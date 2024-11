Estos dispositivos podrían actualizarse con una pantalla de 90Hz

Un nuevo rumor indica que hay varios dispositivos que Apple estaría pensando actualizar si hablamos de la tasa de refresco de la pantalla, un tema muy candente ya que los iPhone de entrada siguen en 60Hz de igual forma que estos dispositivos. No hablamos de otros dispositivos que del mismísimo iPad Air, el iMac y la Studio Display.

Si hablamos de esta última, que ya lleva dos años en el mercado y no ha sufrido ningún tipo de actualización. Amada por todos (o la inmensa mayoría) de sus usuarios, la Studio Display se lanzó con 60Hz de tasa de refresco y este nuevo rumor apunta a que Apple la actualizaría a 90 Hz (por lo menos) junto a los otros dos dispositivos.

Según identificó 9to5Mac, el rumor fue lanzado de forma anónima a los hosts del podcast «Upgrade» por lo que no tiene mucha validez como rumor ya que se desconoce el leaker y, por ende, sus aciertos en otros rumores como tal. No obstante, decía lo siguiente.

Tengo noticias sobre las mejoras en la pantalla de la próxima generación de iPad Air, el M3. Apple está trabajando en una mayor tasa de refresco sobre una pantalla LCD liquid motion de 90 Hz. Además, están trabajando en ampliar estos paneles a otros modelos como el iMac de 24 pulgadas o la nueva generación de la Studio Display.

Esta renovación del iPad Air se espera para primavera de 2025, pero no ha habido otros rumores sobre estas novedades de pantalla. El iMac, que acaba de ser renovado hace apenas una semana, no ha tenido dicha actualización (sino que permite 1 display externo a 120Hz o 2 a 60Hz) y de la Studio Display todavía no se conoce nada.

Tenemos que coger con pinzas este tipo de rumores, sin embargo, no faltan ganas por parte de muchos usuarios de que Apple olvide los 60Hz en muchos dispositivos y acceda a ofrecer una pantalla con una mayor tasa de refresco. Eso sí, no todos los usuarios lo requieren. Ahí está el dilema.