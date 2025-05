Estos son los nuevos dispositivos vintage según Apple

Decir que un iPhone es antiguo o está desfasado puede sonar duro, pero Apple lo hace con elegancia a través de sus categorías “vintage” y “obsoletos”. Estos términos no son simples etiquetas, sino que implican diferencias clave en cuanto a soporte, reparaciones y actualizaciones de software. Actualmente, hay 18 modelos de iPhone que Apple ha clasificado dentro de estas dos categorías, aunque eso no significa que hayan perdido toda funcionalidad. Comprender qué implica cada categoría ayuda a saber qué esperar si aún usas uno de estos dispositivos y qué opciones tienes para su mantenimiento.

Apple define como iPhone vintage aquellos modelos que dejaron de venderse oficialmente hace más de cinco años, pero menos de siete. En esta etapa, el dispositivo aún puede repararse si hay piezas disponibles, e incluso puede recibir actualizaciones de software, aunque no siempre las últimas. Por ejemplo, modelos como el iPhone 7 Plus y algunas versiones del iPhone 8 han entrado recientemente en esta lista. En cambio, los iPhone obsoletos son aquellos que llevan más de siete años sin estar a la venta. Para estos, Apple ya no ofrece piezas para reparaciones oficiales, por lo que la única alternativa es reciclarlos o acudir a talleres no autorizados que usen repuestos no oficiales. Además, estos dispositivos no reciben actualizaciones completas de iOS, aunque pueden recibir parches de seguridad puntuales.

En 2025, la lista de iPhone obsoletos incluye modelos tan emblemáticos como el iPhone original de 2007, el iPhone 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus. Por su parte, la lista vintage se ha ampliado con el iPhone SE de primera generación, el iPhone 7 Plus, el iPhone 8 (64 GB y 256 GB), el iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED, el iPhone X y el iPhone XS Max. Es importante destacar que algunas versiones, como el iPhone 8 de 128 GB, aún no están catalogadas como vintage debido a que se vendieron durante más tiempo.

Además de los iPhone, Apple clasifica como vintage u obsoletos otros dispositivos como iPads, Apple Watch, Apple TV y AirPods, siguiendo criterios similares basados en el tiempo desde su última venta oficial. Por ejemplo, el iPad Air 2 y el iPad mini 2 han pasado a ser obsoletos, mientras que varios modelos de Apple Watch de primeras generaciones están en la lista vintage. Esto marca un ciclo natural en la vida de los productos Apple, donde la innovación constante obliga a dejar atrás dispositivos que, aunque aún funcionales, ya no cuentan con soporte oficial ni actualizaciones completas.

En definitiva, que un iPhone sea catalogado como vintage u obsoleto no significa que haya dejado de funcionar de golpe, sino que Apple limita su soporte técnico y actualizaciones. Esto invita a los usuarios a valorar si quieren seguir usándolo con ciertas limitaciones o considerar una renovación. Mientras tanto, estos dispositivos pueden seguir siendo una herramienta válida para muchas tareas diarias, siempre con la conciencia de que su reparación y actualización serán cada vez más complicadas. Así, Apple establece un equilibrio entre mantener la funcionalidad y avanzar hacia tecnologías más modernas, marcando con respeto el paso del tiempo en sus icónicos dispositivos.