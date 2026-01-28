Que un móvil de hace más de una década siga recibiendo una actualización oficial no es algo que se vea todos los días. Apple ha vuelto a mover ficha con sus modelos más veteranos y ha publicado una nueva versión de iOS pensada específicamente para quienes aún utilizan un iPhone 5s o un iPhone 6 en pleno 2026, ya sea como teléfono principal, terminal de respaldo o dispositivo para tareas concretas.

Lejos de ser una simple curiosidad, este movimiento tiene implicaciones prácticas para millones de usuarios en Europa y en el resto del mundo. La actualización no introduce funciones llamativas ni novedades visuales, pero sí garantiza que servicios tan básicos como iMessage, FaceTime y la activación del dispositivo sigan operativos durante varios años más, evitando que estos teléfonos queden «muertos» por software.

Una nueva vida para el iPhone 5s y el iPhone 6

Coincidiendo con el lanzamiento de iOS 26.2.1 para los modelos más recientes, Apple ha distribuido silenciosamente iOS 12.5.8, una revisión del sistema destinada a dispositivos que no pueden ir más allá de iOS 12. En ese grupo se encuentran el iPhone 5s (presentado en 2013) y el iPhone 6 (de 2014), que vuelven a recibir soporte de software más de una década después de su llegada al mercado.

En términos de tiempo, esto supone que el iPhone 5s encadena ya 13 años de soporte oficial, mientras que el iPhone 6 acumula 12. En el sector de los smartphones, donde lo habitual es que los parches terminen a los pocos años, estas cifras son claramente excepcionales y colocan a Apple en una posición singular respecto a la competencia.

La última vez que estos terminales habían visto una actualización fue en enero de 2023, cuando se publicaron correcciones de seguridad importantes. Desde entonces, muchos asumían que aquella sería la despedida definitiva para ambos modelos. Sin embargo, la compañía ha decidido volver sobre ellos para resolver un aspecto crítico del funcionamiento del sistema.

Qué cambia realmente con iOS 12.5.8

iOS 12.5.8 no añade nuevas funciones, apps ni mejoras de rendimiento apreciables. Su objetivo se centra en una pieza técnica pero fundamental: la ampliación de la validez de ciertos certificados del sistema que permiten utilizar servicios clave de Apple. Entre ellos se encuentran iMessage, FaceTime y el propio proceso de activación del dispositivo, tanto al configurarlo por primera vez como al restaurarlo.

Estos certificados tienen una fecha de caducidad. Sin la actualización, el vencimiento se habría producido en enero de 2027. A partir de ese momento, un iPhone 5s o un iPhone 6 sin iOS 12.5.8 instalado podría encenderse, pero se toparía con errores al intentar activar el terminal, enviar mensajes mediante iMessage o realizar llamadas de vídeo a través de FaceTime.

En la práctica, eso habría supuesto una especie de «parálisis funcional»: el hardware seguiría encendiendo, pero buena parte de los servicios que dan sentido al teléfono dejarían de operar. Con el nuevo firmware, Apple prolonga el uso de esos certificados y, con ello, asegura que estos modelos mantengan su utilidad más allá de esa fecha.

La compañía detalla en sus notas de la versión que la actualización se limita a extender la vigencia del certificado necesario para que los dispositivos puedan comunicarse de forma segura con los servidores de Apple. No se trata, por tanto, de una gran revisión de seguridad ni de un paquete de nuevas características, sino de un mantenimiento de infraestructura para evitar que los servicios esenciales se apaguen de golpe.

Un soporte que va más allá de lo prometido

Apple ha comunicado públicamente que su compromiso mínimo es ofrecer alrededor de cinco años de actualizaciones de seguridad para cada iPhone a partir de su lanzamiento. Sin embargo, la práctica demuestra que, en situaciones clave, la compañía extiende ese período de forma notable, sobre todo cuando se trata de vulnerabilidades graves o de garantizar que los servicios básicos sigan en marcha.

El caso del iPhone 5s y del iPhone 6 no es aislado. El iPhone 6s, presentado un año después, también continúa recibiendo actualizaciones específicas. En septiembre de 2025 llegó iOS 15.8.5 con parches de seguridad, y posteriormente se ha distribuido iOS 15.8.6, que incluye, igual que iOS 12.5.8, una extensión en la validez de certificados esenciales. De esta forma, modelos que llevan más de una década en el mercado siguen integrados en el ecosistema actual.

En paralelo, Apple ha lanzado nuevas versiones de iOS 18 e iOS 16 para dispositivos más recientes, lo que sugiere una planificación coordinada del soporte a varias generaciones de terminales. No se trata de actualizaciones improvisadas, sino de una estrategia para mantener conectados teléfonos nuevos y antiguos en la misma infraestructura sin que los más veteranos queden completamente descolgados.

Este enfoque contrasta con lo que ha sido habitual en buena parte de la industria. Muchos smartphones Android dejan de recibir parches al cabo de tres a cinco años, y en modelos de hace más de una década es raro ver cualquier tipo de movimiento. El hecho de que un teléfono lanzado en 2013 siga oficial y funcionalmente soportado no es precisamente lo común en el mercado.