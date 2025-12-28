Unas nuevas imágenes filtradas de prototipos de AirPods han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta recurrente entre los seguidores de Apple: ¿por qué la compañía nunca se atrevió con unos auriculares realmente coloridos? Las fotografías, compartidas por el conocido filtrador Kosutami, muestran unidades tempranas de los AirPods en tonos rosa y amarillo muy vivos que recuerdan de inmediato a la etapa más desenfadada del catálogo de la marca.

Lejos del acabado blanco al que ya estamos más que acostumbrados, estos prototipos «iPhone 5c colored» enseñan una faceta mucho más juguetona de la estrategia de diseño de Apple. Aunque el material filtrado se centra principalmente en el mercado global, la cuestión no es menor para usuarios de España y Europa, donde la personalización del móvil y sus accesorios lleva años siendo un factor de compra clave.

Prototipos de AirPods en rosa y amarillo que nunca llegaron a las tiendas

Según la información compartida por Kosutami, las imágenes corresponden a versiones de prueba de los primeros AirPods en dos colores muy llamativos: rosa y amarillo. No se trata de simples maquetas sin terminar, sino de unidades que, por lo que se aprecia, parecen bastante avanzadas a nivel de diseño y acabado, como si hubieran estado relativamente cerca de convertirse en un producto comercial.

Estos modelos habrían formado parte de las pruebas internas de Apple durante el desarrollo de la primera generación de AirPods, presentada en otoño de 2016. En paralelo al clásico blanco brillante, la compañía habría valorado dar un giro mucho más expresivo a su gama de auriculares inalámbricos, siguiendo la línea de los productos que buscaban conectar con un público más joven y con ganas de diferenciarse.

Las unidades en rosa y amarillo recuerdan de inmediato al lenguaje visual del iPhone 5c, aquel modelo de plástico colorido que Apple lanzó en 2013 con carcasa en varios tonos vivos. De ahí el apodo que se les ha dado a estos prototipos: «iPhone 5c colored». En ambos casos, la idea parecía la misma: apostar por colores fuertes frente a la sobriedad habitual de la marca.

La inspiración del iPhone 5c y la apuesta por un estilo más desenfadado

Las filtraciones encajan con la trayectoria que Apple ya había mostrado con el iPhone 5c como intento de diversificar su imagen. En aquel momento, la compañía probó a desmarcarse ligeramente de su estética más seria con un teléfono de carcasa plástica y varios colores chillones, una jugada que en Europa tuvo cierta visibilidad, sobre todo entre usuarios que buscaban algo menos formal.

Trasladar esa misma filosofía a los AirPods habría sido, sobre el papel, un movimiento lógico para reforzar la coherencia estética entre el iPhone y sus accesorios. Unos auriculares en rosa o amarillo, haciendo juego con un teléfono igual de llamativo, encajarían en un ecosistema mucho más colorido del que finalmente hemos visto en las tiendas.

Sin embargo, pese a las pruebas, Apple optó por mantener solo la versión blanca como propuesta definitiva. A día de hoy, casi una década después de los primeros AirPods, el modelo estándar y los AirPods Pro continúan ofreciendo únicamente ese color, algo que contrasta con la línea marcada por otros fabricantes que sí han abrazado gamas cromáticas mucho más amplias en sus auriculares true wireless.

AirPods en colores a juego con el iPhone 7: otra oportunidad descartada

Esta no es la primera vez que Kosutami apunta a la existencia de pruebas internas con AirPods de colores. En 2023, el mismo filtrador ya desveló que Apple llegó a experimentar con una serie de tonos pensados para coordinarse con la gama del iPhone 7, lo que habría supuesto un paso adicional hacia una familia de productos con mayor personalización estética.

Entre los colores que habrían pasado por los laboratorios de Apple se mencionan modelos en Pink, Product RED, Purple, Black y Blonde, replicando la diversidad vista en la propia línea del iPhone 7. La idea era clara: que los usuarios pudieran elegir unos auriculares que combinaran con su teléfono, reforzando la sensación de conjunto dentro del ecosistema Apple.

Uno de los casos más llamativos es el de la versión en color morado, que habría sido cancelada antes del lanzamiento, algo que, según apuntan estas filtraciones, encaja con la dinámica habitual de la compañía: probar internamente configuraciones más arriesgadas y, llegado el momento, decantarse por opciones más conservadoras en el catálogo final.

Al final, de todas esas variantes cromáticas solo sobrevivió el clásico blanco en las unidades comerciales. Para mercado europeo y español, esto se ha traducido en un escenario bastante homogéneo: da igual en qué país compres los AirPods, el color será siempre el mismo, salvo que des el salto a la gama más cara.

Una década de AirPods prácticamente monocromos

La filtración llega en un contexto en el que los AirPods se han consolidado como uno de los accesorios más reconocibles del catálogo de Apple. Desde su estreno en 2016 hasta las generaciones actuales, el diseño ha ido puliéndose, pero el color se ha mantenido inmutable en los modelos estándar y Pro: blanco brillante y poco más.

La única excepción real a esta regla son los AirPods Max, los auriculares de diadema de gama alta que sí llegaron al mercado con varias tonalidades. Ahí Apple se permitió más margen de juego con el color, algo que deja todavía más claro que la decisión de mantener los AirPods y AirPods Pro en blanco responde a una estrategia muy intencionada.

Visto con perspectiva, las imágenes filtradas de estos prototipos de AirPods en rosa y amarillo muestran un camino alternativo que la compañía tuvo sobre la mesa. Si se hubieran lanzado, es probable que el panorama actual de auriculares inalámbricos en España y resto de Europa fuese algo distinto, con más peso para las opciones coloridas y una estética menos uniforme en la calle y en el transporte público.

Los prototipos se suman a otros proyectos de Apple nunca lanzados

Las nuevas fotos compartidas por Kosutami se unen a un catálogo cada vez más amplio de productos de Apple que llegaron a fases avanzadas de desarrollo pero nunca vieron la luz. Entre las filtraciones anteriores del mismo leaker se encuentran imágenes de la base de carga AirPower, anunciada oficialmente y posteriormente cancelada, y de una posible variante en color negro de un futuro dispositivo Apple Vision.

También se han mostrado en el pasado baterías de iPhone con carcasa metálica en fase de prototipo, lo que deja entrever que Apple experimenta constantemente con materiales, formatos y acabados que a menudo se quedan a las puertas del lanzamiento comercial. Los AirPods de colores parecen encajar perfectamente en ese grupo de ideas que se probaron, se refinaron y finalmente se archivaron.

Para el usuario europeo, este tipo de filtraciones sirve como recordatorio de que las decisiones de catálogo que vemos en la Apple Store son solo la punta del iceberg. Detrás hay una cantidad considerable de iteraciones que rara vez salen del circuito interno de la compañía, y que únicamente conocemos cuando aparecen imágenes como las que han circulado estos días.