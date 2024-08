iOS 18.1 permite eliminar objetos no deseados de nuestras fotos

Una de las novedades de iOS 18 dentro de Apple Intelligence es la posibilidad de eliminar objetos o personas de fotografías desde la propia app Fotos de nuestro dispositivo, y ya lo hemos probado en la última Beta de iOS 18.1, funcionando francamente bien.

La Inteligencia Artificial de Apple no sólo va a llegar a Siri, prácticamente todas las aplicaciones de nuestros dispositivos van a tener nuevas funcionalidades gracias a Apple Intelligence, y fotos va a ser una de las que m-as se aproveche de las enormes posibilidades que ofrece. Una de esas nuevas funciones va a ser la posibilidad de eliminar objetos «no deseados» de nuestras fotos. Todos hemos hecho una foto en la que aparece alguien en el fondo que estropea lo que sería una postal perfecta si no apareciera ese entrometido. O puede que una papelera o un cubo de basura sea el objeto que nos estropea una instantánea perfecta para subir a Instagram o colgar en la pared del salón. Ya existen muchas aplicaciones que permiten retirar estos objetos en nuestras fotografías sin tener que ser un experto en Photoshop, pero ahora desde la aplicación Fotos, sin necesitar aplicaciones de terceros, vamos a poder hacer esto de forma muy sencilla, aunque no tengas ni la más remota idea de edición fotográfica.

Cuando veas una fotógrafa en tu iPhone, dentro de la aplicación Fotos, al pulsar sobre el botón para editarla, junto a las herramientas clásicas para establecer filtros, la edición automática o el recorte de la foto, nos va a aparecer una nueva herramienta con el icono de una goma de borrar que Apple ha llamado «Clean Up» en inglés, suponemos que en español sería «Limpiar» o algo similar. Al pulsar en ese botón podremos elegir qué objeto no deseado queremos eliminar. El sistema nos detectará automáticamente qué objetos puede que queramos borrar, generalmente lo que aparece en primer plano se lo que queremos y el resto no, pero si la selección que nos ha hecho el sistema no es lo que queremos eliminar podremos elegirlo manualmente, ya sea rodeándolo con el dedo (como he hecho yo en este caso con el barco que aparece en la foto) o «pintando» la zona que queremos eliminar. La Inteligencia Artificial se encargará de eliminarlo y retocar todo lo que se ha eliminado para que la foto sea perfecta. como podéis ver el resultado en mi caso (bastante sencillo) es perfecto.