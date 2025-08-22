Este es el unboxing más épico que verás jamás

A veces el unboxing más épico no está en YouTube ni en una mesa de mármol con planos cenitales. A veces ocurre en un aula, con 14 cajas alineadas, un puñado de alumnos curiosos y la promesa de que algo bueno está por venir. Es lo que ha ocurrido en un instituto técnico en Alemania, donde el próximo curso estrenarán iMacs nuevos para la asignatura de Diseño y Medios.

Un reciente vídeo publicado por el perfil alemán @minimalnerd muestra uno de los momentos más gratificantes para cualquier entusiasta de la tecnología: el unboxing sincronizado de 14 nuevos iMacs, listos para incorporarse a un aula del Technisches Gymnasium en Alemania.

Nada de música épica ni efectos: solo iMacs saliendo de sus cajas con esa coreografía que Apple lleva décadas perfeccionando. Los modelos anteriores, del año 2019, pasan así a jubilarse tras cinco años de servicio.

Este tipo de renovación no va solo de diseño o rendimiento. Va de asegurar que los estudiantes tengan acceso a herramientas actuales, capaces de mover software profesional con soltura. Y en ese sentido, el iMac sigue siendo un valor seguro en aulas donde se edita, se diseña y se aprende a trabajar con medios digitales.

Lo interesante de este vídeo no es solo la cantidad, sino la intención: preparar el terreno para el siguiente curso, para una nueva hornada de alumnos que aprenderán con lo último de Apple sobre la mesa.

En tiempos donde lo digital manda, ver cómo se invierte en herramientas potentes para la enseñanza es una buena noticia. Y si además viene en forma de 14 iMacs perfectamente alineados sobre mesas de aula… qué queréis que os diga, pero da gusto ver cómo se jubila un Mac cuando otro mejor toma el relevo y, sobre todo, cuando están destinados a las futuras generaciones que podrán sacarle todo el provecho.