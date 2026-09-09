Estos son los cuatro colores del iPhone 18 Pro

Apple presenta los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max con una renovación que, al menos a primera vista, no pretende darle la vuelta a todo lo que conocíamos, sino seguir afinando la fórmula. Una de las novedades más visibles está en los colores disponibles, con cuatro opciones: azul, negro, plata y un nuevo color cereza que tiene bastantes papeletas para convertirse en el protagonista de esta generación. Personalmente, agradezco que Apple se permita salir un poco de los tonos excesivamente serios que tradicionalmente han acompañado a sus modelos Pro, aunque sin caer tampoco en colores demasiado estridentes.
También hay cambios interesantes en la construcción. Apple apuesta ahora por un acabado de aluminio del mismo color en toda la parte trasera, buscando una apariencia mucho más uniforme. Puede parecer un detalle menor sobre el papel, pero es precisamente en estas pequeñas decisiones donde un teléfono puede sentirse más cuidado cuando lo tienes en la mano. Sin embargo, posiblemente la novedad más importante no esté en el exterior, sino dentro de iOS y Apple Intelligence. La nueva Siri AI podrá utilizar nuestro contexto personal para buscar información en correos electrónicos, mensajes, fotografías y otras aplicaciones, algo que cambia bastante lo que podemos esperar del asistente de Apple. En lugar de preguntarle únicamente por el tiempo o pedirle que ponga una alarma, podremos hacer consultas del estilo «¿a qué hora era la reserva que me enviaron por correo?» o recuperar información de una conversación sin tener que recordar dónde estaba. Es, precisamente, esa capacidad de entender nuestra información y relacionarla la que puede hacer que Siri deje de sentirse como un asistente de hace varios años.
Sobre el papel, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max parecen seguir una estrategia bastante conocida en Apple: pequeños cambios físicos acompañados de mejoras de software que pueden terminar teniendo mucho más impacto en el día a día. Los nuevos colores y esa trasera más uniforme ayudan a diferenciar la generación, pero difícilmente serán motivo suficiente para cambiar un iPhone reciente. En cambio, si Siri AI funciona realmente bien y consigue integrarse con nuestros mensajes, correos y aplicaciones sin añadir fricción, ahí sí podemos estar ante un cambio importante. Después de años esperando una Siri realmente inteligente, quizá lo más interesante del iPhone 18 Pro no sea lo que vemos al sacarlo de la caja, sino todo lo que será capaz de encontrar por nosotros cuando empecemos a utilizarlo.