Lo que veremos en el evento de Apple del 9 de septiembre (y lo que no veremos)

Apple ha confirmado su esperado evento anual para el 9 de septiembre de 2025, con el lema “Awe dropping”. Este evento, que se llevará a cabo en el icónico Steve Jobs Theater de Apple Park en Cupertino, se centrará principalmente en la presentación de la nueva serie de iPhone 17, pero también traerá novedades importantes en otros productos clave de la marca.

Qué veremos en el evento

Sin duda, lo más esperado son los iPhone 17. Apple renovará su línea de teléfonos con varias versiones, destacando el nuevo iPhone 17 Air, que reemplazará al modelo Plus y será el iPhone más delgado y ligero que la compañía haya hecho hasta ahora. Este modelo tendrá una pantalla de 6.6 pulgadas y un diseño muy estilizado, con una sola cámara trasera, a diferencia de los modelos Pro que mantendrán múltiples lentes para fotografía avanzada.

El iPhone 17 estándar mantendrá la esencia de la línea base, pero con mejoras importantes que incluyen una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz y modo always-on. Estará impulsado por el chip A19 y tendrá 8GB de RAM, junto con una cámara frontal de 24 megapíxeles, el doble que la generación anterior, para selfies más nítidos. La cámara trasera mejorará sus sensores para fotos en baja luz, y se ofrecerá en varios colores renovados. Apple presentará además accesorios específicamente pensados para este nuevo teléfono, como las fundas tipo Bumper y una funda batería.

El iPhone 17 Air se presenta como una gran novedad, sustituyendo al Plus con un diseño ultra delgado de solo 5.5 mm de grosor. Su pantalla OLED de 6.6 pulgadas incluye soporte para Dynamic Island, ProMotion 120 Hz y modo always-on. Integrará el chip A19 Pro, aunque con una versión de 5 núcleos gráficos para gestionar mejor la temperatura y el consumo energético. Su cámara trasera será única, de 48 megapíxeles, y contará con 12GB de RAM y solo eSIM, prescindiendo de ranura física para SIM. Su batería es más pequeña, pero soporta carga rápida de hasta 35W.

Los modelos Pro y Pro Max presentan un rediseño notable en la cámara trasera, ahora en forma de barras rectangulares de aluminio para mayor resistencia y espacio para sensores más grandes. Contarán con el chip A19 Pro de última generación, 12GB de RAM y cámaras traseras con teleobjetivo de 48 megapíxeles y zoom óptico de hasta 8x, además de cámara frontal de 24 megapíxeles. Incorporarán un sistema de refrigeración por cámara de vapor y mejorarán la conectividad con nuevas antenas para 5G y Wi-Fi 7. Estos modelos se ofrecerán con nuevos colores, incluyendo un elegante tono cobre anaranjado. La batería será más grande en el Pro Max, con carga rápida de 35W y MagSafe mejorado, incluyendo la compatibilidad con el nuevo estándar Qi2.2 que permite recargar de forma inalámbrica con potencia de 25W.

Como es de esperar, a toda esta nueva colección de teléfonos le acompañarán las nuevas fundas diseñadas para ellos, con una nueva funda de silicona que Apple llamará Liquid Silicone, en varios colores y con orificios para poder colocarle una cinta para la muñeca o cuello (que se espera que Apple venda por separado), y unas nuevas fundas que sustituirán a las desastrosas FineWoven, que Apple llamará TechWoven y serán de material tejido, también en colores que se ajustarán a los colores de los diferentes teléfonos.

Además del iPhone, Apple presentará la Apple Watch Series 11, la nueva Apple Watch Ultra 3 y la tercera generación del Apple Watch SE, actualizando toda su familia de relojes con mejoras en diseño, pantallas más grandes y mayor durabilidad. Por supuesto habrá también nuevas correas para Appel Watch, y puede que se anuncien nuevas esferas exclusivas para los nuevos modelos. Se esperan también novedades en los AirPods Pro 3, con un rediseño enfocado en comodidad y monitorización de frecuencia cardíaca además de sonido y cancelación de ruido mejorados, y posiblemente un nuevo HomePod mini y actualización del Apple TV 4K para mejorar la experiencia multimedia en casa.

No faltarán anuncios sobre las nuevas versiones de software, incluyendo iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe y watchOS 12, junto con mejoras centradas en inteligencia artificial y Siri, para potenciar la experiencia de usuario en todos los dispositivos. Se espera que ese mismo día se lancen las versiones «Release Candidate» para la semana siguiente tener ya las versiones definitivas disponibles para todos los usuarios.

Lo que no veremos

Aunque el evento es muy esperado, hay varios productos que no serán presentados en esta ocasión. No habrá nuevas MacBooks, iMacs o Mac Pro con chips M5, cuya llegada se espera más adelante en otoño o comienzos de 2026. Tampoco se presentará el tan rumoreado HomePod Touch, pospuesto hasta la primavera de 2026 por retrasos en la integración de nuevas tecnologías. Igualmente, no habrá renovaciones radicales en la línea iPad ni Apple Pencil; estas actualizaciones quedarán para futuros eventos, ya que el foco principal del evento estará en iPhone, Apple Watch y dispositivos de audio.