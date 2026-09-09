Estas son las novedades en el iPhone 18 Pro

Apple ya tiene preparados sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dos modelos que mantienen buena parte del lenguaje de diseño de la generación anterior, pero que esconden cambios bastante más interesantes de lo que puede parecer a primera vista. Las pantallas continúan en 6,3 y 6,9 pulgadas, con tecnología OLED LTPO+ y 120 Hz, mientras que la Dynamic Island reduce su tamaño y gana capacidad para mostrar acciones de hasta tres aplicaciones. También regresa el color negro, acompañado por plata, azul cielo y un nuevo borgoña que probablemente sea el acabado protagonista de esta generación. La trasera, además, busca un aspecto más uniforme entre el aluminio y el cristal.

Lo realmente importante está por dentro. El nuevo A20 Pro estrena el proceso de fabricación de 2 nanómetros en un iPhone, acompañado por una GPU de siete núcleos y 12 GB de RAM. Sobre el papel debería significar más rendimiento, pero también una mayor eficiencia, que para mí es casi más importante a estas alturas. Apple aprovecha además el espacio interno para instalar una batería de mayor tamaño, aunque esto tendrá una pequeña contrapartida en el peso. En fotografía encontramos probablemente la novedad más interesante: la cámara principal de 48 megapíxeles incorpora apertura variable, permitiendo controlar físicamente la cantidad de luz que entra y modificar la profundidad de campo. Apple incluso ha añadido controles específicos en la aplicación Cámara para ajustar esta apertura manualmente. El sistema se completa con ultra gran angular y teleobjetivo de 48 megapíxeles, mientras que delante encontramos una cámara de 18 megapíxeles con sensor cuadrado.

En conjunto, da la sensación de que Apple ha preferido perfeccionar el iPhone 18 Pro antes que reinventarlo, y personalmente no me parece una mala estrategia. El diseño del iPhone 17 Pro todavía tenía recorrido, así que resulta bastante más interesante invertir en batería, cámaras y un procesador más eficiente que cambiarlo todo simplemente para que parezca nuevo. También tendremos Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C y iOS 27, además de capacidades de hasta 1 TB en el Pro y 2 TB en el Pro Max. Incluso las fundas de la generación anterior seguirían siendo compatibles, algo poco habitual en Apple y que agradecerán muchos usuarios. Queda por conocer un detalle bastante importante: el precio. Si Apple consigue mantenerlo cerca del de la generación anterior, este iPhone 18 Pro puede convertirse en una actualización especialmente atractiva para quienes todavía utilizan un iPhone 15 Pro o modelos anteriores.