Estamos a tan solo unos días para conocer oficialmente todas las novedades del iPhone 16 de Apple. Hace unos días se anunciaba la fecha de la presentación que finalmente será el 9 de septiembre. Podremos seguir en directo la presentación del iPhone 16 en la que también se espera que se desvelen los nuevos AirPods 4 y el nuevo Apple Watch 10. Apple ya ha confirmado que el evento comenzará a las 10h (hora del Pacífico). Sin embargo, a continuación os dejamos un listado con la mayoría de los países y sus respectivos horarios ya que hay usuarios que nos siguen desde otros países.

Apple presentará el iPhone 16 el próximo 9 de septiembre

Hemos oído muchos rumores acerca del nuevo iPhone 16 y sus diferentes modelos. Todo parece indicar que habrá cuatro modelos diferentes: el estándar, el Plus, el Pro y el Pro Max, tal y como Apple nos ha acostumbrado en los últimos años. Todos ellos incluirán el chip A18 que serán capaces de hacer funcionar todas las funciones de Apple Intelligence en iOS 18.1.

Además, los rumores también indican que las pantallas de los iPhone 16 Pro y Pro Max sean ligeramente más grandes, manteniendo todas las cámaras del iPhone 15 e incrementando la calidad de la cámara Ultra gran angular de 48 megapíxeles. Apple también aprovechará la ocasión para introducir un nuevo botón, el botón de captura, en uno de sus laterales para facilitar la captura de imágenes y vídeos sin pulsar sobre la pantalla.

¿A qué hora será el evento especial de Apple?

Recordad que el evento tendrá lugar el 9 de septiembre y será en Cupertino (California). Apple envió las invitaciones anunciando que sería a las 10 am PT (hora del Pacífico) o las 19h en España (18h en el archipiélago canario). Sin embargo, para aquellos que no estéis acostumbrados a jugar con cambios de horas, y no os encontréis en Estados Unidos o España, os lo ponemos fácil. Revisa en la siguiente lista si está tu país y consulta cuándo dará comienzo el evento especial de Apple: