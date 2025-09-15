Estrena iPhone: Cómo hacer una instalación limpia de iOS 26

iOS 26 ya está disponible para todos los usuarios, y con su llegada llega también la duda de siempre: ¿debo actualizar desde el propio iPhone de la forma tradicional o aprovechar para hacer una instalación «limpia»? Esta última opción consiste en borrar por completo el sistema operativo del iPhone y reinstalar la última versión desde cero. Aunque puede parecer un proceso más largo y técnico, tiene importantes ventajas: ayuda a prevenir errores, evita que se arrastren problemas de versiones anteriores y mejora notablemente el rendimiento general del dispositivo.

Con esta guía aprenderás, paso a paso, cómo realizar una instalación limpia de iOS 26 en tu iPhone o iPad. Te mostraremos cómo hacer una copia de seguridad completa, cómo descargar la versión oficial del sistema y cómo restaurar tu dispositivo de la forma correcta. De este modo, podrás disfrutar de tu iPhone como si fuese nuevo, pero con la última versión del sistema operativo instalada.

Antes de comenzar, ten en cuenta que para llevar a cabo este procedimiento necesitarás un PC con Windows o un Mac con macOS, y que las herramientas que vayas a utilizar deben estar actualizadas: Finder en el caso de Mac y iTunes en el caso de Windows. De lo contrario, podrías encontrarte con errores de conexión o de reconocimiento del dispositivo durante el proceso.

La importancia de una copia de seguridad completa

El primer paso es siempre el más importante: hacer una copia de seguridad completa. Y no hablamos de una copia automática en iCloud, que a menudo solo guarda fotografías, ajustes básicos y algunos documentos, sino de una copia encriptada en tu ordenador, mucho más completa y segura.

Para ello, conecta tu iPhone al PC o al Mac mediante cable y abre la herramienta correspondiente (Finder en Mac o iTunes en Windows). Selecciona tu dispositivo y marca la opción «Encriptar copia de seguridad». El sistema te pedirá que definas una contraseña, que será la que proteja toda la información almacenada. Una vez lo hagas, la copia comenzará y quedará registrada en el ordenador.

Este tipo de copia guarda absolutamente todos los datos de tu iPhone: fotos, vídeos, configuraciones de aplicaciones, sesiones abiertas, contraseñas guardadas e incluso los chats de aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Instagram. De esta manera, cuando restaures el dispositivo tras instalar iOS 26 de forma limpia, podrás recuperar tu iPhone exactamente como lo tenías, sin perder nada.

Mientras esperas a que la copia termine, es buena idea hacer también un respaldo adicional de apps clave como WhatsApp. Para ello, entra en la aplicación y ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Realizar copia ahora. Así te aseguras de que incluso si algo falla con la copia general, tus conversaciones seguirán estando a salvo.

Recuerda: este paso es imprescindible. La instalación limpia implica un borrado completo de la memoria del iPhone, incluyendo el propio sistema operativo, por lo que si no tienes copia previa perderás absolutamente todo lo que tenías en tu dispositivo.

Cómo descargar iOS 26 de forma segura

El siguiente paso es conseguir el archivo de instalación de iOS 26. Este archivo, con extensión .IPSW, contiene el sistema operativo completo y será el que utilices para reinstalar tu iPhone desde cero.

Existen dos formas de obtenerlo:

Descarga manual desde portales especializados. Hay páginas web que recopilan todas las versiones oficiales de iOS publicadas por Apple. Puedes descargar la versión final de iOS 26 para tu modelo de iPhone y guardarla en tu ordenador. Esta opción es rápida y práctica, además de totalmente segura, ya que durante la instalación Apple validará el archivo con sus servidores oficiales. Descarga automática desde Finder o iTunes. Al seleccionar la opción de restauración, la propia aplicación puede descargar automáticamente iOS 26 desde los servidores de Apple. Sin embargo, esta opción suele ser más lenta, especialmente en los días posteriores al lanzamiento oficial, ya que los servidores suelen estar saturados y el archivo ocupa varios gigas. Por ello, no es la más recomendable si quieres ahorrar tiempo.

En ambos casos, ten la tranquilidad de que el proceso es 100 % seguro. Apple implementa desde hace años un sistema de validación que impide la instalación de versiones manipuladas o no compatibles, de modo que tu dispositivo siempre quedará protegido.

Cómo realizar la instalación limpia de iOS 26

Ahora sí, llega el momento de la instalación limpia. Una vez que tienes la copia de seguridad y el archivo de iOS 26 descargado en tu ordenador, sigue estos pasos:

Conecta tu iPhone al ordenador con su cable Lightning o USB-C (según modelo). En Mac: abre Finder y selecciona tu dispositivo en la barra lateral.

En Windows: abre iTunes y localiza el icono del iPhone en la esquina superior izquierda. En la pantalla de configuración, pulsa la tecla Alt en Mac o Shift en Windows y haz clic en «Restaurar iPhone». Se abrirá el explorador de archivos: selecciona el archivo .IPSW de iOS 26 que descargaste previamente. El proceso de restauración comenzará. El iPhone se reiniciará varias veces y aparecerá la pantalla de instalación. No desconectes el dispositivo en ningún momento, ya que podrías interrumpir la instalación y bloquear el sistema.

Tras unos minutos, tu iPhone quedará completamente limpio y con iOS 26 instalado. En la pantalla de inicio podrás configurar el dispositivo como nuevo o restaurar la copia de seguridad que realizaste previamente.

¿Cuándo conviene hacer una instalación limpia?

No es necesario hacer una instalación limpia de iOS cada vez que Apple lanza una actualización. De hecho, para la mayoría de usuarios, actualizar desde el propio iPhone es suficiente. Sin embargo, hay situaciones en las que este método es muy recomendable.

Cuando notas que la batería se consume demasiado rápido después de actualizar.

Si el sistema presenta ralentizaciones constantes o cierres inesperados de aplicaciones. Cuando aparecen errores persistentes que no se resuelven con un reinicio o una actualización normal. Si has actualizado varias veces sin borrar nunca el dispositivo y quieres darle un «respiro».

Los beneficios son claros: el sistema vuelve a funcionar con la fluidez de un iPhone recién estrenado, se eliminan posibles archivos corruptos que arrastraban versiones anteriores y se optimiza la batería.

Eso sí, ten en cuenta también las desventajas: perderás todos los datos si no hiciste la copia de seguridad y deberás configurar de nuevo funciones como Face ID, Apple Pay, contraseñas Wi-Fi o ajustes personalizados. Por eso, solo recomendamos hacerlo en caso de que notes problemas reales de rendimiento o quieras dejar tu dispositivo como nuevo.

Un consejo final

Recuerda que, además de la instalación limpia, siempre tienes la opción de acudir al servicio técnico oficial de Apple. En Europa, los iPhone cuentan con tres años de garantía legal, por lo que si detectas un comportamiento anómalo en tu dispositivo, puedes solicitar una revisión gratuita.