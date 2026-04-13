En las últimas semanas, comprar un Mac mini o un Mac Studio con mucha memoria se ha convertido en toda una odisea. Lo que hace no tanto era un pedido relativamente rápido ahora implica, en muchos casos, mirar en la web de Apple y encontrarse con fechas de entrega que se van a finales de verano o, directamente, con opciones marcadas como no disponibles.

La situación se nota especialmente en Europa y España, donde quienes intentan renovar su equipo de sobremesa con configuraciones altas están viendo cómo la estimación de envío se mueve a agosto o septiembre, o cómo algunas variantes de gama alta han desaparecido sin explicación oficial. Detrás de este escenario hay una combinación de crisis de memoria, ajustes de inventario y la posible llegada de nuevos modelos.

Modelos de gama alta que desaparecen del configurador de Apple

Desde mediados de abril, varias fuentes especializadas han detectado que determinadas configuraciones de Mac mini y Mac Studio ya no se pueden pedir en la tienda online de Apple. No hablamos de simples retrasos, sino de mensajes de “no disponible” sin fecha estimada ni opción de reserva.

Los modelos más afectados son los que incluyen cantidades elevadas de memoria unificada. En el caso del Mac mini, las variantes con 32 GB y 64 GB de RAM basadas en chips M4 y M4 Pro han ido desapareciendo de la web en algunos mercados. En el Mac Studio, las configuraciones con 128 GB y 256 GB de memoria (en chips M4 Max y M3 Ultra) han seguido un camino similar.

Las opciones de entrada, con menos RAM, siguen presentes, pero sus plazos de envío tampoco son precisamente cortos. En determinados países se están viendo ventanas de entrega que van de 10 a 18 semanas, algo muy poco habitual en la gama de sobremesa de Apple y que recuerda a los momentos más complicados de la pandemia.

En configuraciones muy concretas, como un Mac mini con 64 GB de RAM y SSD de alta capacidad o un Mac Studio tope de gama sobrado de memoria, se han llegado a citar esperas de cuatro o cinco meses. Un pedido hecho en primavera puede no llegar hasta bien entrada la segunda mitad del año.

Plazos que se disparan hasta agosto y septiembre

En la práctica, quien intenta configurar hoy un Mac mini con más memoria de la estándar puede encontrarse con una realidad poco agradable: la fecha de entrega se sitúa directamente en agosto. Es decir, varios meses de margen para un producto que en teoría forma parte del catálogo regular.

Con el Mac Studio la situación es todavía más sensible, sobre todo para profesionales que trabajan con audio, vídeo, desarrollo avanzado o cargas pesadas de IA. Algunas combinaciones con grandes cantidades de RAM señalan ya entregas en septiembre, dejando a estudios, agencias y autónomos en una posición complicada a la hora de planificar proyectos.

Este patrón no se limita a un territorio aislado. En Europa y en España se repiten las mismas señales: modelos de sobremesa con plazos que se han estirado de forma notable y configuraciones máximas que directamente han dejado de estar disponibles. Para muchos usuarios, esto obliga a buscar alternativas temporales o a replantear por completo la renovación del parque de equipos.

La comparación con la pandemia de 2020-2021 es inevitable. Entonces, los cierres de fábricas y los problemas logísticos provocaron una parálisis casi total del stock en buena parte del mercado. Ahora el golpe es distinto: el catálogo no está bloqueado al completo, pero las variantes más potentes son las que se llevan la peor parte.

La crisis global de DRAM: la memoria como cuello de botella

Una de las claves de todo este embrollo está en la crisis global de memoria DRAM. La demanda de chips de memoria de alta capacidad se ha disparado por la explosión de la inteligencia artificial generativa y los grandes centros de datos necesitan cantidades ingentes de RAM para entrenar y servir modelos.

En este contexto, los precios de la memoria LPDDR5 —la que utilizan muchos equipos de alto rendimiento— se han disparado. Algunos análisis sitúan el coste contractual en torno a los 10 dólares por GB, aproximadamente el triple de lo que se pagaba a principios de 2025. Fabricantes como Samsung han aplicado subidas de en torno al 30 % solo en el segundo trimestre, después de incrementos previos muy agresivos.

El resultado es que cualquier ordenador que dependa de memoria rápida y de alta densidad se encarece y se complica de producir. Ahí entran de lleno los Mac mini y Mac Studio con configuraciones de RAM elevadas, que se llevan el impacto de lleno. Cuando los componentes son más caros y escasos, la producción se ralentiza y los plazos de entrega se resienten.

A todo esto se suma la particularidad de Apple: la compañía apuesta por una arquitectura de memoria unificada en sus chips Apple Silicon, en la que CPU, GPU y memoria comparten el mismo trozo de silicio. Esto ofrece ventajas de rendimiento y eficiencia, pero también implica que no se pueden usar módulos estándar intercambiables como en otros equipos. Cambiar rápidamente de proveedor o de especificación no es tan sencillo.

Apple y la «guerra» por asegurarse memoria

Ante este panorama, diversas informaciones procedentes de Asia y cambios en la cadena de suministro apuntan a que Apple estaría aplicando una estrategia muy agresiva para asegurarse DRAM. Algunas fuentes hablan de una especie de táctica de «tierra quemada»: comprar toda la memoria móvil disponible, aun a precios muy elevados, para garantizar su propia producción y, de paso, dejar menos margen a la competencia.

Este enfoque tendría un doble efecto. Por un lado, protege a Apple frente a otros fabricantes de ordenadores y móviles que compiten por los mismos chips de memoria. Por otro, reduce el riesgo de verse obligada a parar líneas de montaje si el mercado se vuelve aún más tenso.

Sin embargo, ni siquiera con ese músculo de compra la compañía parece capaz de evitar los cuellos de botella en los sobremesa más exigentes. Los plazos de cuatro o cinco meses para ciertos Mac mini y Mac Studio siguen ahí, especialmente en las configuraciones con más memoria unificada, lo que muestra hasta qué punto el mercado de componentes está en un momento crítico.

La paradoja es evidente: mientras Apple presume de diseños minimalistas y procesos muy finos, la realidad industrial le está marcando los tiempos. Si un gigante con esta logística encaja retrasos tan largos, resulta fácil imaginar los problemas a los que se enfrentan otros fabricantes con menos capacidad de negociación.

Configuraciones más afectadas: la memoria unificada en el punto de mira

Los retrasos no golpean por igual a toda la gama. La señal común en todas las fuentes es que las opciones con mayor cantidad de memoria unificada son las más castigadas. Es decir, los Mac mini y Mac Studio pensados para quienes necesitan mover proyectos pesados de vídeo, audio, 3D o IA.

En el Mac Studio con chip M3 Ultra, por ejemplo, subir de 96 GB a cifras de 128 GB, 256 GB o más no solo dispara el precio del equipo, sino que tiende a multiplicar la espera. Se han visto incrementos de coste de alrededor de 2.000 euros/dólares solo por la ampliación de RAM, con plazos adicionales de varios meses.

Apple ha llegado a tomar decisiones drásticas, como eliminar la opción de 512 GB de memoria unificada que en su momento aparecía como tope máximo en el Mac Studio. Mantener en catálogo esa variante en pleno pico de escasez habría supuesto un reto enorme para el inventario y para el aprovisionamiento de componentes.

Las configuraciones intermedias tampoco se libran del todo, pero en general las versiones base se consiguen antes. Eso sí, en cuanto el cliente empieza a subir escalones en RAM y almacenamiento, la fecha de entrega se aleja. Es justamente en ese tramo alto donde se concentran los problemas actuales.

Transición de nodo y posible salto a los chips M5

A la crisis de memoria se suma otro factor importante: la transición a una nueva generación de procesadores. Diversos medios especializados apuntan a que la escasez de configuraciones altas podría estar relacionada con el paso a los próximos chips M5, que usarían un nodo de fabricación distinto y requerirían reconfigurar líneas de producción.

Cuando un fabricante cambia de nodo, las fábricas deben adaptarse física y técnicamente, lo que genera cuellos de botella temporales. Mientras se acelera la producción de los nuevos chips, la capacidad para seguir fabricando los de la generación anterior se reduce. Y, si además esos chips viejos van acompañados de módulos de memoria de alta densidad, el rompecabezas se complica todavía más.

El patrón de agotamiento de stock encaja con lo que Apple ha hecho en otras transiciones: primero desaparecen las configuraciones más completas, luego se alargan los plazos de los modelos intermedios y, finalmente, llega la renovación con el nuevo procesador. Los rumores del sector sitúan posibles Mac mini con M5 y M5 Pro hacia otoño y un Mac Studio con M5 Max y M5 Ultra en el entorno de la WWDC o de otro gran evento de la compañía.

Nada de esto está confirmado de forma oficial, pero la coincidencia de señales es significativa. Por un lado, el mercado de memoria está en tensión; por otro, Apple suele aprovechar estos momentos para ajustar inventario justo antes de cambiar de generación. Todo indica que ambos factores se están solapando.

Gestión de inventario: por qué Apple reduce la producción del modelo actual

Más allá de los problemas de suministro, hay una lógica de negocio clara: nadie quiere quedarse con almacenes llenos de equipos de una generación a punto de caducar. Apple, que vende millones de ordenadores al año, afina especialmente este aspecto.

Cuando prevé el lanzamiento de una nueva familia de chips, la compañía suele reducir gradualmente el ritmo de fabricación de los modelos salientes. Así evita acumular stock que, tras la presentación de los nuevos Mac, tenga que venderse con descuentos agresivos o quedar desfasado en los distribuidores.

En el caso de los Mac mini y Mac Studio, el problema se acentúa porque la memoria unificada está soldada al chip. No es tan sencillo reaprovechar componentes o reciclarlos en otros productos. Si se fabrican demasiadas unidades con M4, por ejemplo, ese inventario queda mucho más “atado” que en un sistema modular tradicional.

Por eso tiene sentido que Apple recorte de forma notable la producción de configuraciones altas justo antes de dar el salto a M5. El coste de pasarse de frenada sería muy superior al malestar que generan ahora los plazos de entrega largos, por incómodos que resulten para el usuario final.

Impacto en usuarios y profesionales en España y Europa

En el día a día, todo esto se traduce en un problema muy concreto: no es fácil cuadrar calendarios de renovación de hardware. En España y en el resto de Europa, muchos autónomos, pequeñas empresas y estudios creativos dependen de estos sobremesa como herramienta principal de trabajo.

Si la web de Apple indica que un Mac Studio configurado a medida no llegará hasta septiembre, quienes necesitan esa máquina para proyectos de edición, renderizado o desarrollo tienen que reorganizar tiempos, presupuestos y, en ocasiones, hasta la estrategia de negocio. No es lo mismo esperar dos semanas que ver cómo la fecha estimada se mueve a final del verano.

Ante este escenario, hay usuarios que optan por bajar un escalón en memoria para reducir la espera, sacrificando parte de la configuración ideal a cambio de tener el equipo antes. Otros buscan alternativas temporales, como tirar de portátiles, alquilar máquinas en la nube o recurrir a equipos reacondicionados para cubrir el hueco.

También se está viendo un patrón curioso: quien ve un plazo “aceptable” en la web, tiende a cerrar la compra cuanto antes, con la idea de asegurarse un lugar en la cola de producción. Dejar la decisión para más adelante puede suponer encontrarse con una fecha de entrega todavía más lejana.

Consejos prácticos si estás pensando en comprar un Mac mini o un Mac Studio

En este contexto tan cambiante, conviene mirar algo más que la ficha técnica a la hora de elegir tu próximo Mac de sobremesa. El plazo de entrega se ha convertido en un factor tan relevante como el procesador o la capacidad de almacenamiento.

Para quienes necesitan el equipo en un horizonte de tiempo concreto, puede ser útil seguir algunas pautas sencillas:

Revisar varias configuraciones del mismo modelo (por ejemplo, 32 GB frente a 64 GB de RAM) para comprobar cómo cambia la fecha de envío.

del mismo modelo (por ejemplo, 32 GB frente a 64 GB de RAM) para comprobar cómo cambia la fecha de envío. Comprobar siempre el plazo estimado antes de pagar, y no solo fijarse en si la tienda muestra stock.

antes de pagar, y no solo fijarse en si la tienda muestra stock. Valorar si la memoria extra es realmente necesaria o si una opción intermedia puede cumplir sin penalizar tanto la espera.

o si una opción intermedia puede cumplir sin penalizar tanto la espera. Consultar distribuidores autorizados y tiendas físicas , donde a veces queda stock residual de configuraciones que ya no aparecen en la tienda online.

, donde a veces queda stock residual de configuraciones que ya no aparecen en la tienda online. Considerar la posibilidad de esperar a los modelos con M5 si no es urgente renovar, teniendo en cuenta que podrían traer mejoras en potencia y eficiencia.

Para algunos perfiles, sobre todo los que trabajan con cargas intensivas de IA o producción audiovisual, la recomendación puede ser justo la contraria: asegurar cuanto antes una configuración disponible, aunque no sea la ideal, para evitar quedarse bloqueado varios meses sin equipo.

Lo que hay detrás: IA, demanda desbocada y un mercado de memoria al límite

En el fondo, la situación de los Mac mini y Mac Studio es un reflejo de una tendencia estructural más grande. La explosión de la IA generativa ha convertido la memoria de alta capacidad en un recurso crítico. Los mismos chips DRAM que usan los sobremesa de Apple para sus configuraciones más potentes son los que alimentan los servidores que entrenan modelos de lenguaje gigantes.

Para los founders y responsables de equipos técnicos en Europa, esto es un recordatorio de que la infraestructura de hardware ya no es una variable aislada. Los cuellos de botella en semiconductores, memoria y nodos de fabricación pueden condicionar de manera directa los plazos de equipamiento de sus equipos.

Apple no es la única afectada, pero su apuesta por la memoria unificada la hace especialmente sensible a estas turbulencias. Otros fabricantes de hardware de alto rendimiento están reportando problemas similares cuando se trata de configuraciones con mucha RAM, aunque quizá con menos visibilidad mediática.

A día de hoy, todo apunta a una combinación de factores: escasez global de DRAM, transición tecnológica hacia los chips M5 y una estrategia calculada de inventario por parte de Apple. Para el usuario de a pie, esto se traduce en tiempos de espera largos, configuraciones que desaparecen del configurador y decisiones de compra menos sencillas de lo habitual. En un mercado tan volátil, planificar con algo de margen y leer bien las señales del stock puede marcar la diferencia entre tener el nuevo sobremesa listo para el próximo proyecto o verlo llegar cuando ese proyecto ya forma parte del pasado.