Estas son las 5 principales novedades de iOS 26

Apple lo ha vuelto a hacer. Cuando parecía que el iPhone ya no podía sorprendernos más, llega iOS 26 y pone patas arriba la experiencia de usuario con un puñado de cambios tan visuales como funcionales. Y no, no es solo una capa de pintura: hablamos de un rediseño total, de esos que se notan nada más desbloquear el móvil y que te hacen preguntarte cómo has podido vivir sin ellos hasta ahora. Si eres de los que disfruta exprimiendo cada rincón de iOS, prepárate porque la actualización que llega este otoño promete ser de las que marcan época.

Diseño Liquid Glass

El nuevo “Liquid Glass” es el protagonista absoluto. Apple ha apostado por una estética translúcida y dinámica que da vida a cada elemento de la interfaz. Todo refleja y refracta el entorno, los iconos parecen flotar y los widgets cobran una vitalidad inédita.

No es solo cuestión de lucirse: este material ayuda a centrar la atención en lo importante, haciendo que navegar por el sistema sea más intuitivo y, por qué no decirlo, más bonito que nunca. La sensación es la de tener un iPhone completamente nuevo, pero sin perder ni un ápice de la familiaridad a la que estamos acostumbrados.

Mejoras en la app Mensajes

Pero la cosa no se queda en lo visual. La app Mensajes recibe el mayor lavado de cara en años, con especial mimo a los chats en grupo. Ahora puedes crear encuestas en tus grupos, dividir cuentas con Apple Cash y, por fin, ver quién está escribiendo en tiempo real. Además, podrás personalizar el fondo de cada conversación, tanto en grupo como en chats individuales, y hasta generar fondos con IA. Todo pensado para que tus conversaciones sean más vivas, organizadas y personales.

Apple Music se reinventa

La música tampoco se queda atrás. Si eres de los que tienen la biblioteca de Apple Music a reventar, la función de “música fijada” te va a ahorrar más de un disgusto: podrás anclar tus álbumes, artistas o playlists favoritos en la parte superior y tenerlos siempre a mano. Ideal para esos discos que no puedes dejar de escuchar o para guardar esa recomendación que te hicieron y no quieres perder entre el mar de canciones.

Fotos vuelve a ser la de siempre

La app Fotos da marcha atrás y recupera la barra de navegación inferior que tanto echábamos de menos.

Ahora tendrás botones claros para Biblioteca, Colecciones y Búsqueda, volviendo a una navegación mucho más lógica y cómoda, especialmente para los que gestionan miles de fotos y vídeos.

«Hold Assist» y la nueva Apple Games

Otra joya es Hold Assist en la app Teléfono. ¿Cansado de esperar eternamente en la línea de atención al cliente? El iPhone se encarga de la espera por ti y te avisa cuando por fin te atienden. Un pequeño gran detalle que demuestra que Apple sigue pensando en la experiencia real del usuario.

Y para los jugones, la nueva app Apple Games llega para centralizar toda tu actividad gamer: retoma partidas, descubre nuevos títulos, sigue a tus amigos y acepta desafíos, todo desde un solo sitio. Un hub que por fin pone orden en el ecosistema de juegos del iPhone.

En definitiva, iOS 26 no es una simple actualización más. Es una declaración de intenciones: Apple quiere que tu iPhone se sienta más tuyo, más fluido y más inteligente que nunca. El rediseño Liquid Glass es solo la punta del iceberg; las mejoras en Mensajes, Música, Fotos, Teléfono y juegos son el verdadero salto de calidad. Si tienes un iPhone compatible, ve haciendo hueco porque este otoño toca estrenar sistema operativo… y, en cierto modo, también iPhone. ¿Listo para el cambio?