, por el contrario, ya se queda corto, el salto a un modelo más nuevo puede considerarse una inversión razonable.

Con la inclusión del último MacBook Air con Intel en la lista de productos vintage, Apple cierra una etapa en la historia de este portátil y confirma que la transición a Apple Silicon es ya un hecho consumado. Para los usuarios europeos que todavía confían en este modelo, la clave estará en valorar si el soporte limitado y el rendimiento actual encajan con sus necesidades o si ha llegado el momento de aprovechar las opciones más modernas de la gama MacBook Air.