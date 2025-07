Con el lanzamiento del iPhone 17 Pro en el horizonte, las filtraciones e imágenes de renders han revolucionado el panorama tecnológico. Los rumores de un rediseño sustancial han pasado a ser casi una certeza tras la reciente publicación de imágenes que muestran detalles relevantes como el nuevo marco de aluminio y una posición distinta del logotipo de Apple en la parte trasera del dispositivo.

Estas novedades han generado expectación tanto entre consumidores como fabricantes de accesorios. El nuevo diseño no solo aporta cambios estéticos, sino que también podría afectar a la experiencia de uso y la compatibilidad con fundas y cargadores inalámbricos.

Las imágenes filtradas en X por Majin Bu muestran que Apple regresaría al aluminio para el chasis del iPhone 17 Pro, dejando atrás el titanio utilizado en la generación anterior. El toque distintivo lo aporta una nueva «isla» para las cámaras traseras: en vez del clásico módulo cuadrado, ahora se apuesta por una barra rectangular que ocupa el tercio superior del dispositivo. Esta barra albergaría tres sensores fotográficos y parece inspirarse en el diseño del iPad Pro.

El marco de aluminio integra un recorte bajo el módulo de cámaras para dar paso a un inserto de vidrio clave para mantener las funciones de carga inalámbrica y la compatibilidad con MagSafe. Estas decisiones de diseño buscan equilibrar ligereza, durabilidad y prestaciones tecnológicas.

