La escasez mundial de memoria RAM y almacenamiento ha dejado de ser un problema abstracto de la industria para convertirse en un freno directo a la hoja de ruta de Apple con el Mac. Lo que iba camino de ser una renovación ambiciosa del catálogo, con nuevos modelos de sobremesa y portátiles de gama alta, se ha transformado en un calendario lleno de tachones y fechas movidas.

Entre los dispositivos más afectados están el nuevo Mac Studio de próxima generación y el esperado MacBook Pro con pantalla táctil. Ambos equipos estaban llamados a liderar la apuesta de Apple por la inteligencia artificial en el ecosistema Mac, pero la falta de memoria suficiente, y a un precio razonable, está obligando a la compañía a pisar el freno, especialmente en mercados clave como España y el resto de Europa.

Un Mac en racha que se topa con la falta de memoria

Hasta hace pocos meses, el catálogo de Mac vivía una etapa bastante dulce: el MacBook Neo se había convertido en uno de los portátiles más vendidos y Apple preparaba una serie de lanzamientos fuertes para mantener el impulso. La idea era reforzar la gama profesional con un nuevo Mac Studio más potente y un MacBook Pro que, por primera vez, incorporaría una pantalla táctil.

Ese plan, sin embargo, se ha cruzado de lleno con una realidad incómoda: la falta de memoria de alta capacidad y otros componentes clave (RAM, SSD, incluso ciertos chips) está descolocando las cadenas de suministro. La demanda disparada de hardware para inteligencia artificial se está llevando buena parte de la producción, dejando menos margen para ordenadores de consumo, incluidos los Mac.

Analistas bien conectados con los planes de Apple, como Mark Gurman (Bloomberg), llevan semanas advirtiendo de que la compañía ha tenido que reescribir su calendario. Lo que antes se manejaba internamente como una sucesión relativamente rápida de lanzamientos ahora se estira varios meses, cuando no años.

Nuevo Mac Studio: de una renovación veraniega a octubre

En el segmento de sobremesa profesional, el protagonista es el Mac Studio. El modelo actual, disponible en Europa y España desde marzo, se comercializa con chips M4 Max y M3 Ultra, y configuraciones que llegan a cifras de memoria propias de estaciones de trabajo de gama muy alta.

Las versiones más avanzadas del Mac Studio alcanzan hasta 256 GB de memoria unificada con M3 Ultra, y durante un tiempo llegaron a ofrecer incluso 512 GB antes de que esa opción desapareciera discretamente del configurador. A ello se suman SSD de hasta 16 TB, conectividad Thunderbolt 5 y capacidad para manejar varios monitores 8K, una combinación que en España sitúa el precio de entrada de este sobremesa por encima de los 2.300 euros, claramente orientado a estudios de vídeo, creadores 3D o proyectos de IA en local.

Los planes iniciales de Apple pasaban por presentar a mitad de año una versión renovada de Mac Studio basada en chips M5, con variantes M5 Max y M5 Ultra, y aprovechar la WWDC como escaparate. La idea era ofrecer un salto extra en rendimiento para cargas de trabajo de inteligencia artificial, simulaciones y edición de vídeo compleja, manteniendo un diseño muy parecido al actual.

La realidad es que la escasez de memoria ha obligado a desplazar este lanzamiento hasta octubre, siempre que la situación no empeore. Parte del stock de memoria y chips que Apple pensaba dedicar al nuevo Mac Studio se está destinando a otros productos ya en el mercado, de modo que la compañía prioriza mantener competitivos los modelos actuales antes que forzar una renovación que no podría fabricar en volumen.

En la práctica, para profesionales de España y Europa esto significa que el Mac Studio presentado en marzo seguirá siendo la referencia unos cuantos meses más. Quien esperase un relevo veraniego con M5 tendrá que ajustar tiempos y, probablemente, presupuestos.

El MacBook Pro táctil se va a 2027

Si el retraso del Mac Studio puede considerarse manejable, lo del primer MacBook Pro con pantalla táctil es una historia distinta. Llevamos años oyendo hablar de este modelo, que rompería con el tradicional rechazo de Apple a llevar el tacto al Mac, y las filtraciones apuntaban a una ventana de lanzamiento entre finales de 2026 y principios de 2027.

Las últimas informaciones sitúan ya con bastante claridad el estreno en los primeros meses de 2027, probablemente hacia finales de enero. Es decir, quienes contaban con ver este portátil en otoño de 2026 tendrán que esperar como mínimo unos meses extra, y todo apunta a que el motivo no es el software ni el diseño, sino la falta de componentes.

Este MacBook Pro táctil estrenaría la sexta generación de chips Apple Silicon, con procesadores M6 Pro y M6 Max, y una pantalla Tandem OLED con capacidades táctiles y recorte tipo isla dinámica, muy en la línea de lo visto en el iPhone. En el lado del sistema operativo, macOS ya estaría adaptándose con menús más cómodos para el dedo y pequeños cambios en la interfaz, que llegarían integrados en una futura versión del sistema.

La filosofía de Apple, según las filtraciones, sería añadir la entrada táctil como una capa más, sin desmontar la experiencia clásica basada en teclado y trackpad. Nada de convertir el Mac en un iPad gigante: se hablaría de toques puntuales, gestos concretos y botones que se adaptan cuando detectan el uso táctil, al menos en esta primera generación.

Todo este despliegue técnico exigiría memoria de alta velocidad y paneles OLED avanzados, justo los componentes más tensionados ahora mismo. En ese contexto, Apple se enfrenta al dilema de mantener sus márgenes de beneficio cercanos al 40 % o repercutir la subida de coste al usuario. Por ahora, la estrategia pasa por aguantar con los MacBook Pro actuales con chips M5, M5 Pro y M5 Max, antes que lanzar un modelo táctil limitado en stock o con un precio desorbitado en Europa.

MacBook Pro actual y catálogo Mac: qué se mantiene y qué se recorta

Mientras el portátil táctil se hace esperar, Apple refuerza su apuesta por los MacBook Pro con chips M5, M5 Pro y M5 Max, presentados recientemente. Estos equipos están pensados para exprimir Apple Intelligence y otras funciones ligadas a la inteligencia artificial, ofreciendo un equilibrio notable entre potencia y eficiencia.

En el mercado español, estos MacBook Pro parten de configuraciones con 8, 16 o 32 GB de memoria, donde el impacto de la crisis de RAM es más llevadero. Apple presume de autonomías de hasta 24 horas y pantallas Liquid Retina de 14,2 pulgadas con buena fidelidad de color, un conjunto que sigue siendo atractivo para profesionales que trabajan en movimiento dentro y fuera de Europa.

El problema se concentra en las configuraciones de memoria más altas. En sobremesa, opciones de 128 o 256 GB en el Mac Studio se han ido retirando o tienen plazos de entrega muy largos. Algo parecido ocurre con Mac mini y otros equipos pensados para IA en local o edición de vídeo pesada: las variantes con más RAM son las primeras en desaparecer en un mercado donde cada gigabyte cuesta conseguirlo.

Esta forma de ajustar el catálogo permite a Apple seguir vendiendo Macs a precios similares a los de hace unos meses, absorbiendo parte de la subida de costes en sus márgenes. A cambio, el usuario europeo se encuentra con menos opciones tope de gama y más dificultades para montar la máquina «definitiva» con toda la memoria que le gustaría.

La inteligencia artificial se come la RAM: por qué falta memoria

El origen del problema está bastante claro: la explosión de la inteligencia artificial ha cambiado el orden de prioridades en la industria de memoria. Los grandes centros de datos, las nubes públicas y las empresas que entrenan modelos de IA a gran escala están comprando DRAM y NAND en cantidades históricas.

Fabricantes como Samsung, SK Hynix o Micron están desviando una parte muy significativa de su producción a memoria de alto ancho de banda (HBM) y módulos para servidores de IA, con márgenes mucho más jugosos que el mercado de consumo. Levantar nuevas fábricas de obleas lleva años, así que a corto y medio plazo es complicado que la oferta se ponga a la altura de esta demanda.

Distintos estudios apuntan a subidas de precio de la memoria DDR5 de entre el 170 % y el 300 % desde 2025, y a un déficit estructural que podría prolongarse hasta final de la década. Gestos como la desaparición de marcas de memoria orientadas al usuario final confirman que el foco estratégico está ahora en la infraestructura de IA, no en el PC doméstico.

En este escenario, incluso compañías del tamaño de Apple se ven obligadas a priorizar qué productos reciben primero los componentes. El Mac Studio y el MacBook Pro táctil, por su nivel de exigencia en memoria y almacenamiento, han pasado a la cola frente a dispositivos con más volumen de ventas o con ciclos de renovación más críticos, como el iPhone.

La memoria unificada de Apple, ventaja… y también talón de Aquiles

Hay un factor técnico que agrava la situación en el caso de Apple: su arquitectura de memoria unificada. En lugar de montar módulos de RAM intercambiables, la compañía integra la memoria directamente junto al chip, lo que reduce latencias y mejora la eficiencia energética.

Para el usuario profesional, este enfoque se traduce en una fluidez notable en cargas pesadas de trabajo, desde vídeo 8K hasta simulaciones o modelos de IA locales. El reverso de la moneda es que Apple no puede «tirar de catálogo» y sustituir fácilmente una memoria por otra si falla el suministro: necesita exactamente el tipo de chip con el que ha diseñado cada SoC.

En un contexto de escasez, esa dependencia hace que cualquier problema en la cadena de memoria se contagie a todo el producto. No se trata solo de tener menos unidades, sino de que, si no hay suficientes módulos del tipo adecuado, el lanzamiento completo tiene que retrasarse o limitarse mucho en volumen, con el riesgo de generar frustración en mercados exigentes como el europeo.

Por eso, antes de marcar una fecha firme para el nuevo Mac Studio o el MacBook Pro táctil, Apple estaría verificando que puede garantizar un mínimo de stock razonable. Sacar un Mac a bombo y platillo para luego encadenar meses de espera no es una opción atractiva ni para la marca ni para los usuarios.

Impacto en España y Europa: menos opciones y decisiones más complicadas

En el terreno práctico, la crisis de memoria se deja notar de forma desigual según el tipo de usuario. En España y el resto de Europa, los particulares que compran Mac con 16 o 32 GB apenas perciben cambios, más allá de algún ajuste de plazo de entrega. Donde la cosa se complica es en el segmento profesional y empresarial.

Estudios de vídeo, agencias creativas, desarrolladores y empresas que prueban proyectos de IA en local son los primeros en tropezar con las nuevas limitaciones. Distribuidores autorizados y Apple Store muestran plazos más largos para configuraciones con mucha RAM, recomiendan optar por opciones estándar si se necesita el equipo en poco tiempo y, en algunos casos, ven agotarse ciertos modelos de Mac Studio o Mac mini avanzados.

Para muchas organizaciones, esto obliga a replantear los ciclos de renovación del parque informático. En lugar de esperar a un Mac Studio con M5 y 256 GB de memoria, algunas empiezan a valorar alternativas híbridas, como mover parte de las cargas de IA o render a la nube, donde los grandes proveedores sí pueden asegurar hardware con más memoria gracias a contratos a largo plazo.

En el caso de profesionales independientes, el dilema es más simple pero igual de incómodo: comprar ahora un Mac de generación actual que se puede recibir en semanas, o esperar uno o dos años por una versión táctil o un sobremesa M5 que, a día de hoy, ni tiene fecha cerrada ni precio claro. Y todo ello en un contexto en el que la RAM seguirá siendo un bien escaso.

Todo apunta a que, durante los próximos meses, el ecosistema Mac convivirá con configuraciones recortadas, retrasos en lanzamientos clave y un catálogo algo más estático de lo que Apple tenía en mente. Entre un Mac Studio actual que ya ofrece cifras de rendimiento muy altas y un MacBook Pro táctil que promete cambiar la forma de interactuar con macOS, la compañía se ve obligada a ajustar el ritmo para no tropezar en plena carrera por la inteligencia artificial.