Elago: los mejores accerorios para estas navidades

Como cada año, Elago ha renovado su catálogo de accesorios para nuestros iPhone y dispositivos Apple y he tenido la gran suerte de probar varios de ellos comprobando que la calidad y el detalle siguen siendo la insignia de la marca californiana. Partiendo por las renovadas (y nuevos materiales) fundas de iPhone, pasando por los AirPods y terminando con un accesorio que me ha sorprendido para (demasiado) bien y que os cuento en este post. Sin duda, si estas navidades quieres regalar o pedir un accesorio como regalo, son sin duda alguna una marca a tener en cuenta (os dejo al final los links a cada uno de ellos).

Nuevas fundas para los iPhone 16 (Pro Max)

En este caso, he podido probar tres fundas diferentes para el iPhone 16 Pro Max. Por un lado, la Magsafe Hybrid Clear Case, su versión de funda transparente que cubre por completo el iPhone. Por otro, la Magsafe Silicon Case, que como su propio nombre indica, es la versión de silicona y finalmente un nuevo lanzamiento de Elago este año como ha sido la Magsafe Leather Case. Volvemos a la piel y ya os adelanto que el resultado es muy interesante.

Magsafe Hybrid Clear Case

Empecemos con la versión de funda transparente compatible con Magsafe que nos trae Elago. Con un plástico duro en la parte trasera marcada por el ya famoso círculo de Magsafe tiene un agarre sobresaliente y que, al contrario que me pasa con otras fundas, no retiene tanta suciedad de la grasa de los dedos en la parte trasera.

Los bordes laterales se ajustan perfectamente a nuestro iPhone, nos deslizan al agarrarlo y no tienen un grosor excesivo por lo que sujetar el dispositivo no se hace complicado (ojo, hablamos de un Pro Max, la versión para modelos más pequeños es incluso más viable de sujetar).

No podemos olvidar si hablamos los bordes cómo gestiona Elago este año el botón de control cámara. Los fabricantes en este caso tienen dos posibilidades, añadir un pulsador capacitivo a la funda o dejar un agujerito para que podamos seguir manejándolo con nuestro dedo directamente sobre el iPhone. Y esta última ha sido la adoptada por Elago. Dejando suficiente espacio para que hasta los dedos más grandes tengan hueco para tocar, presionar y deslizar sobre el botón de control de cámara. Para nada influye en su funcionamiento y al tacto es bastante cómodo. Para mí una solución acertada ya que no le da más volumen a la funda y te permite localizar el botón de forma muy sencilla.

Además, tenemos cuatro colores para elegir el tono del círculo de Magsafe y los bordes laterales, haciendo así que no sea todo transparente en nuestra funda y pudiendo combinarla con otros accesorios.

Por último, cabe destacar la calidad y fuerza del Magsafe. Mantiene la del año pasado donde hablaba que es el imán más fuerte y que mejor sujeta los dispositivos que yo he podido probar. Es una autentica delicia. Y sí, esto aplica a no solo todas las fundas sino a todos los accesorios de Elago. Un sobresaliente.

Magsafe Silicon Case

Con hasta 16 colores para elegir, Elago ha renovado sus fundas de silicona para este año con tonos para todos los gustos. Cubriendo por completo el iPhone, de igual forma que lo hacen las oficiales de Apple, otorga una protección total al iPhone desde el interior al exterior.

Un interior que vuelve a estar cubierto con un terciopelo fino para cuidar la parte trasera de tu iPhone y que despliega detalles sobre Elago como el nombre de la marca y las coordenadas de localización, algo que le da un toque muy premium a la funda.

Si hablamos de los propios materiales, la silicona es (de nuevo) una de las mejores que he podido probar, muy similar a la que emplea Apple en sus propias fundas oficiales y que, al contrario que las de otras marcas, no retiene la grasa de los dedos ni se vuelve pegajosa con el tiempo. Por otro lado, el agarre es soberbio. Si bien es cierto que recién sacada de la caja desliza un poco más de la cuenta en la mano, con el uso de algunos días esto se borra por completo y tiene un agarre de 10 en cualquier posición.

Los botones, de igual forma que la Hybrid, van muy suaves para subir y bajar el volumen, sintiendo en todo momento el click al pulsarlo y adopta de igual forma la apertura lateral para el botón de control de cámara.

Si te gustan las fundas de silicona y quieres poder combinarlas en múltiples colores, este es sin duda tu accesorio.

Magsafe Leather Case

La piel ha vuelto. Sí, Elago este año ha añadido el acabado en piel a sus fundas y lo ha hecho de una manera fantástica. Lo que a la vista parece premium, al tacto lo es aún más. No desliza al sujetar el iPhone, puedes notar la rugosidad de la piel y la diferencia total con otros materiales como la silicona. Tiene unos acabados perfectos y, por compararlo con las ya-no-existentes fundas de piel que vendía Apple, no es completamente igual, sino que utilizan un material 100% piel vegana que al tacto no sientes que va a coger toda la suciedad de tus manos, sientes como si fuera un poco impermeable, y eso se agradece sin duda para su vida útil.

Si hablamos de fundas de piel, ya sabemos todos cómo acababan las de Apple, desgastadas por la parte trasera y laterales con solo el tacto de la mano. En el caso de las de Elago, no puedo confirmar cómo envejecen con el paso de un periodo largo de tiempo, sin embargo, hasta ahora sí son bastante resistentes para ser piel aunque, son más propensas a recibir ralladuras que las de silicona (como es obvio). Sin embargo, no notarás que a la mínima se te estropea sino que resiste muy bien un uso cotidiano y diario.

De igual forma que la de silicona, el interior es de un terciopelo de alta calidad que cuida el estado trasero de tu iPhone, con los detalles ya clásicos de Elago marcados dentro y adopta también la apertura lateral para el control de cámara que, de nuevo, creo que es la solución más interesante para este control (dentro de que soy algo escéptico de su uso).

Si me preguntáis, para mi es la opción acertada de este año sin duda alguna.

Carcasas para los AirPods

Siempre he sido un escéptico de ponerle carcasa a la funda de los AirPods, total, la funda ya es una propia funda y el dispositivo son los AirPods, ¿no? Pues ha sido probar la Liquid Hybrid Case para los AirPods 4 y ha cambiado por completo por completo mi percepción de estos accesorios.

Con un material similar al que emplea Elago en las fundas de silicona para el iPhone, la funda para los AirPods viene formada por dos piezas, una para la parte inferior de la caja y otra para la tapa. El funcionamiento es muy sencillo, viene un una tira de pegamento a doble cara para que al encajarla en la caja de los AirPods, no vuelva a moverse. Esto de primeras puede echarte para atrás porque pienses que al quitarla se van a quedar marcas en tu caja, pero no ocurre.

Como ya sabéis, la caja de los AirPods tiene un led que nos indica el estado de la batería de los mismos, pues bien, la Liquid Hybrid Case permite que se vea perfectamente este LED y no solo eso, también permite gracias a su grosor que podamos cargar de forma inalámbrica los AirPods.

Si eres de llevar en tu día a día los AirPods en el bolsillo, tranquilo que esta funda no va a hacer que sea más incómodo sacarlos o meterlos pero sí te privará de rayones en la caja de tus AirPods o de golpes ante posibles caídas.

Por último, decir que Elago nos ofrece cuatro colores diferentes para esta funda para que puedas combinarla de la forma que más te guste. Un acierto.

Trípode Magnetic Selfie Stick

Este ha sido, sin duda alguna el mayor descubrimiento de los accesorios de Elago. Hasta ahora, los trípodes que había utilizado tenían problemas con la extensión del palo (se acababan cayendo y no se quedaban fijos con el paso del tiempo), eran engorrosos de utilizar ya que colocar el iPhone en ellos no era tarea tan sencilla y rápida y además, la sujeción al suelo o el agarre de mano no eran los más cómodos. Pues con el Magnetic Selfie Stick de Elago, todo esto desaparece.

La opción de trípode de Elago ofrece una base en trípode ancha que le da una seguridad máxima al dispositivo. Seguridad que se incrementa con lo que he podido comentar a lo largo del post: el Magsafe de Elago es brutal y el iPhone se fija con una potencia única al Magnetic Selfie Stick. Un acierto total hacer que el Magsafe sea la sujeción del iPhone y que sea tan sencillo como girar el iPhone hacer vídeo o fotos en vertical/horizontal. Rápido y seguro.

Por otro lado, es capaz de alargarse hasta en 4 extensiones pudiendo mantenerlo a cualquier altura entre medias, es decir, no tiene ciertas alturas predeterminadas sino que se fija perfectamente a la altura que necesites. Sin caídas. Con una ergonomía total a la hora de subir y bajar el trípode.

Por si todo esto fuera poco, cuenta con un disparador bluetooth que funciona perfectamente con tu iPhone y que se fija de forma magnética al trípode para que nunca lo perdamos.

Si te gusta grabar vídeos, hacer fotos o crear contenido de cualquier tipo con tu iPhone, el Magnetic Selfie Stick es una opción espectacular para esto. Además viene en tres colores para que puedas elegir tu favorito (aunque el blanco es el más minimalista, elegante y «Apple-style»).

Para finalizar, como prometía, os dejo los links a cada uno de los artículos.

Y por si preferís pedirlos por la propia web de Elago por las ofertas adicionales que puedan tener, podéis aplicar el código ALEX10 para un 10% adicional de descuento.