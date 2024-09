Esto es TODO sobre los nuevos iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max

Como el plato fuerte de la Keynote, Apple dejó como último producto para mostrar al mundo el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Los primeros iPhone de la gama Pro desarrollados para Apple Intelligence. Un lavado de cara a las versiones Pro del año pasado que tiene suficientes novedades para poder dar el salto incluso desde la última (ahora penúltima) generación. Tanto por dentro como por fuera. Esto es todo lo que Apple ha traído (más allá de las funciones de Apple Intelligence) en su buque insignia. Esto es el iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Un diseño que conocemos, con importantes novedades

Empecemos por lo más obvio, el diseño. Con una línea continuísta, Apple ha introducido un nuevo color a la gama Pro, el Dessert Titanium (Titanio Desierto) que, como su propio nombre indica, tiene un tono dorado, arenoso y metálico a la vez retomando la gama «gold» de modelos anteriores. Adicionalmente, Apple ha mantenido los otros tres tonos del año pasado: Titanio Negro, Blanco y Natural (el cual levemente parece diferente al del iPhone 15 Pro Max. Al menos en fotos). Eso sí, el titanio empleado ahora es de grado 5, algo que lo hace más resistente todavía.

La pantalla ahora es más grande en ambos modelos. Mientras que en el Pro pasa de 6,1 a 6,3 pulgadas, en el modelo Pro Max lo hace de 6,7 a 6,9 pulgadas. Además, Apple ha reducido considerablemente los marcos, haciendo que sean el producto de Apple con menos marcos hasta la fecha. La verdad que la pantalla luce espectacular, dando la sensación de que flota delante de nosotros como si no existieran los marcos.

Por último y como mayor novedad en la parte hardware visible, Apple ha introducido el «Camera Control» (me referiré a él como Botón de Captura en alguna ocasión). Un nuevo botón háptico colocado en la parte lateral derecha de los iPhone que nos permitirá lanzar y manejar la cámara y sus modos como nunca antes lo hemos hecho. Además, servirá para sacarle muchísimo más partido a Apple Intelligence ya que nos permitirá despertar la cámara de inmediato, apuntar sobre algo y que Apple Intelligence nos diga qué es, información sobre ello o dónde comprar algo similar (entre muchísimos otros).

Las cámaras dan otro (gran) salto

Si hablamos de las cámaras, un aspecto cada día más importante en los iPhone Pro y por el que más se diferencian frente a los modelos de entrada, Apple ha introducido importantes mejoras para así tener una cámara «nunca vista».

En el objetivo principal mantenemos los 48 Mpx (24mm) ahora con Fusion Camera que permite que entre más luz todavía con una apretura focal f/1.78. Este objetivo nos permite realizar hasta un zoom 2x sin perder calidad (2x a 48mm).

Respecto al gran angular, la mejora es notoria. Apple (por fin) ha introducido un sensor de 48Mpx con una apertura focal f/2.2. De esta mantera el gran angular funcionará muchísimo mejor y verá mejorada la calidad de las fotos incluso en zonas con poca luz. Un cambio muy esperado.

Por último, el teleobjetivo 5x se mantiene como lo teníamos en el 15 Pro Max pero llegando a la versión Pro también, olvidando así el 3x que equipaba el año pasado.

Como podéis ver, los cambios en la cámara son significativos, pero eso no es todo. Apple ha introducido la grabación en 4K a 120 fps junto a la posibilidad de utilizar el modo Cine en cámara lenta. Y, en cuanto a la captura de fotos, han potenciado los filtros, pudiendo añadirlos en tiempo real.

El botón de captura o «Camera Control»

Ahora que conocemos los cambios estéticos y la nueva potencia de las cámaras, podemos hablar y entender mejor el sentido del Camera Control. El nuevo botón no solo abre la app de cámara, también te permite realizar fotos con otro simple click, estando en una posición más cómoda que el botón de subir el volumen que podíamos utilizar para ello hasta ahora.

Además, al ser un botón háptico, tiene una mayor funcionalidad que abrir y capturar fotos. También es sensible a la pulsación, a las dobles pulsaciones o al deslizar el dedo por él.

INCISO: No podía no comentar cómo Apple, siempre que va a introducir algo nuevo en el iPhone, primero lo prueba en otros dispositivos. Este botón háptico de captura, con deslizamiento, presión, etc. ya lleva tiempo en los AirPods. Esto es el modus operandi de Apple.

Continuamos. Podremos manejar gracias a estas posibilidades del botón háptico múltiples ajustes en las cámaras con un solo dedo. En principio, las posibilidades son las siguientes:

Una pulsación estando en el menú de iOS abrirá la cámara. Y una vez abierta, tenemos las siguientes posibilidades.

estando en el menú de iOS abrirá la cámara. Y una vez abierta, tenemos las siguientes posibilidades. Una pulsación realizará una foto

realizará una foto Manteniendo el botón pulsado , grabará directamente vídeo

, grabará directamente vídeo Pulsación ligera nos permitirá gestionar el zoom (además de tener que deslizar para aumentar o disminuirlo)

nos permitirá gestionar el zoom (además de tener que deslizar para aumentar o disminuirlo) Pulsación ligera doble permitirá abrir la sección de ajustes de la cámara (Modo Noche, temporizadores, etc).

Para todo ello, el botón dará una respuesta háptica al usuario, entendiendo así que ha pulsado o que se está desplazando de algún modo. El botón de captura se camufla en el hardware del dispositivo ya que tiene el mismo color que este cubierto por un cristal de zafiro que le otorga resistencia mientras mantiene sus capacidades hápticas.

Hablemos del PROtente interior

Los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max equiparán un novedoso chip A18 Pro basado en los Apple Silicon. La segunda generación de procesadores con transistores de 3nm que cuenta con un nuevo Neural Engine que permite hasta 35 trillones de operaciones por segundo siendo más eficiente y aumentando un 17% el ancho de banda en memoria.

La CPU del A18 Pro tiene 6 núcleos, siendo la CPU más rápida en un smartphone. Un 17% más rápida que la del A17 Pro de los iPhone 15 Pro consumiendo hasta un 20% menos que ésta. Cabe comentar también la GPU, también de 6 núcleos que ahora tiene un 20% más de rendimiento siendo 2x más rápido que el A17 Pro en el trazado de rayos.

Este chip es el primero desarrollado con foco en Apple Intelligence y, por ello, ejecuta todas sus funcionalidades un 15% más rápido que en modelos anteriores. Además, equipa USB-C 3 o Thunderbolt por lo que la transmisión de archivos es más rápida.

Por otro lado, un tema muy importante para los usuarios es la batería, la cual ha sufrido un aumento (que siempre es más que bienvenido) y, gracias a la mejora de rendimiento del procesador, también se verá aumentada su autonomía. Una doble mejora que promete que el iPhone 16 Pro y Pro Max (sobre todo este último) tengan batería para dar y tomar. Bien, Apple.

Finalmente, debemos comentar que los modelos Pro tendrán una mejora en el rendimiento también gracias a una novedosa disipación térmica con su nuevo sistema de refrigeración. Una subestructura de aluminio y vidrio que disipan el calor un 20% más que en el iPhone 15 Pro y Pro Max. ¿Conseguiremos utilizar el iPhone al 100% de su potencial en verano? Ojalá.

Versiones y Precios

Como y parece ser costumbre en Cupertino, los precios se mantienen respecto a la generación anterior por lo que no podemos tener mejores noticias en este aspecto (reducirlo no iba a pasar nunca…). Mientras que el iPhone 16 Pro con 128 GB empieza en 1.219 euros, el iPhone 16 Pro Max parte de 256 GB y un precio de 1.469 euros. Esta es la línea que podemos elegir para cada modelo:

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro 128 GB – Desde 1.219 euros

iPhone 16 Pro 256 GB – Desde 1.349 euros

iPhone 16 Pro 512 GB – Desde 1.599 euros

iPhone 16 Pro 1 TB – Desde 1.849 euros

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max 256 GB – Desde 1.469 euros

iPhone 16 Pro Max 512 GB – Desde 1.719 euros

iPhone 16 Pro Max 1 TB – Desde 1.969 euros

Ambos modelos estarán disponibles para reservar este próximo viernes día 13 (a las 14:00 hora española) y llegarán las primeras unidades y recogidas el día 20 de Septiembre.